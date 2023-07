Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 28 de julho de 2023

Correio B+

Aproveite que hoje é o Dia do Batom, e saiba mais sobre os tipos e a melhor forma de usá-los

Considerado um símbolo de individualidade, confiança e empoderamento, o batom é usado há séculos para realçar os lábios e completar a maquiagem.

Por ser um item popular e versátil, indispensável no universo da moda e da estética, acabou ganhando um dia em sua homenagem: hoje 29 de julho. Sua variedade de tipos e cores foram responsáveis por integrarem a rotina de make de homens e mulheres em diferentes culturas ao redor do mundo.

A origem da data é desconhecida, mas acredita-se que tenha surgido como uma forma de reconhecer a importância desse item, que permite a exploração da criatividade através das suas diferentes texturas, acabamentos e tonalidades.

A data também confere o reconhecimento e apreciação da indústria da beleza, que desempenha um papel significativo na economia global, ao oferecer uma variedade de opções relacionadas ao cuidado pessoal e à autoestima.

29 de julho - Dia do Batom - Foto: Divulgação

Em homenagem à celebração, confira alguns dos tipos mais conhecidos de batom e suas respectivas indicações do B+ em parceria com a Espaço Make para adicionar em sua wishlist – eles farão a diferença no visual:



• Batom Cremoso

O item é o mais tradicional e popular, conhecido por sua textura suave e cremosa, que desliza facilmente nos lábios durante a aplicação. A cobertura pode variar - geralmente de média a alta - mas a cor vibrante e nítida, além da precisão do contorno, se mantém em todos os casos.



A praticidade do uso com a própria embalagem do batom, sem a necessidade de pincel, faz com que o item seja versátil e permita retoques fáceis ao longo do dia.



Os ingredientes hidratantes em sua fórmula, como óleos ou manteigas, mantém os lábios hidratados e com sensação de suavidade, evitando o ressecamento. Essa característica também evita o acúmulo de produto e possíveis descamações na boca.



• Batom Matte

O acabamento opaco e a alta durabilidade são os elementos chave do batom matte. Ele é uma escolha popular para aqueles que desejam um visual sofisticado e suave nos lábios. A fórmula mais seca garante a permanência do produto na boca por um período mais longo de tempo, resistindo a transferências e manchas.



A alta pigmentação é também uma das suas vantagens, bem como a minimização da aparência de linhas finas nos lábios, proporcionando um visual mais uniforme.



Embora o batom matte seja conhecido por sua formulação seca, as fórmulas modernas são mais leves e confortáveis, e conferem uma textura suave e não pegajosa nos lábios. Contudo, é importante garantir a hidratação e recorrente esfoliação labial antes da aplicação do produto, para obter melhores resultados.





• Lip Balm

Como foi mencionado, a hidratação é essencial para bons resultados na maquiagem. O lip balm, também conhecido como protetor labial, é um produto destinado a hidratar, proteger e suavizar os lábios.



Geralmente, ele possui uma textura emoliente e é aplicado topicamente para ajudar a prevenir a secura, rachaduras e descamação.



Os óleos naturais, ceras e manteigas nas fórmulas do produto retém a umidade nos lábios, mantendo-os macios e suaves. O lip balm também atua como uma camada protetora, protegendo a boca de fatores externos prejudiciais, como vento, frio, sol e poluição. Isso ajuda a evitar a desidratação e o ressecamento dos lábios.



O produto proporciona alívio de desconforto por irritações, acalmando a pele e promovendo a cicatrização. Algumas linhas de hidratantes labiais contêm ingredientes adicionais, como mentol ou aloe vera, que proporcionam uma sensação refrescante e calmante para os lábios.

O item é geralmente compacto e fácil de transportar, o que o torna prático para carregar na necessaire. Ele pode ser aplicado sempre que necessário ao longo do dia e traz uma hidratação imediata.