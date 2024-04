Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 12 de abril de 2024

Correio B+

Levantamento feito pela plataforma Gleeden aponta que 67% dos entrevistados admitem que raramente se sentem excitados por um beijo do(a) parceiro(a), enquanto 78% confessam ficar muito excitados ao beijar o(a) amante

Hoje, 13 de abril, é celebrado no mundo todo o Dia do Beijo. De acordo com a lenda, um jovem era conhecido por ter beijado todas as mulheres da vila onde vivia na Itália. Então, nesta data, em 1882, um padre quis conferir se a história era real e prometeu um prêmio à mulher que não tivesse beijado o jovem.



Nenhuma apareceu para reclamar o prêmio, “confirmando” a lenda do jovem beijoqueiro. Daí em diante, a data ficou marcada na história e, todos os anos, casais, amigos e familiares trocam beijos afetuosos para celebrar o ato de amor e carinho.

Já no século 21, com a proximidade do dia 13, o Gleeden – principal plataforma do mundo de encontros sem compromisso – realizou uma pesquisa com os seus usuários e usuárias no Brasil. E o resultado não deixa de ser surpreendente: 62% admitem que raramente se sentem excitados com o beijo do(a) companheiro(a), enquanto 78% apontam que ficam muito excitados ao beijar o(a) amante.

Além disso, 85% dos usuários dizem que beijam apaixonadamente os (as) seus (suas) amantes e apenas 52% o fazem com seus (suas) parceiros (as).



“Esses dados colaboram com o fato de que 42% dos entrevistados afirmam que não há mais paixão em seu relacionamento oficial, e isso faz com que não tenham tanto ânimo para o beijo”, afirma Silvia Rubies, Diretora de Comunicação e Marketing para a América Latina do Gleeden.

Enquanto 23% declaram que já não beijam mais o(a) parceiro(a), 12% apontam que, simplesmente, não gostam do ato.



“A monotonia da rotina, a exaustão e a falta de esforço tendem a fazer com que as relações entre casais esfriem, levando alguns a buscar outras pessoas para terem novas experiências sexuais”, destaca Silvia. “Independentemente da situação, segundo a ciência, beijar faz bem para a saúde. Então, sejam amantes, casais ou solteiros, não devemos economizar nos beijos nesse 13 de abril ou em nenhum outro dia”, finaliza.