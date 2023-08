Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Johann Goethe - escritor alemão "Nada é mais repugnante do que a maioria, pois ela compõe-se de uns poucos antecessores enérgicos; velhacos que se acomodam; de fracos que se assimilam, e da massa que vai atrás de rastros, sem nem de longe saber o que quer”. Felpuda

A CPI a ser instalada em município do interior de Mato Grosso do Sul para apurar diversas irregularidades no que se relaciona a contratos do poder público com algumas empresas está deixando muita gente sem dormir.

Nos bastidores, dizem que o caso, investigado pelas autoridades policiais, “seria apenas a ponta do iceberg” e que há muitos Titanics em forma de gabinetes que integrariam os já chamados “tentáculos do polvo”. Afe!

Muamba

Vereador de município do interior de MS transportava cigarros contrabandeados do Paraguai e foi barrado por policiais militares rodoviários.

Depois, gravou vídeo em suas redes sociais criticando os “maldosos” que desejariam prejudicá-lo politicamente divulgando o caso e explicou que era “um pouquinho’’ de pacotes, que seriam vendidos por sua esposa na loja que possui.

Foram apreendidos 2.100 maços, quantidade abaixo do estabelecido que pode resultar em prisão.

Mais

O dito vereador só falou absurdos. Um deles é que, pelo fato de exercer o cargo de legislador, seu caso estaria sendo “tratado de forma diferente” pelas pessoas.

Esqueceu-se que a lei é para todos e comprar produto contrabandeado para revender coloca os que praticam tal tipo de descaminho na mesma situação de ter de prestar contas à Justiça, sendo vereador ou não.

Além disso, o fato ser “um pouquinho” não significa que deixou de ser produto com entrada irregular no País, havendo sonegação de impostos.

Suely Almoas e Vitória Almoas

Dra. Rosana Giordano Barros

Mais um

Nos bastidores, comentários são de que não está descartada a possibilidade de conhecida figura do cenário político do Estado entrar na disputa pela Prefeitura de Campo Grande, diante do atual quadro de pretendentes, que se encontram “embolados” no mesmo patamar.

Dizem que as conversações têm como palcos Brasília e São Paulo.

Pedra no sapato

Quem foi escolhido como vice-líder da bancada do PL na Câmara dos Deputados foi o parlamentar federal de MS Rodolfo Nogueira. Vai representar o partido nas votações e na tramitação de projetos nacionais, regionais e setoriais.

Ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tem sido uma pedra no sapato do governo petista: apresentou requerimento para que líderes dos movimentos de invasores de terras comparecessem à CPI do MST, assinou quatro pedidos de impeachment de Lula e um de interpelação judicial contra Flávio Dino, ministro da Justiça.

Pedido

“Venho fazer um apelo para darem mais atenção a essa doença. Sofro muito para conseguir os tratamentos e medicações corretos. A sociedade precisa entender a gravidade da doença. Algumas crianças nem chegam à fase adulta. É uma doença progressiva e rara, e sinto falta da cidade no apoio ao tratamento”.

Dona de casa Meire Cristina Souza, na sessão do dia 3 da Câmara Municipal de Campo Grande, mãe de duas crianças com distrofia de Duchenne, doença genética degenerativa e incapacitante, que causa distrofia muscular.

* Colaborou Tatyane Gameiro