Confira a coluna Diálogo, na íntegra, desta segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023

"Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro; a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz”.

FELPUDA

Nos bastidores, o que se ouve é sobre o número exagerado de “mandões” em muitos órgãos públicos,

sem que realmente estejam investidos de cargos para tanto.

O problema é que muitos estão confundindo as suas indicações por cabecinhas coroadas como “passaporte” para adotar a condição de chefe, o que está muito, mas muito longe da realidade, mesmo.

É o tal de um querendo mandar mais que o outro e, ao fim, estaria havendo capataz de mais e peões de menos.

Essa gente...

Falastrão

Alguém precisa lembrar certa figurinha que “falar, até papagaio fala”, pois está ficando especialista em esbravejar para fazer críticas, sem apresentar nenhum tipo de solução.

Nos corredores, já ganhou alguns apelidos: “Espuma de Chopp” (só atrapalha), “Bombinha de Traque” (assusta, faz barulho, mas sem estragos), “Carrapicho” (gruda, incomoda, mas é descartável), entre outros não publicáveis.

Relatório

No ano de 2022, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul registrou total de R$ 305.243.387,52 com despesa bruta de pessoal, média mensal de pouco mais de R$ 24 milhões.

Esses dados e outros referentes ao relatório do demonstrativo da despesa com pessoal, orçamento fiscal e seguridade social (janeiro a dezembro) foram publicados no Diário Oficial daquele Poder, na edição do dia 27 de janeiro.

Engana-se quem pensa que os congestionamentos verificados em São Paulo estão entre os piores do mundo.

A empresa de software e monitoramento de localização INRIX divulgou um ranking das cidades com piores índices de congestionamento do mundo em 2022.

O trânsito da capital paulista ficou na 48ª colocação. A liderança é de Londres, onde

a velocidade média nos horários de pico é de 16 km/h.

Estima-se que o motorista tenha perdido 156 horas parado no trânsito (sem contar todo o trajeto de deslocamento).

O segundo e terceiro lugares ficaram com Chicago e Paris, respectivamente. São Paulo não é nem mesmo a cidade mais congestionada da América Latina, posição ocupada por Bogotá, na Colômbia, seguida por Monterrey (México), Medellín (Colômbia), Quito (Peru) e Cali (Colômbia).



Será?

Pelas manifestações de alguns deputados estaduais em suas redes sociais, a Assembleia Legislativa

de Mato Grosso do Sul voltará a ser chamada de “Casa do Povo”, o que não acontecia há algum tempo, principalmente por causa da pandemia da Covid-19.

A pretensão desses parlamentares é abrir as portas para que a população possa assistir às sessões, visitar os gabinetes e também circular pelo saguão. A conferir.



“Pulinho”

O ex-deputado Herculano Borges não ficou muito tempo sem ocupação. Ele não foi reeleito, seu mandato foi encerrado no dia 31 de janeiro, uma terça-feira, mas na quinta-feira, 2 de fevereiro, seu nome estava estampado no Diário Oficial, contemplado que foi com um cargo no Executivo.

Em um “pulinho de pulga”, assumiu a presidência da Fundação de Esportes da atual administração estadual. Realmente, quem tem padrinho não morre pagão.

Mudanças

O Festival América do Sul não terá mais o complemento “Pantanal” em sua denominação.

Além disso, foi definido novo período para sua realização: 28 de abril a 1º de maio (e não no seu fim, por ser uma data importante para o turismo e o comércio, além de clima mais ameno na cidade de Corumbá, sede do evento.

As decisões foram tomadas durante reunião de representantes do governo do Estado,

prefeituras e classe artística, no dia 31 de janeiro.

* Colaborou Tatyane Gameiro