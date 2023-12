"A FORÇA"

Domingo (31) marca o último de 2023 e abre as portas para um ano de novas disputas eleitorais, com a escolha para prefeitos; esportivas, com os jogos olímpicos de Paris e até bélicas, já que o mundo segue com guerras em curso. Quem faz a leitura das cartas sobre a futurologia de 2024 é mais uma vez a Taróloga Luna Verenna.

Mais uma vez, esse nome que dentro da magia natural significa mulher regida pela lua, de confiança e batalhadora, Luna comenta as energias regionais com foco na economia de Mato Grosso do Sul; do próximo ano político; da energia do Brasil para as olimpíadas e muito mais.

Vale lembrar que há cerca de sete anos ela atua com atendimentos, direcionados com caminhos de prosperidade, leituras de esclarecimento para que as pessoas tenham entendimento do momento, do que precisam melhorar e do que se pode ser aproveitado.

Também, cabe pontuar que, principalmente em uma leitura de tarot focada num geral para todo o ano -, esse é um trabalho onde se fala de uma egrégora (força resultado das energias mentais das pessoas), mas que ainda existe a individualidade e o livre arbítrio.

"Todos estamos condicionados a passar por determinadas coisas, mas nós somos agentes de mudança do nosso próprio futuro também", relembra.

Dentro desse futuro mutável, 2024 vem regido pela carta "A Força", Arcano maior número oito (2 + 0 + 2 + 4 = 8).

Luna explica que essa carta não fala de força física, mas sim mental; intelectual, onde há um domínio das emoções.

Com isso, ela evidencia um pensamento de "ação e reação", onde há uma resposta em determinada situação sobre a qual é aplicada alguma força.

"Se a nossa ação é agressiva, impulsiva, se não é devidamente planejada, as coisas tendem a sair do controle. Vai ser um ano onde as pessoas vão estar mais dispostas a enfrentar seus medos, a batalhar pelas suas conquistas... mas precisa ser entendido que não será pela força bruta que as coisas serão conquistadas, mas pelo planejamento e controle das emoções", frisa.

Economia de MS em 2024

Para Mato Grosso do Sul, 2024 será um ano estratégico, onde o que foi devidamente implementado em 2023 dá, sim, "um retorno muito positivo", afirma a taróloga.

Luna Verenna aponta que Mato Grosso do Sul entrará em evidência a partir do segundo semestre de 2024, devido ao planejamento bem-sucedido de um importante projeto implementado já neste ano.

"Um planejamento muito importante foi colocado em evidência e o sucesso dele vai trazer uma evidência muito grande como um exemplo de concretização. A nível nacional e até internacional", pontua ela.

Conforme a taróloga, fica essa energia de algo que começou a ser plantado há alguns anos e melhor implementado em 2023, que trará retorno de concretização para Mato Grosso do Sul.

Embate político acirrado

Também em 2024 haverá a tradicional festa da democracia, com a população indo às urnas mais uma vez, agora para escolher prefeitos e vereadores, ano esse em que será preciso cuidado com atitudes impulsivas e mal planejadas.

"Vão acontecer algumas disputas acirradas com relação a pensamentos, a modos de ver a vida e planejar. Então cabe também entender o contexto, o que o candidato representa, se está de acordo com o momento de vida e o favorecimento para a população", indica Luna.

Como a carta simboliza o domínio da força intelectual e mental, ao invés da bruta, neste ano de disputadas é preciso ser meticuloso com as escolhas, pois há uma energia de desentendimentos entre os lados que se opõe nesse "embate democrático".

"Principalmente aqui no nosso Estado, muito cuidado com as emoções afloradas no campo político... vamos sempre colocar o pé no chão, pensar o que vai ser favorável; que trará crescimento econômico; saúde para as pessoas; crescimento na educação",

Como faz questão de ressaltar a taróloga, as pessoas vão precisar evitar que se repitam as atitudes que já aconteceram nesse meio político, e trouxeram desentendimento para o convívio social.

Com as disputas em evidências, a carta a força indica que é preciso medir bem as escolhas, com cada um entendendo seu papel fundamental para a democracia acontecer, para que as pessoas tenham voz ativa e as necessidades da nação sejam colocadas como prioridade.

"Algumas atitudes a nível nacional, de alguns candidatos e figuras, podem se tornar agressivas e as pessoas vão precisar estar atentas a isso. Vai ser importantíssimo para que as pessoas façam escolhas conscientes", complementa.

Recordes em Paris

Ano favorável para a prática esportiva, 2024 será marcado de conquistas, onde recordes serão evidenciados e esportistas que se destacaram nos últimos dois anos - mas principalmente 2023 -, trarão um retorno importante no quadro de medalhas e conquistas, inclusive quando se trata de recorde.

"Alguns pontos já focas, e inéditos também, vão ser observados. Uma coisa que fica em evidência é que vai ser um momento olímpico de tomar cuidado com o egocentrismo. Porque é o que o lado sombra da carta força fala, sobre quando não se mede a energia e emoções", cita.

Como evidencia a carta, algumas situações de disputa agressiva vão ser trazidas à tona, o que não será tolerado nas competições, como pontua Luna Verenna.

"Não somente para o Brasil, mas pode ser que as energias ficam mais afloradas, as pessoas emocionadas, e os esportistas profissionais que não segurarem essa onda do ego e agressividade não será tolerado", comenta.

Ela cita que haverá situações, onde pessoas que não tiverem esse domínio quanto ao seu profissionalismo esportivo, e trouxerem a brutalidade e agressividade vinda do ego, não será tolerado.

"Vai ficar muito claro que isso não pode ser permitido, esse descontrole no meio da competição. Virão novidades e conquistas inéditas, mas também atitudes que não serão toleradas... vai estar bem claro", diz.

Ela faz questão de destacar que, não só para o esporte, mas, a vida cobra que as pessoas tratem as coisas com seriedade e que tratem suas emoções nesse próximo ano.

Saúde e guerra

Luna comenta que alguns cuidados estéticos vão estar em alta, assim como os naturais, com serão comprovados cientificamente e apoiados por lei, com base em evidências.

"A carta Força rege também problemas gástricos e alimentares. Fica como alerta para pessoas que já tem dificuldade com relação a estômago, como gastrites e situações de estresse que evidenciam a saúde dessa região. Se cuidem, busquem alimentação mais saudável", destaca.

Além disso, o cuidado tanto interna quanto externamente, esse sentimento da energia de cuidado ficará em evidência. Com isso, ela comenta que será um ano que as pessoas não podem deixar para depois, investigando o cuidado com o próprio corpo.

"Fica essa alerta também com relação a dietas milagrosas, por mais que os tratamentos naturais entrem em evidência, também vão entrar coisas que tentam invalidar isso. As pessoas têm que tomar muito cuidado com 'coisas milagrosas', né, então vai ser um ano especial com relação a isso", afirma.

Por fim, com o mundo ainda em guerra, Luna diz que situações complicadas e desentendimentos ainda devem acontecer nesses conflitos, mas também deve despontar uma necessidade de controle em relação a isso.

"Serão tomadas atitudes importantes para que essa grande contenda, essa agressividade mundial não se prolongue. Pode ser que a gente veja algumas situações ainda de disputa, mas vai ser evidenciado ao nível emergencial atitudes de controle. Como falei lá no início, a nossa energia mental, a energia da razão precisa tomar evidência", conclui.

