Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 2 de maio de 2023

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Amyr Klink navegador e escritor Brasileiro

"Descobri como é bom chegar quando se tem paciência. E para

se chegar, onde quer que seja, aprendi que não é preciso dominar a força, mas a razão. É preciso, antes de mais nada, querer".

FELPUDA

Situação de partido anda tão esquisita, para dizer o mínimo, que alguns dos seus expoentes não ficam nem vermelhos ao defender aliança com sigla que, outrora, não passava de coadjuvante. Depois de ser protagonista de muitas eleições, vem tendo contínuo encolhimento, e daí a defesa de integrantes mais antenados, que veem uma futura composição como a luz no fim do túnel. Como disse o estadista John Kennedy: "O sucesso tem muitos pais, mas o fracasso é órfão".

Indenização

A União foi condenada pela 1ª Vara Federal de Campo Grande a pagar indenização de R$ 400.850 à viúva e aos dois filhos de um fisioterapeuta que morreu em decorrência da Covid-19 em maio de 2021. Cada um deverá receber R$ 16.666. Além desse valor, serão pagos R$ 190 mil ao filho que tinha dois anos na data do óbito.

Mais

E mais R$ 160 mil ao filho que tinha cinco anos. A família ainda deverá ser ressarcida em R$ 850 pelas despesas havidas com o funeral. A vítima da Covid-19 trabalhava em um centro de reabilitação e, em data próxima ao óbito, prestou atendimento a pacientes diagnosticados com o coronavírus.

Reprodução

Mantendo tradição de mais de 900 anos da monarquia britânica, a cerimônia de coroação do Rei Charles 3º será realizada na Abadia de Westminster, dia 6 de maio, em Londres. O evento recebeu o nome de Operação Orbe de Ouro e pode ser dividido em quatro momentos principais: procissão até Westminster, cerimônia de coroação, desfile até o Palácio de Buckingham e cumprimento ao público na sacada do palácio. O rei receberá a Coroa de Santo Eduardo (1661), toda feita de ouro maciço e cravejada com 444 pedras semipreciosas. Além da coroa, ele vai segurar outros símbolos da monarquia, como o cetro, o orbe e o anel do soberano. Serão três dias de celebrações, marcadas também por shows e por incentivo a ações de voluntariado no Reino Unido. Esta será a primeira coroação de um monarca britânico em 70 anos, após o reinado mais longevo da história protagonizado por Elizabeth 2ª.







Marisa Serrano/ Arquivo pessoal

Maria Isabel Carvalho Pinto/ Rodrigo Zorzi

Tudo igual

Partido que surgiu para combater a "velha política" tornou-se, em pouco tempo de existência, a representação perfeita da era jurássica, quando valia tudo pelo poder. Internamente, na tal sigla, a guerra entre as alas tem como principal munição as decisões judiciais. As mudanças, cantadas em verso e prosa, não resistiram ao passar dos dias, levando a sigla à vala comum do que é considerado "farinha do mesmo saco".

Fronteiras

Para discussão sobre a viabilização de convênios que garantam recursos federais para infraestrutura e compra de equipamentos pelos prefeitos dos municípios da região de fronteira, será realizado, desta quarta-feira até sexta-feira, na Assomasul, em Campo Grande, o 1º Workshop Programa Calha Norte. Em Mato Grosso do Sul, 44 cidades situadas no limite de 150 quilômetros de fronteiras estão habilitadas a aderirem ao programa.

Ecoturismo

Hoje será a etapa inicial do 1º Pantanal Caminhos das Aves na Estrada Parque de Piraputanga, cuja finalidade é promover a observação de aves como atividade do ecoturismo na região de Aquidauana. Haverá palestras no auditório da UFMS, no campus 2, e, na sequência, atividade de avistamento de aves na Lagoa Comprida, naquela cidade. A outra etapa será no dia 13 de maio. O evento é uma parceria da prefeitura com o Instituto Morro Azul.

ANIVERSARIANTES

Paula Camilla Maldonado,

Dr. Paulo César Branquinho,

Marta Tannous,

Kleber Geleilate Dittmar,

Marcia Scarabel,

Domingos Savio Pereira,

Luiz Alberto Ramalho Pedrosa,

Maria Idalina Martins Resstel,

Hélvio Miagui Higa,

Milton Roberto Becker,

Onofre Lopes da Silva,

Valdemir Almeida Monteiro,

Juarez Altair Mateus,

Luiz Toshiharu Mise,

José Luiz Maluf Braga,

Eleonor Sebben,

Inêz Loureiro,

Célia de Araujo,

Dirce Centurion da Silva,

Enio Luiz Gasparetto,

Grimaldo Borges de Freitas,

Willian Gomes Frazão,

Ana Paula Franco,

Elizabeth Maria Machado Puccinelli,

Tamara Denise Soares Barbosa,

Flávio da Costa Britto Neto,

Rudi Carlos Aquino,

Maria Margareth Escobar Ribas Lima,

Flávio Roberto Godoy,

Selma Queiroz Silva,

Paulo Sérgio da Silveira Lemos,

Patrícia Maria de Souza Medeiros Prestes,

Ana Paula Sivieiro Leite,

Dejair Gomes,

Élber Stilten de Souza,

João Gomes,

Dr. Paulo Cesar Pereira,

Maria Ilsa Silva Ferreira,

João da Cruz Pacheco,

Jandira Ferro,

Marlene da Silva Alves,

José Carlos Gazal,

José Carlos Medeiros Rocha,

Arlete Pitthan,

Dr. André Buainain,

Delcindo Afonso Vilela Júnior,

Mauro Farias Insfran,

Vera Regina Dalcin Baur,

José Rivassi da Motta,

Marinalva de Jesus Batista,

Waldir Gonçalves,

Selma Pinto,

Renato Barbosa de Oliveira,

Jacira Maria Vilanova Maia,

Iranilda Rezende Lara,

Horácio Cardin dos Santos,

Claudia Fernandes Lima,

Ione Jussara de Mattos,

Maria Eunice Barbosa,

Maria Elina da Silva,

Deine Garcia Azambuja,

Ana Lúcia Cerveira,

José Carlos Lopes,

Paulo Henrique Vieira,

Angela Maria Ramirez,

Josias de Souza Monteiro,

João Eduardo Fernando Ferrari,

Maura Teodoro Jajah,

Rafael Alex Podin Neto,

Lucas Garcia Arf,

Jovercina Barbosa dos Santos,

Maria Madalena Saravi Ferreira,

Amarildo Gelain,

Laura Menezes Corrêa,

Mauro Ferreira de Freitas,

João Cândido Abella Porto,

Getúlio Rodrigues de Brito,

Ivan Moraes de Araújo,

Cleide Fernandes de Oliveira Marques,

Tânia Correia,

Artur Robison Salomão,

Mair Valdovino,

Hudson Ferreira Gomes,

Arnor Carneiro,

Geraldo Nunes Siqueira,

Paulo Roberto Diniz,

Eder Oliveira Moraes,

Devanir Lopes de Camargo,

Maria Lúcia Roma Pereira,

Orlando Vicente Abate Sacchi,

Agnaldo Ortega Borges,

Elso Miguel Dias Pereira,

Claudia Sampaio da Silva Dichoff,

Edirnalva Rodrigues Zorzenon,

Franco Maegaki Ono,

Tatiana Amorim Guimarães da Cunha,

Eduardo Fontoura de Freitas,

Fabiano Luiz de Oliveira Anunciato,

Valdir Vanderley Vieira,

José Carlos Sampaio Moreno,

Maria José Gonçalves Balvedi,

Luiz Antônio de Campos Destro,

Ana Carla Soares Jacintho Siqueira Fiani,

Marcelo Gulim Neto,

Bruno Fernandes Baraldi,

Jailson Nabhan de Oliveira.

Colaborou: Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado