Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 14 de fevereiro de 2023

Felpuda

Ao perceber que a grama em sua porta estava crescendo muito, porque os amigos de outrora tinham deixado de visitá-lo com a frequência havida nos tempos não muito idos, político muito conhecido tratou de calçar as sandálias da humildade e ir pedir apoio em outras paragens.

Aparentemente, tudo teria corrido muito bem, mas nos bastidores há quem garanta que, em vez de conseguir trazer lã, saiu tosquiado. É esperar para ver.

Exigência

A implantação de um restaurante nas dependências da Assembleia Legislativa de MS tornou-se uma exigência suprapartidária.

Oito deputados, de vários matizes, assinaram requerimento pedindo para que a Mesa Diretora apresente Projeto de Resolução, em caráter de urgência, criando comissão especial para elaboração de estudo visando a imediata instalação do, digamos, “boia grill”. Na solicitação, os parlamentares indicam o segundo-secretário Pedro Kemp, do PT, para coordenar esse trabalho.

Fartura

A Assembleia de MS já chegou a ter dois restaurantes, chamados de Brega e de Chique, em alusão à novela homônima da época.

O primeiro ficava no térreo e era destinado a atender especificamente os servidores, no sistema self-service, enquanto o segundo, situado no fim do corredor dos gabinetes da maioria dos deputados, era para parlamentares e convidados, que podiam escolher os pratos à la carte. Mas não havia proibição aos “barnabés” de frequentarem o restaurante do “andar de cima”.



Cadeira

O ex-deputado estadual Paulo Duarte, do PSB, está preparando o terno de posse. Treze dias depois de acompanhar a solenidade em que colegas reeleitos voltavam aos cargos, agora é ele quem terá o gosto

de ter uma cadeira para chamar de sua.

Com a perda de mandato de Rafael Tavares por “barbeiragem” do seu partido, o PRTB, no cumprimento das exigências da Justiça Eleitoral nas eleições, que foi denunciada pelo União Brasil, sai um parlamentar da direita e entra um da esquerda.

Vem mais

Vitórias e derrotas no “tapetão” ainda não terminaram. Quem corre o risco de vir a perder sua cadeira é o deputado estadual Roberto Hashioka, do União Brasil, que também está cumprindo seu primeiro mandato parlamentar.

Parece chumbo trocado: Rafael Tavares entrou com ação contra aquela legenda, acusando-a

do não cumprimento de cotas de gênero e raciais na distribuição dos recursos do Fundo Partidário, privilegiando apenas alguns candidatos e desrespeitando a lei.



Suplentes

Caso a decisão da Justiça Eleitoral seja desfavorável ao União Brasil, o PSDB ganharia mais um deputado. No caso, o suplente João Mattogrosso, ocupante da cadeira de Pedro Caravina, que se licenciou para ser secretário na administração estadual, passaria à condição de titular da cadeira, e um novo suplente seria chamado para ocupar a vaga de Caravina: o secretário Marcelo Miranda, de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania.

