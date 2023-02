Confira a coluna Diálogo, na íntegra, desta terça-feira, 7 de fevereiro de 2023

DANÇA

Inaugurado em fevereiro de 2022, clube de dança localizado no Bairro Cabreúva celebra primeiro aniversário oferecendo curso com o bailarino carioca Luciano Bastos e baile dançante

Todos pelo tango: as turmas do ETV são abertas para alunos de diferentes idades e de níveis variados, desde iniciantes aos mais veteranos FOTOS: DIVULGAÇÃO

Criado para fomentar e promover a prática do tango em Campo Grande, assim como atuar na mobilização dos interessados no estilo em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul, o Espaço Tangoo Vip comemora um ano de atividades neste mês.

Para comemorar a data, o clube de dança, que funciona na Rua Agnaldo Trouy, nº 49, Bairro Cabreúva, promove um curso de férias de valsa e milonga a partir de amanhã.

As aulas prosseguem em ritmo de maratona até segunda-feira (13), com preços variáveis, a depender do pacote, a partir de R$ 50 (aula avulsa de milonga).

E o salão estará aberto para receber veteranos e calouros de todos os níveis, “para ninguém mais ficar sem dançar milonga e vals nos bailes!”, como propõe, com direito a exclamação e tudo, o slogan do Tangoo Vip nas redes sociais.

O tango vals seria uma espécie de variação valseada do estilo de dançar que cala fundo na alma portenha. Bailarina, tangueira e fundadora do espaço, Camilla Marques afirma que comemorar o primeiro ano do local é um momento especial.

“Passou muito rápido, mas é uma confirmação de que é um trabalho que está dando certo. A escola é fruto de muito esforço, trabalho e amor. E, a cada dia, mais pessoas estão chegando para conhecer o tango”, celebra Camilla.

TANGO PARA TODOS

Para comemorar a data, a bailarina conta que resolveu atender um pedido dos próprios alunos: promover um curso voltado para milongas e tango vals.

O curso de férias vai contar com a presença do bailarino e professor Luciano Bastos. Literalmente um pé de valsa, o mestre carioca volta a Campo Grande depois de uma rica temporada de aulas, ensaios e bailes na Capital, no fim do ano passado.

“Ele reúne uma série de qualidades. Além de ter muita vivência com o ritmo, Luciano tem a preocupação de que o tango chegue a mais pessoas. Ele busca, assim como eu, fomentar o tango e levar mais pessoas a conhecerem o ritmo e descobrirem o quanto ele é acessível”, destaca Camilla Marques.

“OLHO NO OLHO”

Luciano Bastos, diretamente do Rio de Janeiro, afirma que as expectativas são enormes para a comemoração do primeiro ano do Tangoo Vip.

“Estou muito feliz de mais uma vez ter sido convidado para participar desse processo que a Camilla tem encabeçado, de fomento do tango em Campo Grande. É uma comunidade acolhedora, afetuosa e muito dedicada. Muito interessada em aprender”, destaca o bailarino.

Para quem não conhece o tango ou quer aprender a dançar, Luciano Bastos explica que o ritmo está muito mais próximo da cultura brasileira do que se possa imaginar.

“Tango fala de abraços, de escuta, de encontro, fala de caminhar de mãos dadas, de olho no olho e de sentir a presença. A nossa cultura é afetuosa, e o tango trata disso. A imagem que as pessoas têm de uma dança dura, performática, está longe do que o tango promove mesmo”, garante Bastos.

MAIS EM 2023

Camilla Marques afirma que, para os próximos anos da escola, a expectativa é de que o trabalho continue e conquiste mais apaixonados pelo ritmo portenho.

“Nossa intenção é fazer mais eventos e ações de fomento, além de manter o Festival Caminhos do Tango, que vai para a terceira edição neste ano. Queremos consolidar a escola definitivamente como o espaço do tango em Mato Grosso do Sul”, aposta a dançarina.

Serviço

Curso de Férias Tangoo Vip

De 9 a 13 de fevereiro

Rua Agnaldo Trouy, nº 49, Bairro Cabreúva

Professores: Camilla Marques e Luciano Bastos

Passaporte Completo

7 aulas + milonga : R$ 360

(3x no cartão)/R$ 340 (à vista)

Passaporte Milonga:

3 aulas de milonga + 1 aula de musicalidade + ingresso Milonga Tangoo Vip: R$ 240 (3x no cartão)/R$ 225 (à vista)

Passaporte Vals

3 aulas de vals + 1 aula de musicalidade + ingresso Milonga Tangoo Vip : R$ 240 (3x no cartão) ou R$ 225 (à vista)

Aula avulsa: R$ 50 (milonga)

e R$ 60 (tango)

Mais informações: (67) 99243-3752

