Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024

O poder transformador da carta do Mago do Tarô: uma semana de possibilidades e novos inícios.

A carta regente da semana é a do Mago. Ela é a primeira carta do Tarô e representa poder pessoal, habilidade e manifestação. Esta carta é um chamado para utilizar os recursos ao nosso dispor e canalizar nossos talentos de maneira criativa e assertiva.



Mas tem uma coisa: a confiança no poder da sua mente tem que ser inabalável. Para isso, ter autoconfiança é fundamental. Se duvidar, mesmo por um momento, a magia não vai acontecer. Nossos pensamentos e sentimentos, queiramos ou não, têm poder de ajudar ou atrapalhar.



Muitas vezes temos crenças limitantes geradas por traumas e medos. É apenas confiando em nós mesmos e resistindo e persistindo que tornamos tanto os nossos sonhos quanto os de outras pessoas em realidade. Para isso, afirmações positivas podem ajudar muito.

Para fazer magia é preciso ter uma imagem mental clara. Desenvolva uma visão do que quer alcançar, sinta a alegria desta conquista e viva de acordo com ela. Administre e canalize o poder da sua mente para transformar suas intenções em realidade e manifestar os seus desejos, alcançando os resultados que tanto deseja.

Quando Jesus dizia “a tua fé te salvou”, ele queria dizer que quando a pessoa tem a firme certeza e convicção de que algo aconteceria, mesmo não vendo, acaba sendo o canal para obter o desejo.

Aceite e incorpore nesta semana os padrões mentais do Mago. Para este arcano, a realidade não é imutável. Pelo contrário, você pode ser um agente de mudanças, moldando e transformando a sua vida de acordo com o que deseja.

O Mago - Divulgação

O Mago representa a energia da criatividade e traz consigo um forte senso de poder e potencial criativo ilimitado. A carta número 1 dos Arcanos Maiores é caracterizada por um conhecimento que não é somente racional, mas também místico e espiritual.



Ela nos lembra que temos as ferramentas e habilidades necessárias para alcançar nossos objetivos. Este arcano também nos encoraja a ser proativos e a tomar a iniciativa em nossas vidas.

Na influência da carta do Mago, que estará presente nesta semana, somos desafiados a reconhecer nosso próprio poder interior. É o momento de nos conectarmos com nossos desejos e ambições. Ao longo desta semana, você pode esperar um aumento na sua capacidade de manifestação.



Suas ideias e intenções têm o potencial de se tornarem realidade, desde que você acredite em si mesmo. Este é um momento propício para iniciar novos empreendimentos, buscar oportunidades de crescimento profissional e expressar sua criatividade.



Entretanto, é importante lembrar que o poder do Mago é um convite para agir com responsabilidade e integridade. É importante garantir que suas ações estejam alinhadas com seus valores e princípios.



Devemos estar atentos para não nos deixarmos levar pelo ego ou pela manipulação exercida através do nosso poder de persuasão, e em vez disso, usar nossa energia de forma positiva e construtiva.



Utilize seus talentos e recursos de forma ética, respeitando os outros e agindo para o bem comum. Além disso, esteja atento às oportunidades que surgirão ao seu redor.



Seja aberto a novas conexões, parcerias e aprendizados, pois essa semana é ideal para expandir sua rede de contatos e adquirir novos conhecimentos.

A influência da carta do Mago também pede que você confie em sua intuição e siga seus instintos. Às vezes, é necessário abandonar a lógica e permitir que sua intuição o guie. Acredite nas suas capacidades e esteja disposto a se arriscar.



Portanto, esteja preparado para uma semana repleta de potencial e oportunidades. Aproveite essa influência transformadora do Mago para manifestar seus sonhos, expressar sua autenticidade e tornar suas metas uma realidade.



Lembre-se: você é o protagonista da sua própria vida e tem o poder de criar a sua própria magia. Permita-se conectar com a energia do Mago e manifestar a vida que você deseja. Confie em seu poder pessoal e saiba que você tem tudo o que precisa para transformar o que deseja em realidade.

Até a próxima semana, com mais reflexões sobre as influências dos arcanos maiores. Que as cartas estejam sempre a seu favor!

Uma ótima semana e muita luz!

Cris