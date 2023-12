VICKI CORONA - ESCRITORA AMERICANA "A vida não é medida pelo número de vezes

que você respirou, mas pelos momentos

em que você perdeu o fôlego”. FELPUDA

Nas conversas dos bastidores políticos, há quem garanta que figurinha poderá ficar muito tempo afastada das funções públicas, porque não faz parte do time que está em campo atualmente, e sim integra outro grupo, embora do mesmo clube. Assim, dizem, não haveria obrigação nenhuma de escalá-la para qualquer posição, e a hipótese mais provável é que ela será mesmo forçado a “pegar no trampo”. Vai vendo...

“Revoada”

Dentro de dois meses, terá início a debandada de vereadores ansiosos que só para deixarem os atuais partidos e se filiarem a outros, tentando a reeleição. No dia 6 de março de 2024 será escancarada a janela partidária, e os olhos se voltarão para a “revoada dos descontentes”. Na Câmara Municipal de Campo Grande deverá ocorrer aumento e diminuição de bancadas.

Mara Dolzan

Fernanda Pires Isabel Foz

Lugar

O governador Eduardo Riedel estaria com o nome do substituto do deputado licenciado Pedro Caravina para comandar a Secretaria de Governo. Segundo conversas de bastidores, o escolhido já atua na administração e, discretamente, seria um dos “conselheiros” do chefe do Executivo. Riedel não está fazendo propaganda, mas logo deverá dar publicidade ao nome.

“No sereno”

A vereadora Iris Gabriela (Republicanos), de Nova Alvorada do Sul, ficará “no sereno” por 90 dias, acusada de quebra de decoro parlamentar. Ela foi denunciada por um servidor que recebeu áudio e o considerou como ameaça. Comissão processante foi instalada e, por quatro votos a zero, houve a decisão de afastá-la temporariamente. O suplente já foi convocado.

Novela

Quem chega ao fim do primeiro ano de seu mandato com, digamos, sobrevida legislativa é o deputado estadual Rafael Tavares, que ainda

está com sua cassação sendo analisada em instância superior. Ele passou todo esse tempo ouvindo que seria defenestrado da cadeira que ocupa. Os próximos capítulos dessa novela serão reiniciados a partir de fevereiro de 2024, quando termina o período de recesso aqui, ali e acolá. Aí...

COLABOROU TATYANE GAMEIRO