Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 2 de abril de 2024

Oscar Wilde - escritor irlandês Pouca sinceridade é uma coisa

perigosa, e muita sinceridade

é absolutamente fatal”. FELPUDA

Figurinha que teima em ser pré-candidato a prefeito de Campo Grande, apesar de estar devidamente colocado para escanteio, promete brigar até o último momento pelo referendo do partido ao nome que vai para a disputa. Dizem que a dita figurinha não tem chance nenhuma e que, entre os integrantes da sigla, não falta quem afirme que ela não inspira confiança na cúpula nacional. Pelo jeito, está faltando desconfiômetro e dose de semancol. É esperar para ver.

Comenda

Ruben Figueiró, Dr. Hélio Mandetta, Maria Olga Mandetta e Valmir Batista Corrêa receberão a Comenda do Mérito Paulo Coelho Machado, concedida pelo Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS).

Mais

A solenidade será no dia 5, às 19h, no auditório do Sistema Famasul. Na mesma ocasião, serão prestadas homenagens póstumas aos escritores e historiadores Paulo Eduardo Cabral e Hidebrando Campestrini.

A brasileira Janaína Torres Rueda é a melhor chef feminina do mundo neste ano, segundo o prestigiado ranking The World’s 50 Best Restaurants. Nascida em São Paulo (SP), ela comanda com Jefferson Rueda o restaurante A Casa do Porco, que figura atualmente na 12ª colocação na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo e aparece em quarto lugar entre os melhores estabelecimentos da América Latina. Janaína também está à frente do Bar da Dona Onça, assim como do Hot Pork, da Sorveteria do Centro e da Merenda da Cidade. Seu cardápio é inspirado em receitas de família e na cozinha popular brasileira.

Metas

A ainda superintendente da Sudeco, Rose Modesto (União Brasil), que deverá deixar o cargo nesta semana e se lançar pré-candidata a prefeita de Campo Grande, entrará na briga e, segundo os bastidores, terá dois focos: a derrota do PSDB, seu ex-partido, que barrou suas pretensões de disputar em 2020 – mais uma vez – a cadeira do Paço Municipal e “nocautear” seu ex-colega Beto Pereira, com quem, à época, teve queda de braço para conquistar candidatura. Se tiver êxito, serão dois coelhos com uma cajadada só.

Prazo

Uma força-tarefa foi montada pelo secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, visando analisar os processos para liberação das emendas parlamentares às instituições beneficiadas dentro do prazo estabelecido em lei, por ser ano eleitoral. Assim, tudo tem que estar “nos trinques” até 6 de julho. São R$ 72 milhões divididos para indicações dos 24 deputados estaduais.

Solitário

Pelo menos por enquanto, a Câmara Municipal de Campo Grande deverá estar na disputa pela prefeitura com apenas um representante. Após ver suas pretensões barradas pelo seu então partido, Rede, o vereador Professor André Luis mudou para o novato PRD – e já na condição de pré-candidato. Pelo cenário, os demais vereadores deverão tentar a reeleição.

