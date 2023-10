Diálogo

Abilio Diniz - empresário brasileiro Em vez de olhar pela janela e procurar o culpado,

olhe para o espelho e procure ver onde errou. O que está de fora

pode até ser muito importante, mas você não pode controlar”.

FELPUDA

Em cidade do interior de Mato Grosso do Sul, comentários são de que as coisas estariam funcionando assim: chefia abre licitação, marido de figurinha encarregada de estar com os olhos abertos ganha todas e, quando alguém reclama de problemas do descaso justamente da chefia, a visão da “fiscal” fica um tanto quanto embaçada. Um grupo de moradores pensa em denunciar ao setor competente, mas o problema é que o pai de quem deveria ser a guardiã tem influência na área.

Pode?

Internacional

Apenas no último dia 6, a Polícia Federal prendeu três brasileiras no Aeroporto Internacional de Viracopos que tentavam embarcar para Lisboa e Paris com cocaína, somando aproximadamente oito quilos.

Mais

Duas delas levavam as drogas em fundos falsos das malas e a outra tinha ingerido cápsulas com cocaína, e no hospital expeliu 29 delas. Não há indícios que as traficantes tenham ligações entre si.

Desde o início deste ano até o mês de setembro, o Brasil conquistou um total de 51 novos mercados para os produtos agropecuários, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Entre os principais mercados alcançados destacam-se a comercialização das carnes bovina e suína brasileiras para o México e a República Dominicana. As exportações do agronegócio subiram 6,6% em agosto deste ano, no comparativo com o mesmo mês do ano passado, atingindo US$ 15,63 bilhões. O Brasil também concluiu procedimentos com o Chile para exportação de mamão fresco (Carica papaya) àquele país. E viva o agro brasileiro!

Dr. Ary Velásquez, comemorando 90 anos nesta terça-feira

Luciana Won

Fichas

O PSDB está jogando todo o seu peso político na pré-candidatura do deputado federal Beto Pereira. O bom desempenho do governo do Estado é considerado importante para alavancar o nome do parlamentar. Porém, somente isso não basta, pois, conforme alguns comentários internos, o tucano também terá de “mexer as asas” e fazer a sua parte.

Senão...

Flagra

Mesmo tendo dois atestados médicos, cada um deles de 15 dias, vereadora de município do interior de Mato Grosso do Sul voltou às atividades antes de terminar a licença. Questionada por um colega sobre o retorno antecipado, ela mostrou-se irritada. Embora a pergunta não tivesse feito menção, o fato é que ela havia sido flagrada em festança, cujo vídeo espalhou-se

pelas redes sociais.

Justificativa

Para explicar a antecipação do seu retorno, a vereadora disse que recebeu alta e, por isso, participou do encontro social. Depois, afirmou que foi “subjagada” (?) por causa da filmagem e tinha certeza que isso aconteceu “por ser mulher”. Reclamou ainda que, quando esteve trancada em casa por conta da crise de pânico, ninguém foi saber como passava e muito menos quando estava com a “hemorroida inflamada”. Tudo isso se passou durante uma sessão na Câmara Municipal, transmitida ao vivo.



Aniversariantes

Dr. Ary Velásquez,

Josiane Arce Vieira Cesco,

Dr. Vladimir Abreu da Silva,

Ruy Sérgio Pazin,

Dr. Waldemir Moka Miranda

de Britto,

Édio de Souza Viegas,

Dra. Silvia Kamiya Yonamine Reinheimer,

Fernando Madeira,

Juliana Cristina Ribeiro da Silva,

Dimitrios Kristos Karavaslis,

Moacir da Silva,

Eliezer da Silva Neves,

Jair Kiyoshi Tamashiro,

Tadashi Tada,

João Gabelone,

Jurema Peron Coelho,

Odanir Yule Queiroz,

Vergílio Rodrigues Terra,

Alfredo Fernandes,

Kempes Newton Dias da Silva,

Leo Renato Miranda,

Dra. Elizabeth Jamile Dibo Nacer Hindo,

Angelo Luiz Fabre,

Felipe Ribeiro Casanova,

Joel Gonçalves da Rosa,

Josué Pereira de Souza,

Dário de Oliveira Lima Filho,

Nair Fortes Teixeira,

Zózima Augusta Teixeira Lopes,

Carlos Eduardo Souza Soares,

Willian Ney Portela de Souza Júnior,

Adercio Barbuio,

Luis Evandro Loeff,

Enio Davi Oliveira Silva,

Dalva Ribeiro Rodrigues,

Francisco Irala Guerra,

José Mauricio Andrade Menezes,

Maria Aparecida Lima Barão Sabino,

Sergio Afonso Vendrame,

Antoninho Borges de Lima,

José Carlos Climato da Silva (Fuminho),

Geanine Veiber Silva,

Carla de Carvalho Pagnoncelli Bachega,

Patricia Tieppo Rossi,

Salvador Tadeu Rizzo,

Bruna Capelari,

Marco Antonio Guimaraes Marcondes,

Paulo Cesar Mandu,

Ney Kuasne,

Elaine Margarida Fagundes Prado,

Dr. Rodrigo Silva Lacerda César,

Patricia Costa,

José Auto Junior,

Linei Jacques Teixeira,

Alderi Dias do Carmo,

Waltrudes Pereira Lopes,

Antonio Paulino de Moura Castro,

Rosalina Rodrigues Morilhas, Washington Luiz Valente,

Delair Marques Gamba,

José Luiz dos Reis,

Daniela Leite Langassner,

João Pereira da Silva,

Larissa Diniz Paraguassu,

Marcos Antonio Tinoco,

Verusca Regina Calegari,

Naudemir Xavier,

Valdomiro de Oliveira,

Antônio Ramalho Filho,

Croacy Borba de Farias,

Jair de Souza Lima,

Ludmilla Pereira de Almeida,

Francisco Jorge de Souza,

Leni Helena Longo,

Gileno da Cunha Silva,

Marilene de Oliveira,

Alessandra Rosa da Silva,

Maria Helena Mujica,

Candelária Lemos,

Marinete Pereira,

Cinthia de Souza Bonfim,

Dr. Allan Kardec Cordeiro,

Marta Lúcia Miglioli,

Walter Martins do Amaral,

Luciano José Falavigna,

Geraldo de Oliveira,

Carlos Eduardo Tonissi Nasser,

Éder Adania,

Vivian Taccola Hernandes,

Álvaro Benevuto,

Silvelena Sandim da Silva,

Marcelo Juarez Manfrinato,

Anselmo Darolt Salazar,

Anderson Sertão Holanda,

Aires Fernando Monteiro Milleo,

Rayter Abib Salomão,

Alex Brescovit Maciel,

Cláudio João de Marco,

Dr. Luciano Anechini Lara Leite,

Márcia Maluf Haddad,

Evandro Pagnoncelli Peixoto,

Karolina Furquim de Oliveira Milani,

Dr. Neraldo Marques,

Alessandro Carmona da Silva,

Jefferson Nereu Luppe,

Leysynara Vieira Ibanhes.

