Machado de Assis escritor brasileiro "Muitas coisas melhor se diz calado,

pois o silêncio não tem fisionomia,

mas as palavras, sim, têm muitas faces”. FELPUDA



Velhos conhecidos da política partidária, que, apesar das várias tentativas, não tiveram sucesso nas urnas, não descartam a possibilidade de marcar presença no pleito municipal de 2024. Sabe-se que figurinha muito conhecida estaria se preparando para desembarcar da atual sigla e partir em direção a novo endereço, a fim de disputar uma vaga na Câmara Municipal, que nas vezes anteriores não fazia parte de suas pretensões.

Como as coisas mudam...

Hoje, a partir das 19h, será realizado o lançamento da terceira edição do livro “Ir e Vir – Acessibilidade: Compromisso de Cada Um”, de autoria de Jary Castro, que é engenheiro e vice-presidente da Santa Casa de Campo Grande. A nova edição da obra teve acrescentados cinco capítulos, voltados à acessibilidade e à mobilidade urbana para deficientes auditivos, visuais e também cidadãos do espectro autista. Parte da renda será revertida para o hospital. O lançamento será no Auditório Carroceiro Zé Bonito, da Santa Casa,

e o evento é aberto ao público.

Em campo

Criada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a Frente Parlamentar Invasão Zero deve ter deixado integrantes da esquerda daquela Casa com “dor de cotovelo”, pois, dos 18 parlamentares que a integram, não há nenhum do PT. O proponente foi um deputado do PL, que também ficará na coordenação do grupo.Os futuros embates sobre a questão prometem pesada artilharia.



Na real



Essa frente, da qual a esquerda “pulou longe”, tem três parlamentares do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na explicação para a formação do grupo, o requerimento ressalta que Mato Grosso do Sul,

com economia forte na agropecuária, “tem diversas invasões ocorridas, sejam por indígenas sejam por entidades que se identificam com os movimentos sociais, mas que promoveram violência e grave ameaça

nas invasões que patrocinaram ao longo do tempo, inclusive com perdas de vidas”. Como dizem por aí que quem cala, consente...



Segurança



“Tolerância zero e políticas integradas na Segurança Pública”, esse é o tema da audiência marcada para esta sexta-feira, às 9h, na Câmara Municipal de Campo Grande. O debate foi proposto pela Comissão Permanente de Participação Legislativa.

Colaborou Tatyane Gameiro