Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 23 de maio de 2023

Eleanor Roosevelt diplomata americana

Você tem que aceitar o que vier, e a única coisa importante é você recebê-lo com o melhor que tem para dar”.

FELPUDA

Certos políticos que frequentam os bastidores têm dito que a mudança em importante cargo é uma questão

de tempo, pois a corda, que vem sendo muito esticada pelo seu titular, está para se romper. Ao que um indica, o segundo semestre chegará com as alterações que já teriam sido discutidas. Pelo menos, nesse caso, haverá duas situações: o que sai não ficará com as mãos abanando, pois tem uma cadeira para chamar de sua. Já o outro, que terá também de sair, ficará ao léu, pois abriu mão do que poderia ser seu e, assim, perdeu o direito. Quem viver, verá!

Caminho

Quem parece levar à risca a missão que recebeu, a de se candidatar para prefeito da Capital, é o deputado estadual Antonio Vaz, do Republicanos.

Ele anda “falando grosso” nos debates da Assembleia Legislativa de MS, não deixando de se posicionar sobre os assuntos considerados mais polêmicos.

Afinados

O deputado Antonio Vaz passa a comandar a legenda e tem como vice o vereador Betinho, de Campo Grande. Os dois serão responsáveis pelas articulações políticas, ambos com os pés dentro dos legislativos estadual e municipal, o que não deixa de ser vantagem nas estratégias voltadas às eleições de 2024.

Para celebrar sua entrada no universo da Fórmula 1, a destilaria Jack Daniel’s, em parceria com a escuderia McLaren, lançou uma edição limitada do Jack Daniel’s Tennessee Whiskey.

A novidade conta com rótulo e embalagem exclusivos, que homenageiam os fundadores das marcas, Mr. Jack Daniel e Bruce McLaren.



O destilado conta com a clássica proporção de grãos do Tennessee Whisky de Jack (80% de milho, 8% de centeio e 12% de cevada maltada) e foi desenvolvido a partir do tradicional Jack Daniel’s Old Nº 07, o uísque de Tennessee, nos Estados Unidos, mais conhecido do mundo, responsável por levar o nome do rótulo para mais de 170 países. A exclusiva garrafa estará disponível em mercados selecionados, os quais recebem corridas da Fórmula 1. No Brasil, chegará aos pontos de venda no segundo semestre.

Missão

A Casa Civil do atual governo continuará dando respaldo às ações técnicas da administração, mas passa a ter uma atuação

mais ampla, principalmente

com vistas às eleições de 2026, quando o projeto é reeleger Eduardo Riedel. O PSDB é aliado do PP, legenda forte, e trouxe agora para o seu lado o MDB,

que tem em seus quadros Simone Tebet, ministra do Planejamento. Soma-se a isso o fato que o governo tucano tem base aliada na Assembleia Legislativa

de MS, formada pelo Patriotas, PDT, Republicanos, PSD e

pelo PT. A atuação da Casa Civil, portanto, será fundamental para assegurar essa união partidária.

No comando

Ex-deputado estadual por três mandatos, Eduardo Rocha é chefe da Casa Civil e casado com Simone Tebet. Foi 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa de MS, licenciando-se do cargo do MDB para responder pela Secretaria de Estado

de Governo na administração

de Reinaldo Azambuja.

Foi convidado a permanecer no novo governo tucano, assumindo aquela secretaria política.

Time

O secretário-adjunto da Casa Civil é Flávio Britto (ex-secretário de Saúde). No time, estão também o ex-secretário-adjunto de Administração Edio de Souza Viegas, hoje superintendente

de emendas parlamentares,

e o assessor especial Dorival Bettini, ex-superintendente do Ibama, entre outros nomes considerados com bom trânsito político. Assim sendo...

