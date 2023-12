Tati Bernard, escritora brasileira

“A coisa que mais me deixa com medo são aqueles raros momentos em que não sinto medo de nada”.

Ainda comentadíssimo nas redes sociais repeteco de evento realizado para agentes públicos, cônjuges, “periquitos e papagaios”, com todas as despesas pagas. A festança foi patrocinada por importante instituição, onde seus filiados andam reclamando que só da falta de recursos. Talvez por isso essa turma decidiu esquecer as mágoas com os comes e bebes que, de maneira indireta, foram custeados com o dinheiro do contribuinte. E assim caminha a humanidade...

Neste domingo (17), o jornalista Bosco Martins lançará o livro “Diálogos do Ócio”, abrindo a semana comemorativa do nascimento do poeta Manoel de Barros. Na programação, organizada pela produtora Lizandra Moraes e Silvestre Barros, constam eventos culturais, educativos e vídeos com exibições que lembrarão passagens e histórias do poeta. A obra do escritor Bosco Martins retrata a amizade entre os dois e revela detalhes interessantes da rotina daquele que foi um dos mais importantes poetas contemporâneos brasileiros. O livro é resultado de diversas anotações ao longo de anos de encontros e tem prefácio do jornalista e escritor José Hamilton Ribeiro, que resumiu: “Uma usina de ideias da cabeça de Bosco Martins e traz uma celebração de MB”. O lançamento está marcado para às 9h30min, na Casa Quintal Manoel de Barros (Rua Piratininga, nº 363 – Jardim dos Estados), e contará com participações de artistas como Geraldo Espíndola, os meninos avoados do Dr. Nequinho, declamando poesias, e também performance de Ramona Rodrigues.

Por falta de um, a Câmara Municipal de Nioaque está sendo alvo de quatro inquéritos civis abertos pelo Ministério Público. As investigações são referentes a falta de concurso, disparidade entre vagas para comissionados e efetivos, inexistência de relatórios de trabalhos externos de servidores e denúncia de que assessor jurídico faz atendimento particular no horário de expediente. Ufa!

O titular da ainda Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, vai presidir o Instituto Teotônio Vilela no Estado. O anúncio foi feito pelo presidente do tucanato, Reinaldo Azambuja. Ele terá como missão, entre outras coisas, promover encontros e seminários para fortalecer o PSDB nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

A tecnologia de Bioanálise de Solo (BioAS), lançada em 2020 pela Embrapa Cerrado (DF) e pela Embrapa Agrobiologia (RJ), reúne atualmente o maior banco de dados de atividade enzimática de solos do mundo, com informações de 28 mil amostras das cinco regiões brasileiras. Assim, é possível constatar que mais da metade dos solos é considerada saudável (53,7%). Os índices indicam ainda que 14,7% estão em recuperação, 23,5% adoecendo, 2,5% doentes e 5,6% com resultados indefinidos.

