Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 14 de abril de 2023

Abraham Lincoln estadista americano

"Aqueles que valorizam

o pódio mais do que a disputa

não são dignos de subir nele”.

FELPUDA

Alguns prefeitos e vereadores de diferentes municípios do interior de Mato Grosso do Sul devem começar a colocar de molho a barba, o cabelo, as sobrancelhas e os cílios, porque adversários estão com fartos dossiês para expor, na campanha eleitoral de 2024, os famosos “trens da alegria” patrocinados com dinheiro público. O maior foco está na liberação de diárias, as quais foram utilizadas em diversos e animados “convescotes” por esse Brasil afora. Quem viver, verá!





Consequência

O ex-candidato ao Senado pelo PT Tiago Botelho foi denunciado na Procuradoria-Geral da República por suposto crime de intolerância religiosa, previsto no artigo 208 do Código Penal. O autor da demanda é o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL). Uma postagem do esquerdista, em suas redes sociais, durante a Semana Santa, causou indignação nos cristãos, porque, conforme o parlamentar, teria tratado a fé alheia com escárnio.

Bola de cristal

Amanhã, todo o time do MDB estará reunido para discutir o futuro do partido nas eleições de 2024 e 2026. Após perder, nos últimos anos, o comando do governo estadual e da Prefeitura de Campo Grande, a outrora poderosa sigla vem sofrendo processo de inanição: nas últimas eleições, conquistou apenas três cadeiras no Legislativo do Estado e nenhuma no Congresso Nacional. Se não reagir, caminha para a tal situação de “o último a sair, apague a luz”.

Bye, bye!

Quem pegou a mala e cuia e deixou o G-8 da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul foi o deputado José Teixeira, do PSDB. Inclusive, o parlamentar já comunicou oficialmente à Mesa Diretora. Sua atitude foi tomada porque estaria se sentindo desprestigiado na Casa de Leis após ter saído da primeira-secretaria, cargo mais importante depois da presidência, a qual, aliás, ele chegou a sonhar, mas não conseguiu se viabilizar.

Substituto

O G-8 não deverá ficar desfalcado por muito tempo, uma vez que entendimentos vêm sendo feitos, podendo resultar na substituição de José Teixeira por um dos integrantes do G-10. No primeiro grupo, até então, haviam seis parlamentares do PSDB, um do PDT e outro do União Brasil. Já no segundo são três do MDB, dois do PP e do PL, além do PSD, do Podemos e do PR com um representante cada, que pode migrar para o time de maioria tucana.

Só sorrisos

Embora tucano ainda de poucas penugens no ninho, o deputado federal Dagoberto Nogueira foi escolhido como vice-líder da bancada do PSDB na Câmara dos Deputados. Após 30 anos, o parlamentar deixou o PDT nas últimas eleições e foi reeleito para o seu quinto mandato. Depois de sua saída, o partido brizolista entrou em crise e implodiu. Com essa nova função, Dagoberto está sorrindo de orelha a orelha.

Colaborou: Tatyane Gameiro

