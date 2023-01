Confira a coluna Diálogo, na íntegra, desta terça-feira, 10 de janeiro de 2023

GIBA UM

É uma obrigação", de MARINA SILVA // em sua posse no Ministério do Meio Ambiente, numa alusão à famosa frase de Ricardo Salles, no mesmo ministério

A Associação Nacional de Livrarias revela que, o setor, fortemente abalado pela pandemia e pelo e-commerce começa a se recuperar. Entre abril de 2021 e novembro de 2022, cerca de 2.700 novas livrarias surgiram no país.

Mais: são pequenas e médias que avançam no vácuo das gigantes. Os novos livreiros recorrem a lançamentos, clubes de leitura, debates, criação de conteúdo digital e ofertas de espaços acolhedores para alavancar suas vendas.

IN: Treino fitness fusion

OUT: Treino HIIT

Ano de conquistas

A atriz Alanis Guillen, 24 anos, a segunda eterna Juma Marruá, (interpretou o personagem no remake da novela Pantanal), está colhendo os frutos de seu trabalho. Foi eleita a “Mulher do Ano pelo prêmio Men of the Year, da GQ Brasil e uma das personalidades pela Forbes Under 30 na categoria artes dramáticas. Além de estrelar várias campanhas publicitárias como para marca Ellus, onde aparece com uma cobra, para o perfume My Way da Armani Beauty e para grife de joias mineiras Ieta. E agradeceu por este ano: “Fazer arte nesse país é missão. Pantanal fez magia num ano em que estávamos todos já muito desgastados. Reaproximou. Reconfortou. Reativou a base das relações: amor e atravessamento. Termino esse ano feliz e abraçada. Grata por tudo, cada segundo e cada troca”. E contou também que pegou algumas peças do personagem e diz que vai fazer um ritual. “talvez enterrá-las, mas sem pressa”. E completa “A Cristiana Oliveira, disse que vou fazer 500 personagens, mas as pessoas só vão lembrar de mim como Juma. Não ligo. Fico feliz em saber que ela marcou a minha vida e a de tanta gente”. Cotada para viver mais uma protagonista, agora no horário das 18h, ficou de fora da disputa. A Globo acha melhor descansar a imagem da atriz.

Reforma no Alvorada

Como já aconteceu com o Planalto, também o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, passará também por uma varredura da Polícia Federal para checar existência de grampos, materiais suspeitos e até explosivos. Além disso, sofrerá uma série de reformas devido a problemas de conservação do local herdados pelos tempos de Bolsonaro morando lá. Há infiltrações, janelas quebradas, tapetes furados, sofás rasgados, partes soltas no assoalho, obras danificadas, só para começo de conversa. Projeto de Oscar Niemeyer, o Alvorada já sofreu obras de restauração no primeiro governo de Lula (em 2004 até 2006). Na semana passada, Rosângela da Silva, a Janja, exibiu o estado do Alvorada na GloboNews.

Resgate de uma história

A publicitária e blogueira Julia Petit, que em 2019 junto com Marcia Netto e o Daniel Wjuniski, fundou a “Sallve”, uma empresa de produtos voltada para pele, como protetores solares, ácido hialurônico, hidratação etc. E agora irá revitalizar a marca “Contém 1g”, que entrou em recuperação judicial em 2018. Sobre a volta da marca ela explica: “Sabe quando parece um sinal? Sem querer soar mística, mas foi praticamente isso. O meu sócio Daniel Wjuniski, me perguntou se eu conhecia a Contém 1g e contou que a marca iria a leilão. Há tempos discutíamos como expandir a Sallve para o mercado de maquiagem. Era a oportunidade perfeita para fazer isso”. E completa: “Sinto que resgatar essa história e atualizá-la é uma oportunidade mais bonita e importante do que se tivéssemos criado algo do zero”.

Quarteto

Em seu discurso de posse, Simone Tebet, nova ministra do Planejamento, tratou de classificar sua Pasta como “importante” e “de escolha pessoal do presidente Lula”. E salientou que, ao lado de Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio), Esther Dweck (Gestão) e Fernando Haddad (Fazenda), está formado um “quarteto” que cuidará da área mais preciosa do governo. Ou seja: avisou que tem ideias próprias e não se submeterá a ninguém.

Vestido vinho

Ainda a posse de Simone Tebet: ao contrário de seu habitual figurino (calças compridas) exibido na campanha e depois da vitória de Lula, a nova ministra usava na ocasião um vestido (acima do joelho) na cor vinho. Achou que era mais apropriado para a ocasião (além de homenagear de raspão o PT) e não será surpresa que adote o visual mais feminino em seu cotidiano no comando do Planejamento.

Sem embaixada

A ex-presidente Dilma Rousseff, sempre citada quando políticos se referem ao desastre econômico de seu segundo mandato, está avisando que não quer nenhum ministério e tampouco pensa em assumir alguma embaixada, conforme alguns petistas andaram apostando. Se bem que até agora, nenhum convite oficial lhe tenha sido feito pelo presidente Lula. Aos mais chegados, diz que está preocupada em receber sua indenização por ter sido perseguida pela ditatura militar e, dependendo, pode aceitar formar em conselho de algum órgão importante.

TROCOU AS BOLAS

Há dias, numa entrevista ao site Brasil 247, o recém-empossado ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), confundiu a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com o Conselho Monetário Nacional (CMN). A CVM é a autarquia que fiscaliza o mercado financeiro; o CMN é um conselho interministerial que trata de política monetária. Haddad foi questionado sobre o CVM e respondeu chamando a autarquia CMN, dizendo que “ela voltará a ser o que sempre foi, Planejamento, Fazenda e Banco Central” (os órgãos que completa o CMN).

De consolação

O deputado Zeca Dirceu (PR) foi escolhido pelo PT para ser o líder da bancada na Câmara no primeiro ano de mandato do presidente Lula. A escolha foi vista como uma forma de contemplar o ex-ministro José Dirceu, pai de Zeca que, à propósito, está batendo o pé e dizendo que não se trata de “prêmio de consolação” ao veterano petista. Fora das composições do novo governo, Dirceu (pai) não foi sequer convidado para a festa de posse de Lula. Assistiu no chão no meio da multidão na Esplanada dos Ministérios.

AGORA, BLOCÃO

O PT já admite abrir mão do comando da CCJ, principal colegiado da Câmara, em nome de um partido que isole o PL, dono da maior bancada da oposição. Ofereceria o posto a algum aliado para montar um blocão governista. Nas contas do PT, além de legendas de esquerda, o grupo deve contar com PSD, MDB e eventualmente, União Brasil. As quatro principais siglas se alternariam anualmente à frente da CCJ. A ideia é neutralizar o PL e formar um grupo que vote com o governo.

Vagas sobrando

A ministra Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação) tem encontrado dificuldades em preencher cadeiras da própria Pasta e de entidades vinculadas à sua estrutura. Há mais de 30 cargos de confiança vagos, notadamente nas 16 unidades de pesquisa do ministério. Mais: a posse de Luciana, há dias, tinha forte clima de constrangimento. Dirigentes de 11 institutos e unidades de pesquisa ligados ao ministério souberam que estavam demitidos durante a cerimônia. Suas exonerações estavam no mesmo dia no Diário Oficial da União.

Na Flórida

A grande casa onde Jair Bolsonaro, com sua mulher Michelle e sua filha Laura estão hospedados na cidade de Kissmmee, na Grande Orlando, tem oito quartos, cinco banheiros, cozinha gourmet com mesa para 14 pessoas, spa e sala de cinema e de jogos. Tem detalhes de decoração como os quartos temáticos de personagens da Disney e da Universal e o condomínio conta com parque aquático, academia, lojas de conveniência, restaurantes e lanchonetes. A casa é do ex-lutador de MMA, José Aldo Junior e o aluguel de imóvel semelhante para temporada pode custar até US$ 1.000 por dia.

DEPRESSÃO

O senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, que viajou para Orlando ao encontro do pai, encontrou o ex-presidente ainda mais deprimido pela derrota sofrida nas eleições presidenciais. Não sai muito, fala pouco e quando fala repete que não consegue entender como foi derrotado. Mais: cresce dentro do PL, com atuação de Valdemar Costa Neto, pressão para que Bolsonaro retorne logo ao Brasil. A missão do ex-presidente seria trabalhar na campanha de Rogério Marinho para a presidência do Senado.

MISTURA FINA

COLANDO a indicação do senador Jean Paul Prates (PT-RN) na presidência da Petrobras (para muitos, a escolha desrespeita o Congresso), caberá ao petista gerenciar 45 mil funcionários diretos da empresa com receita de cerca de R$ 450 bilhões em 2023. A Petrobras banca, por exemplo, 60% do plano de saúde para seus funcionários de cerca de R$ 2,1 bilhões por ano.

A BOLSONARISTA Daniela Marques, que substituiu Pedro Guimarães, durou apenas seis meses na presidência da Caixa Econômica. A nova presidente Rita Serrano, que já assumiu, avalia manter no cargo alguns dos vice-presidentes da gestão anterior. Já teria convidado a atual vice-presidente de Negócios de Varejo, Thays Cintra Vieira, a permanecer no posto.

AINDA a Caixa Econômica: Pedro Guimarães, que deixou a presidência do banco após denúncias de assédio sexual (ele pediu demissão, não foi afastado), teria continuado recebendo salários durante seis meses. A lei exige que dirigentes de organismos públicos que saiam fiquem de quarentena por esse período e recebendo salários. Ele ganhava R$ 56 mil mensais. Saiu em junho e na soma, teria recebido R$ 336 mil.

O PASTOR Marcelo Schallenberger, veterano de atuação na Assembleia de Deus, ganhará cargo na estrutura do Planalto, vinculado ao segundo escalão da Secretaria-Geral da Presidência, para reforçar canal de relacionamento do novo governo com igrejas evangélicas de pequeno e médio porte. O pastor já vem cumprindo agendas em Brasília falando em nome de Lula entre os evangélicos. Nas eleições, os grandes templos evangélicos e seus pastores estavam aliados com Jair Bolsonaro.

O NOVO tributo sobre empresas de mineração instituído pelo governo de Mato Grosso em dezembro vai virar uma batalha judicial. Um ex-ministro do STF está contratado por grupo de mineradores que atuam no estado para derrubar o tributo no próprio Supremo por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). Se ganhar, cria jurisprudência e estimula outras unidades da federação que criaram taxações semelhantes, como Pará e Minas Gerais.

A YOUTUBER Antônia Fontenelle comentou sobre a roupa que a primeira-dama Janja usava na cerimônia da posse do marido: “Isso é a velha guarda da Imperatriz Leopoldinense. Não fede, nem cheira”. Consequência: a Imperatriz Leopoldinense convidou Janja para ser madrinha da Velha Guarda da escola no carnaval. Antônia Fontenelle é bolsonarista de carteirinha. Janja declinou do convite e desejou boa sorte à escola na Marquês de Sapucaí.

