Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro Ninguém é o que parece ou o que aparece.

O essencial não há quem enxergue.

Todo mundo é só a ponta do seu iceberg”. FELPUDA

Comentadíssima a festa que vai embalar convidados de outras plagas, para curtir cidade turística de Mato Grosso do Sul, com diárias pagas em hotéis considerados de luxo, além de comes e bebes à vontade, incluindo petiscos da culinária pantaneira.

Os visitantes participarão de seminário de conhecida categoria, e o rega-bofe custeado por um dos poderes anfitrião do Estado custará a bagatela de pouco mais de meio milhão de reais. Tudo pago com o meu, o seu, o nosso dinheirinho.

Três reais

Começou a temporada do surgimento de pré-candidatos que não tiveram sucesso nas urnas em outras eleições. Chegam com

as mesmas promessas, falam de projetos com base apenas em frases feitas e se apresentam como solução das questões da comunidade. O problema, para eles, é que passam credibilidade tal qual uma nota de R$ 3.

Por que?

Embora esteja mais “arrumadinho” em Campo Grande para a futura campanha eleitoral, o PP terá que começar a pensar como é que vai explicar ao eleitorado sua condição de agora aliado do governo Lula, a quem fazia oposição e hoje ocupa um ministério. Cá por essas bandas, o que se iniciou como um flerte, depois se tornou namoro e, enfim, acabou em casamento poderá causar estragos em 2024.

Divulgação

Neste domingo, a partir do meio-dia, ocorrerá a 18ª Sardinhada, evento voltado ao tradicional prato da cozinha portuguesa.

Com promoção do Clube Estoril, crianças até 7 anos não pagam o ingresso, que tem preço único de R$ 50. Mais informações

pelos telefones (67) 3312-0400 e 99604-7643.

Sumara, dr. Mozart Vilela Andrade Junior e dr. Mozart Vilela Andrade

Milena Penteado

Mudanças

Ontem, em plenário, foi aprovada pelos deputados a constitucionalidade do projeto que muda dispositivo de lei que permitirá ao governo de MS mudar sua logomarca e a dos órgãos da estrutura administrativa. A proposta também transforma a Subsecretaria de Comunicação em secretaria-executiva, transferindo-a oficialmente da Casa Civil para a Secretaria de Estado de Governo (Segov). O mérito será votado pelos parlamentares nos próximos dias.

Mala e cuia

Rafael Tavares, deputado cassado e que aguarda decisão de instância superior, está negociando politicamente para ir às fileiras do PL, deixando, assim, o PRTB, pelo qual conseguiu seu primeiro mandato, mas que também foi responsável por contribuir para que perdesse a cadeira. A sigla não teria respeitado a lei da cota de gêneros. Deu no que deu.

Parceria

A fim de difundir material genético superior e fomentar o uso de biotécnicas reprodutivas, o governo de MS, via Semadesc, a Embrapa Gado de Corte (Campo Grande), o Sebrae-MS, a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Novilho Precoce (ASPNP) e a Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável (ABPO) assinaram termo de intenção. A Embrapa tem estoque de 10 mil doses – armazenadas em botijões orgânicos – provenientes de touros do seu rebanho de seleção, da raça nelore, e pretende disponibilizar aos parceiros.



Colaborou Tatyane Gameiro