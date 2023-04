Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 7 de abril de 2023

Fabrício Carpinejar escritor brasileiro

Agradeço meus limites.

Não me suportaria infinito.

Os limites são vantagens”.

FELPUDA

A expectativa eleitoral de 2024, no que se relaciona a possíveis candidatos para disputar as prefeituras dos maiores colégios eleitorais de MS, está se tornando uma maratona dos mais diferentes tipos de especulações. Tchurminha que conhece muito bem a área tem dito que, até o próximo ano, um “esbarrão” casual entre políticos de partidos diferentes logo se tornará uma “possível aliança” e uma “formação de chapa” para brigar pelo comando político-administrativo dos municípios. Vai vendo...

Ações

No período de 15 a 21 de maio, ocorrerá a segunda edição do Juizado Especial Federal Itinerante Fluvial, no Pantanal de Corumbá. O prefeito Marcelo Iunes e a juíza federal Monique Marchioli Leite estão acertando os detalhes. As ações contarão com a participação de diversos órgãos, inclusive Exército e Marinha.



Mais

Os atendimentos serão realizados para os moradores de regiões mais distantes. Eles contarão com serviços jurídicos relacionados a benefícios previdenciários, certidões de nascimento, entrevistas judiciais em geral, expedição de carteiras de identidade, entre outros.

Um aquário da Flórida chegou a um acordo com defensores do bem-estar animal para libertar Lolita, uma orca de 2.268 kg mantida em cativeiro por mais de meio século. Lolita, que era uma das principais atrações do Seaquarium, foi aposentada dos shows em março do ano passado. A orca de 57 anos foi capturada em 1970, em uma enseada perto de Seattle, e também é conhecida como Toki, abreviação do nome nativo americano do animal, Tokitae. O plano de devolver Lolita ao seu habitat natural requer aprovação federal.

Na paz

O vice-governador Barbosinha e o prefeito de Dourados, Alan Guedes, ambos do PP, estão sinalizando que as rusgas políticas entre ambos são coisa do passado. O primeiro perdeu para o segundo na disputa pelo comando político-administrativo do município e, a partir daí, não deixava escapar oportunidades, como

deputado estadual, para desferir críticas, ácidas que só ao então oponente. Nos dias

de hoje, o clima mudou

e é só de troca de elogios.

Huuummm!

Ufa!

Apesar de contar com filiado de peso, no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL terá de arregaçar as mangas para se destacar politicamente, na tentativa de conquistar mais espaços nos municípios em 2024.

Oposição não se faz apenas com palavras, mas com atitudes. São as tais coisas que não têm retorno: palavra dita, flecha atirada e oportunidade perdida.

Portanto...

Bom assim

O PP, que tem o vice-governador, uma cadeira no Senado, o presidente da Assembleia Legislativa e o mais longevo parlamentar no seu time, não está disposto a arrumar encrenca com seu principal aliado, o PSDB. Assim, suas lideranças não descartam disputar a prefeitura, porém afirmam que poderá ser a vice mesmo. O Progressistas, pelo menos por enquanto, não pretende ser “partido estilista” e passa longe de inventar moda.

Colaborou tatyane gameiro

