Mario Quintana - escritor brasileiro Democracia? É dar, a todos, o mesmo

ponto de partida. Quanto ao ponto

de chegada, isso depende de cada um”. FELPUDA

Prefeita de município do interior de Mato Grosso do Sul está se contorcendo politicamente mais que minhoca em chapa quente

na tentativa de escapar de afastamento do cargo, depois de relatório preparado após CPI. Acumulando derrotas no Judiciário para tentar impedir o avanço dos trabalhos dos vereadores, a dita-cuja não estaria vendo luz no fim do túnel. Como diria vovó, parafraseando o dito popular: “Quem muito quer, nada tem”.

Hugo Farias, brasileiro de 44 anos, concluiu desafio que logo será homologado pelo “Guinness”, o livro dos recordes: completou uma maratona por dia durante 366 dias consecutivos.

Pelo Projeto Propósito, como ele nomeou, Hugo deixou sua carreira executiva em uma multinacional de tecnologia, em 2022, para se dedicar exclusivamente a esse desafio. Sua trajetória culminou na maratona de Americana (SP), cidade onde mora.

Julia Nogueira Terra e Dra. Ester Quintanilha Nogueira

Mariana Palma

Maré mansa

Foi muito, mas muito pequeno – e põe pequeno nisso – o número de parlamentares que está aproveitando o feriadão prolongado para tratar de questões políticas em suas bases eleitorais, com vistas às eleições municipais. O dolce far niente teve início na quarta-feira, dia 11, quando se comemorou os 46 anos de criação de Mato Grosso do Sul, passou pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no dia seguinte, e emendará com o fim de semana. Conversa política só depois, pois, afinal, ninguém é de ferro.

Ufa!

Com a imediata manifestação do ex-governador Reinaldo Azambuja de que o pré-candidato dos tucanos é mesmo o deputado federal Beto Pereira, algumas lideranças de outros partidos ficaram mais confiantes.

Isso sem contar que entenderam que a alegria em alguns segmentos do PSDB, quando do surgimento da possibilidade de mudança de nome para a disputa, sinalizou claramente que há racha naquela legenda.O tempo dirá...

“Zero a zero”

Confrontar o PSDB ou buscar alianças são hipóteses não descartadas. Porém, com o bater de martelo em favor de Beto Pereira,

lideranças partidárias acreditam que tudo voltou à fase do “zero a zero”.Em outras palavras: sem nomes na dianteira quilométrica.

Colaborou Tatyane Gameiro