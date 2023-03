Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 17 de março de 2023

Correio B+

Série estreia sua temporada final com o técnico em crise e nos deixando com saudades antecipadas de sua positividade

Durante a pandemia, uma série da Apple TV Plus, que tratava de um técnico americano que despenca de paraquedas no campeonato de futebol inglês foi uma febre mundial. Ted Lasso, o técnico bigodudo, sem noção, mas um coração de ouro, nos conquistou com “técnico” (quem assistiu a série entende a referência).

Uma série de aparência simples e direta, foi necessária para levantar nosso humor e esperança em dias muito áridos, mas quem acompanhou sabe que de leve e simples a série não tem nada.

Merecidamente abocanhou todos os títulos por dois anos, mas, em jogo que está vencendo, não se muda de time e termina o campeonato por cima.

O astro e showrunner, Jason Sudeikis, sempre avisou que a história teria apenas três partes e agora estamos entrando então no capítulo final. A saudade já está imensa!

A coluna de hoje é mais para os iniciados.

Ted Lasso

Como sabemos, Ted Lasso (Jason Sudeikis) é um técnico que não se importa com vitórias ou derrotas, como avisa na primeira temporada, para irritação dos fãs do AFC Richmond, que consideraram a resposta dele como a de uma pessoa sem compromisso com resultados.

O fato dele se importar com que seus jogadores sejam “melhores pessoas”, uma batalha mais árdua e frequentemente ignorada no Esporte, não traz gols ou taças, tanto que as pessoas estavam incríveis, mas o AFC Richmond é rebaixado.

Ted Lasso - Divulgação Apple TV

Na segunda parte da história, para voltar à primeira liga, todos precisam encarar seus esqueletos no armário e nem mesmo Ted foi poupado.

Chegamos à terceira temporada com grandes vitórias e amargas derrotas, mas nenhuma mais significativa como a de ter transformado o aparente doce Nate Shelley (Nick Mohammed) em um monstro. E agora? Para piorar, não é como se não pudesse ter sido evitado.

Como brilhantemente a série Ted Lasso vem nos mostrando, a adversidade molda a nossa personalidade de formas mais complexas.

Na segunda temporada nós vimos como pais ausentes, autoritários e abusadores psicológicos destruíram a auto-estima e criaram gatilhos em todos.

Vimos Rebecca Welton (Hannah Waddigham) lidando com a sombra de um pai mulherengo e por isso sempre escolhendo mal seus parceiros amorosos; Jaime Tartt (Phil Dunster), um craque em campo, mas um nojo fora do futebol, lidando com o pai alcóolatra e agressivo, e sim, o “pobre” Nate, que lida com racismo, bullying e desprezo, tentando agradar o pai opressor que o humilha por qualquer coisa.

E Ted? Até ele teve problemas com um pai que considerava ausente, mas que era depressivo e distante, tendo tirado a própria vida quase que na frente dele. Isso mesmo, se você ouviu que Ted Lasso é uma série fofa e pra cima, preste atenção nas duras e importantes mensagens que estão lá, não são adocicadas.

Ted Lasso - Divulgação Apple TV

Terceira e última temporada

Pelo que entendemos no primeiro episódio, a terceira e última temporada será sobre redenção, e como monstros e vítimas - que são Ted e Nate – surgem e sobrevivem sob cobranças de assertividade.

Nate e Ted, agora “inimigos”, são como os dois lados do mesmo espelho, como defendida pelo psiquiatra Jacques Lacan, que diz que só conseguimos enxergar características em outras pessoas que também existam, ou já existiram algum dia, dentro de nós mesmos.

Enquanto Ted é tudo de positivo e “bom”, Nate reage da maneira oposta porque espelha nele o homem fraco que seu pai diz que Nate é.

E por ter esta mesma percepção, Ted também vê em Nate o potencial de ter sido um homem cruel, mas ele se mantém firme em sua escolha de negar a natureza.

Positividade de Ted

A positividade de Ted é justamente calcada na tragédia de seu próprio pai, ele jamais vai deixar de tentar se conectar ou ajudar alguém em dificuldade novamente, mas como isso é de desconhecimento geral, seu altruísmo é considerado “positividade tóxica”.

Sim gente, na série e fora dela há quem reclame de contar uma história que aposta na esperança e o melhor das pessoas. Tem mais Nate por aí do que Ted Lasso!

‘Descoberto’, apadrinhado e elevado à posição de respeito por Ted, Nate queria também o carisma e a popularidade que parecem ser fáceis e atribuídas ao técnico. Por isso ele se irrita – e eu concordo – com Ted ignorar as regras do jogo, de não parecer se importar com o resultado do campeonato e etc.

O talento de Nate está em encontrar alternativas para esses desafios, ao tratar com um aparente desdém, estaria diminuindo o esforço.

Claro que não é bem assim, mas Nate tem alguma razão. Por isso, quando reencontramos nosso técnico ainda sofrendo com o fim do casamento e a distância de seu filho, ele dá razão ao questionamento do ex-assistente de que pode estar mesmo no lugar errado.

Questionamentos são a tônica da temporada, alinhados com o teaser da temporada que usou You Can’t Always Get What You Want (You Get What you Need) (você nem sempre consegue o que quer, mas terá o que precisa), dos Rollings Stones. Em tese, todos alcançaram seus objetivos imediatos, mas estão todos se sentindo vazios.

Ted tem sido cobrado de assumir assertividade contra as grosserias de Nate, de responder no mesmo tom, de dar um fim à disputa, mas não consegue, mais ainda, não quer.

Estaria Ted sendo covarde? Faltaria o pulso que esperam que tenha? Seria ele a pessoa que o AFC Richmond precisa? A essa altura, o famoso Ted Lasso Way é tudo menos previsível. Ainda aposto em Ted. E você?