Érico Veríssimo - escritor brasileiro

"O objetivo do consumidor não é possuir coisas, mas consumir cada vez mais e mais, a fim de, com isso, compensar o seu vácuo interior, a sua passividade, a sua solidão, o seu tédio e a sua ansiedade”.

FELPUDA

A insistência em manter acordos do passado pode comprometer os planos para o futuro de uma família de políticos de Campo Grande. Pessoas que conhecem a tal família acompanham incrédulos os passados que ela tem dado rumo a 2024 e alegam que ela tem facilitado os que investigam os acordos de outrora. A reação a essas ações poderemos assistir no primeiro semestre do ano que vem, que também é eleitoral. A conferir…

Menos bovinos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o rebanho bovino de Mato Grosso do Sul baixou de 18,6 milhões de cabeças para 18,4 milhões de reses. O Estado, porém, continua como o quinto maior do País em volume de bovinos. Até meados da década de 2000, era o primeiro no ranking. Ao todo, no Brasil, são 234,3 milhões de bovinos, conforme a Pesquisa da Pecuária Municipal, que é divulgada anualmente pelo IBGE.

Mais produção

Em termos numéricos, a queda do rebanho bovino de MS não é um problema. Pelo contrário, significa que o Estado tem produtores rurais que têm avançado muito na produtividade e no faturamento. A constatação é da senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP). Em conversa com jornalistas do Correio do Estado, ela confirma que Mato Grosso do Sul ainda produz muitos bovinos, mesmo com a pecuária cedendo área significativa para a agricultura.

O procurador-geral do município de Campo Grande, Alexandre Ávalo, e o procurador do Estado Wagner Moreira Garcia na festa comemorativa pelo Dia do Procurador do Estado, na Capital. Foto: Studio Vollkopf

Roberto Rech e Nair Gonçalves Rech. Foto: Studio Vollkopf

Algemiro e Zulma Alvares, que no dia 16 completaram 63 anos de casados. Foto: Arquivo pessoal

Nem sim, nem não

E por falar na senadora Tereza Cristina, a qual, na semana passada, foi escolhida pelo PP como pré-candidata ao partido à Presidência da República, ela não afirma com ênfase que concorrerá, mas também não nega que poderá disputar o Executivo. É que ela ainda vê os processos contra o ex-presidente Bolsonaro (PL) com muita cautela.

Tudo pode mudar

Ao Diálogo, Tereza Cristina ressaltou que, em 2019, quando Bolsonaro tomou posse como presidente da República, o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estava preso e inelegível. Se muita coisa mudou durante os quatro anos de mandato de Bolsonaro, sendo Lula libertado e livre para pleitear as eleições, não é de se duvidar que o cenário também se reverta em prol de Bolsonaro nos próximos anos.

Recorde histórico

Os meses de julho e agosto registraram o maior número de negociações de dívidas na história dos canais oficiais da Serasa. Somados apenas os 60 dias dos dois meses, 4.455.172 de brasileiros acessaram as plataformas da empresa para visualizar suas dívidas e quitar débitos. O total de acordos no período ultrapassou a casa dos 6 milhões, e os descontos contabilizam R$ 21,3 bilhões. Para comparação, no mesmo período do ano passado, 3,4 milhões de brasileiros realizaram 5,2 milhões acordos de dívidas. Os abatimentos concedidos naquela oportunidade foram de R$ 10,3 bilhões.

