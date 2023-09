Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 05 de setembro de 2023

Oscar Wilde - escritor irlandês

Aqueles que não fazem nada

estão sempre dispostos

a criticar os que fazem algo”. FELPUDA

Com os nervos à flor da pele e inconformado com decisão de colegas, político que se considera independente já anunciou que pretende bater às portas da Justiça para tentar reverter decisão. Apesar de ter todo o direito para tanto, nos bastidores, o que se ouve é que dificilmente terá sucesso, pois todo o processo está bem fundamentado na legislação e não foi feito no afogadilho. Portanto…



Estilista aplaudida pelas bolsas de mão que produz, Serpui Marie lançou a linha Serpui + SOS Pantanal, com bolsinhas em formato de arara, elefante e zebra feitas em vime e em cores diversas. Parte do valor arrecadado com a comercialização dos itens será doado para uma organização não governamental que trabalha em prol da conservação e da proteção da vida selvagem no bioma. Também foi lançada a linha Bahia Collection, que tem bolsas de vime com aplicações de búzios, conchas, pérolas e cristais. Há ainda itens com bordado de cenas do Pelourinho e folhagens tropicais.

Dr. Fabio Moron de Andrade e Valeria Francisco Valente

Difícil

Na Assembleia Legislativa, avança a proposta de se adotar oficialmente o cognome Estado do Pantanal para Mato Grosso do Sul. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e passa a ter tramitação até chegar à discussão em plenário para votação. Alguns deputados estão torcendo o nariz para a proposta, pois entendem que ficaria ainda mais difícil a identificação do Estado, muitas vezes chamado de Mato Grosso. “Aí é que vão perguntar: esse Estado do Pantanal é o Mato Grosso?”, disse um deles.

Palestra

Está marcada para o dia 11, às 17h, no Supremo Tribunal Federal (STF), a palestra do economista Joseph Stiglitz, professor da Universidade de Columbia e vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2001. Stiglitz apresentará a palestra “Desafios para o crescimento econômico com estabilidade e inclusão social”.

Do povo

Uma ideia legislativa de cidadãos, apresentada em oficina do Programa e-Cidadania do Senado, será pela primeira vez transformada em projeto de lei. A proposta partiu de pessoas atendidas pela Associação Pestalozzi de Brasília e defende o incentivo à criação de hortas comunitárias suspensas em escolas públicas e privadas, bem como em unidades de atendimento social. A medida seria inserida no conjunto

de leis que tratam da alimentação escolar e da organização da Assistência Social, a Loas.



