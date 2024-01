Hannah Arendt - filósofa alemã "Vivemos tempos sombrios, em que

as piores pessoas perderam o medo

e as melhores perderam a esperança”.

FELPUDA

Ainda sonhando ser escolhido por seu partido para disputar a Prefeitura de Campo Grande, figurinha vem jogando confetes – mas só que nele mesmo. Além disso, se diz ser um político que reúne condições de dialogar com adversários. Dizem que a cúpula nacional recebeu o tal vídeo e que o líder-mor “se arrepiou

até ao tutano” quando ouviu. Nada como lembrar de um antigo provérbio que ensina: “Em boca fechada não entra mosquito”. Assim sendo…

Jogo de cena

Alguns pretensos candidatos a uma cadeira de vereador estão levando para as redes sociais supostos ataques

verbais e até ameaças de agressões. Tudo para tentar ganhar notoriedade e sensibilizar o distinto eleitorado.

Mais

É a tal “nova versão”, nessa era da internet, da manjadíssima “armação”, quando pré-candidatos “se espancavam” e posavam de vítimas. E ainda há quem acredite que obterão resultados se colocarem em prática o famoso bordão “me engana que eu gosto”.

Foi inaugurada a primeira sala Imax With Laser do Brasil, localizada no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo (SP), iniciativa do grupo Cinépolis. O Imax With Laser é um sistema revolucionário de projeção a laser e com som de 12 canais. O sistema 4K a laser tem imagens mais nítidas e brilhantes, com cores exóticas e contrastes mais profundos. O avançado sistema de som de 12 canais da Imax, com novos canais laterais e superiores, captura desde o mais sutil dos sons até a intensidade avassaladora de uma explosão.

Carla Stephanini e Fabiana Jallad Xan Ravelli

Mais flores

A base aliada do governador Eduardo Riedel deverá buscar encontro tão logo ele retornar das férias, que se encerram no dia 15, a fim de discutir maior afinidade na relação política. A maioria dos parlamentares

tem se queixado que o ano passado teve muitos “não” e poucos “sim” da Secretaria de Estado de Governo.

Como 2024 é ano eleitoral, as bancadas querem mais atenção, principalmente nos municípios que representam.

A primeira

Na campanha eleitoral deste ano, para prefeitos e vereadores, a atuação política de Eduardo Riedel estará merecendo toda a atenção possível. Será a primeira do seu mandato, e ele terá que ter muito jogo de cintura

para não desagradar correligionários tucanos, além dos atuais aliados, sem contar os possíveis apoiadores. Há quem garanta que uns e outros andam descontentes, politicamente falando.

Cereja do bolo

Depois de demonstrar sua habilidade no campo técnico para gerir o Estado, com resultados considerados satisfatórios, o governador Eduardo Riedel terá, a partir deste ano, que começar a mostrar, com mais intensidade, o seu perfil político. Políticos com anos de estrada na área têm dito que em tempo curto e no jogo do poder também fica válido o ditado “não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje”. Sendo assim...

Colaborou Tatyane Gameiro