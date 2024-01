Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 23 de janeiro de 2024

Carl Jung psiquiatra suíço

A solidão é perigosa e viciante, quando

você se dá conta da paz que existe nela,

não quer mais lidar com as pessoas".

FELPUDA



Algumas Câmaras Municipais do interior de Mato Grosso do Sul estão entrando no foco do Ministério Público, por conta de algumas "peraltices" praticadas pelos seus integrantes. Entre elas estão de reforço de salário com diárias de viagens "do nada a lugar nenhum" ao não controle de presença, fazendo com que muitas das excelências adotem o estilo "quando dá vontade de trabalhar, fico quietinho até a vontade passar". Pode?

Racismo



O Ministério Público de Alagoas denunciou um homem negro acusado de racismo contra cidadão italiano.

Em troca de mensagens de celular, envolvendo questão de compra e venda de terreno, o denunciado afirmou que a vítima tinha "cabeça europeia branca escravagista".

Mais



A promotora Hylza de Castro afirma que houve prática do crime de injúria racial naquela situação.

O Núcleo de Advocacia Racial do Instituto do Negro de Alagoas está recorrendo, pois entende que houve distorção na lei assinada recentemente pelo presidente Lula. Vai vendo...

Divulgação

Quem entrou no seleto grupo dos Egots, artistas que venceram estatuetas competitivas nas quatro maiores premiações da indústria de entretenimento americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony, foi o músico britânico Elton John. No dia 15, ele venceu na categoria Melhor Especial de Variedades ao Vivo pelo seu show "Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium", transmitido pelo canal Disney+. Ele já tem cinco Grammys, a maior premiação da indústria da música, dois Oscars, por canções escritas para "O Rei Leão"

e "Rocketman", e um Tony, por escrever o musical "Aida".John não participou da cerimônia por conta de uma lesão no joelho.

Dr. Mauricio Jafar com sua mãe, Vera Jafar

Jesus Luz

No trecho



Alguns pré-candidatos a prefeito estão a pleno vapor em suas campanhas eleitorais. Muitos, inclusive, vêm publicando suas incursões aos bairros nas redes sociais. Nas reuniões com moradores, os temas são diversos, como falta de asfalto e necessidade de melhorias no transporte coletivo. Detalhe: tem gente dizendo que não decidiu ainda entrar no debate, mas, pelas andanças e reuniões que participa, a decisão está tomada.

Crises



A maioria dos partidos políticos vem enfrentando problemas internos, principalmente sobre questões de candidaturas a prefeito. Em Laguna Carapã, por exemplo, a vice-prefeita Zenaide Espíndola Flores assumiu o cargo com a morte, em dezembro de 2023, do prefeito Ademar Dalbosco. Ela pensa na reeleição, mas seu partido, o MDB, já decidiu que vai apoiar outro candidato indicado anteriormente pela sigla.

Difícil



Com oito vereadores na Câmara Municipal de Campo Grande, o PSD deverá ser acometido de "inanição de representatividade" a partir de março, quando haverá a abertura da janela partidária, pois está prevista debandada. Todos da sigla tentarão a reeleição, e sem candidato majoritário, dizem,fica muito complicado

encarar a empreitada.

Aniversariantes

Dr. José Luiz Mikimba Pereira,

Marly Corrêa de Almeida Serra,

Zilá Vilas Boas Soares,

Gisele Romeiro,

José Pedro da Silva (Pedro Silva),

Adriano Ferreira da Silva,

Gentil Zoccante,

Olga Takako Nakaya,

Gleize Okumoto,

Joaquim Pinheiro Vasconcelos,

Valdeir Dias da Silva,

Sarah de Sales Pereira,

Paulo Machado Borges,

José Aparecido Benatti,

Osmir José da Costa Prado,

Valdo Anderson Boscarski,

Alzira Lourenço Freire,

Ricardo Trefzger Ballock,

Adriana Orrico Carvalho,

Geraldo Filgueiras,

Clóvis Wilson Matto Grosso Pereira,

Gabriel de Emilio,

Paulo Rebuá Siufi,

Dr. Renê Siufi,

Dra. Rita Aracaqui Takita,

Mauro Fascincani,

William Douglas de Souza Brito,

Dirce Anastácio Rodrigues,

Manoel Fernando das Neves Bento, Edson Martins Moraes,

Yonez Oliveira Santos,

Maria Eduarda do Amaral Gomez,

Vânia Alves Corrêa,

Keylla Cristina Almeida Miranda,

Nildo Alves de Albres,

Ana Silvia Elias Veiga,

Nicodemo Sarubbi Filho,

Josefina Coelho,

Aristides Ferreira,

Victor Hugo Motta,

Daisy Cesco Fieschi,

Iliê Vidal,

Élio Benzi Filho,

Júlio Rodrigues Maffei Filho,

Luís Fernando Barbosa Pasquini,

Ana de Almeida Vargas Batista,

Beatriz Cristina Knorr Deiss,

Ruth Ribeiro da Costa,

Fátima Machado Muniz Garcia,

Marilza Holsback Rocha,

Giocondo Facchin,

Edson Simão Cadacho,

Antônio Bitencourt do Amaral,

Marilda Rosa Cafure Barrera,

Suely de Andrade Araújo,

Maurílio Xavier,

Florinda Ferreira de Araújo,

Mauricinéia Alves Chaves,

Laura Lúcia Souza,

Alice Maria Oliveira,

Marta Lúcia da Silva Martinez,

Eloah Mello da Cunha,

Elza Pereira Queiroz,

Valdir Flausino,

Gentil Pasqual Abati,

Márcio Barros de Oliveira,

Mauricio de Souza,

Rubia Mitla Orso Gobbo,

Stevão Martins Lopes,

Túlio Ferreira Pinheiro,

Agnaldo Ferreira Gonçalves,

Keila Santos Lima,

Maria Eugênia Barros,

Juliana Maffei,

Divina Lúcia Batista,

Nayara Sampaio Costa Souza Lima,

Fernando Monteiro Scaff,

Sandra Valeria Mazucato,

André Luis Pereira de Freitas,

Edcarlos Sampaio Costa,

Fernando Hampe Bocchese,

José Carlos Florencio da Silva,

Antonio Marco Maldonado,

André Luiz Becker dos Santos,

Rinaldo Delmondes,

Dr. Jony Afonso Gonçalves Domingues,

Gislene Biagi de Lima,

José Raimundo Pinto Filho,

Eduardo Ferrari,

Aparecida de Fatima Riqueti Rodrigues,

Guilherme Lara Diniz Brandão,

Anna Claudya Sant'ana da Costa,

Cleber Tejada de Almeida,

Maria Eva Rodrigues Leguica,

João Marques de Oliveira,

Denise Alves Faria,

Luiz Douglas Bonim,

Silvio Godoy,

Micaela Íris Cabral Raimundo,

Maria Emília Xavier Lopes

de Almeida,

José Roberto Medeiros Lima,

Luís Henrique da Silva Costa,

Luísa Batista Gonçalves,

Gorette Oliveira Chaves,

Cíntia Melo Ferro,

Fátima Lúcia Araujo do Amaral,

Antônio Carlos Lopes Queiroz,

Marília Barros Costa,

Maurício da Cunha e Sousa.

Colaborou Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado