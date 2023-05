Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 26 de maio de 2023

Jean-Paul Sartre - Filósofo francês

"Eu sempre posso escolher, mas devo saber que, se não escolher, ainda estou escolhendo”.

FELPUDA

Quem acredita que a queda de figura que anda desagradando gregos e troianos é apenas uma questão de tempo pode se surpreender negativamente. É que tal figura, por incrível que pareça, tem grande respaldo de seu chefe e é elemento-chave para o arranjo de poder na forma que foi constituído.

Em breve, aliás, a figura, que anda, digamos, queimada entre alguns interlocutores, passará por uma renovação de imagem, prática conhecida como rebranding entre os especialistas de marketing e de gestão pessoal. A conferir!

Ferrovia

Capitaneadas pelo deputado estadual Pedro Pedrossian Neto, serão realizadas audiências públicas sobre a inclusão do ramal Campo Grande, que passa por Sidrolândia e Maracaju, na proposta sobre a relicitação da Malha Oeste.

Os encontros, em 31 de maio, 1º e 2 de junho, ocorrerão nesses três municípios. A preocupação do parlamentar é sobre a exclusão desse trecho ferroviário do estudo da nova concessão apresentado pela ANTT.

Beabá

Em Mato Grosso do Sul, o PT e outros partidos de esquerda terão de estar afiados para dar explicações sobre a necessidade do corte de R$ 1,7 bilhão em despesas do orçamento federal. A causa é o volume de despesas, que teve aumento de projeção em R$ 24,2 bilhões.

No dia 30, haverá detalhamento da medida, e aliados da administração comandada em nível nacional pelos petistas podem entrar na linha dos desgastes do que será dito e do que vem por aí. Não se pode esquecer do dito popular: “Em casa que falta o pão, todos gritam e ninguém tem razão”.

Multada

Depois de tramitação desde 2017, ação judicial contra a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul resultou em multa de R$ 20 mil ao órgão.

O caso teve como pano de fundo dois dias de eventos no Parque das Nações Indígenas que ultrapassaram o horário de 22h, em desobediência ao regulamento do local e contrariando o termo assinado com o Ministério Público e o Instituto do Meio Ambiente. Da sentença, cabe recurso.

Aperto de cinto

Políticos mais experientes, a respeito desse “apertar de cinto” em apenas quatro meses do novo governo federal, dizem que, se essa situação continuar, poderá causar impacto nas articulações políticas em Mato Grosso do Sul neste próximo ano eleitoral.

Eles preveem que a frente de direita raiz, que está embrionária no Estado, pode vir à luz e se tornar “criança robusta”, crescer rapidamente e, até as eleições, se tornar “gente grande”. Por enquanto, a esquerda aposta na divisão das direitas, a de centro e a raiz, para tentar “cavar” seu espaço.

Outros ares

Prefeitos e vereadores que têm comichão em consumir gordas diárias para, com time de assessores, participar de cursos, seminários e congressos, quase sempre em estados de praias paradisíacas, onde gastam a maior parte do templo contemplando as ondas e tomando água de coco, passam a contar com alternativa menos onerosa aos cofres públicos.

O Tribunal de Contas do Estado inicia hoje um projeto com oficinas temáticas para capacitação de servidores das prefeituras e das Câmaras municipais. Assim, eles podem curtir o lago do Parque das Nações Indígenas, complementando com um tereré.

Incentivo

A concessionária Way-112, que recentemente assinou contrato de concessão para administrar as rodovias MS-112, BR-436 e BR-158, na Costa Leste de Mato Grosso do Sul, foi classificada pelo governo federal como prioritária para captar recursos no mercado privado via Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi).

Por meio de incentivos fiscais, ela poderá captar até R$ 944.643.585 para recuperação, conservação, manutenção, operação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema rodoviário sob sua concessão.

Agenda ruralista

As rodovias estaduais de grande movimentação, que passarão por obras em breve, indicam que podem ser elas as próximas a serem concedidas pelo governo de Mato Grosso do Sul. A MS-040 é uma das candidatas.

