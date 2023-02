Confira a coluna Diálogo, na íntegra, desta sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023

Leon Tolstói - escritor russo

"Para se viver com honra, é preciso consumir-se, perturbar-se, lutar, errar, recomeçar do início, novamente recomeçar e lutar e perder e ganhar eternamente. A calma é uma covardia da alma”.

FELPUDA

Bloco de parlamentares vem sendo chamado, nos corredores, muito entre sussurros, de “oposição meiga”. Segundo as línguas ferinas, os que fazem parte do tal grupo são aqueles que jogam para a plateia, falando grosso que só, mas apenas para “causar”. E os críticos ainda completam, ironicamente: “São como cacau, que tem casca quase dura, é doce no interior, vira até chocolate e basta um pulinho para se transformar em bombonzinho”. Essa gente...

Em conserva

Foi desenvolvido por pesquisadores da Embrapa o filé do peixe pirarucu em conserva, tecnologia agroindustrial que agrega valor ao pescado e desponta como potencial ativo de bioeconomia e desenvolvimento na Amazônia. O pirarucu está entre os maiores peixes de água doce do Brasil e do mundo, despertando a atenção de consumidores, manejadores e produtores em todo o País. Essa tecnologia está disponível para empresas interessadas em dar continuidade ao estudo e levá-lo ao mercado consumidor. Entre as características destacam-se o rápido ganho de peso e o aproveitamento de carne, superior ao encontrado no gado.

Difícil

A mudança no regimento que possibilitou eleição para a presidência e outros cargos de comando do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), marcada para o dia 24, sinaliza que os três conselheiros expurgados pela Justiça, acusados de malfeitos, dificilmente retornarão para aquela Corte. Com isso, três vagas estarão abertas e, como não poderia deixar de ser, já há candidatos para ocupá-las.



Definidos

Pelos entendimentos entre os quatro conselheiros remanescentes, o atual presidente Jerson Domingos (que assumiu com a renúncia do titular, depois do vendaval causado pela Polícia Federal) será reeleito para o mesmo cargo. Flavio Kayatt ficará na vice-presidência, enquanto Osmar Jeronymo vai assumir a Corregedoria e Márcio Monteiro o comando da Escola Superior de Controle Externo (Escoex).

Indefinidos

Nesta primeira semana de trabalhos legislativos, os deputados ainda estão “batendo cabeça” em relação

ao fechamento dos blocos (mínimo de oito integrantes) para ocuparem cargos nas comissões permanentes

da Assembleia de MS. Assim, a presidência teve de atender aos apelos dos colegas e deixar a definição para a próxima semana. O PT é o único que anunciou não ter interesse em integrar nenhum dos blocos. O PSDB e o MDB estão “debruçados” para formarem os seus.

Colaborou Tatyane Gameiro