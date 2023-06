Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 27 de junho de 2023

DIÁLOGO

FELPUDA

Como na política é conhecida a frase de que "não existe almoço grátis", há quem diga que é necessário ficar muito atento ao Diário Oficial, porque mudanças e troca-troca de postos deverão ocorrer. Tudo pela convivência e conveniência, é claro política harmoniosa com os novos convidados que se sentaram na sala de estar e aguardam o momento da ceia. Afinal, onde come um, comem dois. Cargos (ops!), pratos é que não faltam. Vai vendo...

Freio

Oposicionista à administração municipal, o vereador Marcos Tabosa emplacou uma emenda no projeto do Executivo que altera o Programa Assistencial de Inclusão Profissional (Proinc), que se transformou em escândalo na gestão passada. Sua proposta foi de que seja mantida a redação da legislação determinando que não poderá se cadastrar no benefício mais de um membro por núcleo familiar, limitação essa que o Executivo queria retirar.

Identidade

O Proinc foi alvo de denúncias pois, embora criado para dar serviço temporário a desempregados pagando salários, passagens de ônibus e cestas básicas, atendia também donos de empresas e pessoas empregadas, diplomadas e "amigas" de integrantes de grupos políticos, segundo denúncias. A nova denominação passará a ser Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt).

Só guerra

Em Mato Grosso do Sul, a cada dia que passa, o nome do partido União Brasil, criado com a fusão do DEM e do PSL, se torna um paradoxo, pois, desde o seu início, mostrou desunião interna que resultou, inclusive, em brigas judiciais. O pivô sempre foi a disputa pelo comando. Mesmo com a desfiliação da senadora Soraya Thronicke, que embarcará no Podemos nesta quarta-feira, ninguém aposta um tostão furado em uma possível trégua.

Impasse

Atualmente, o União vive pendenga jurídica em MS sobre quem comandará o partido, envolvendo a superintendente da Sudeco, Rose Modesto, e o advogado Rhiad Abdulahad. Ambos foram eleitos presidentes estaduais da legenda, em momentos diferentes e polêmicos, e o caso ainda está nas mãos da Justiça. Rose concorreu ao governo pelo partido e, finda a eleição, rompeu com a senadora Soraya Thronicke, cujo forte aliado é Rhiad.

Braseiro

A desfiliação da senadora Soraya Thronicke do União para ingressar no Podemos vem sendo considerada por alguns políticos como a situação de "sair da frigideira para cair no fogo", no que se relaciona politicamente ao Estado. A parlamentar vai para um partido que é "de posse" de sua hoje arquirrival política, a ex-vice-governadora e ex-deputada federal Rose Modesto, atual superintendente da Sudeco, que foi quem o organizou no Estado.

