Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 28 de maio de 2024

Membro da Academia Brasileira de Letras e agraciado com o Prêmio Jabuti, escritor baiano faz palestra como o destaque do Chá Acadêmico deste mês; exposição da Confraria Sociartista e Movimento Concerto da UFMS estão no programa

O escritor Antônio Torres, imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), premiado, entre outras láureas, com o Prêmio Machado de Assis, concedido pela ABL, e o Prêmio Jabuti – e condecorado pelo governo francês por seus livros traduzidos na França com o Chevalier des Arts et des Lettres – é o palestrante do Chá Acadêmico deste mês na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), excepcionalmente hoje, em função do feriado de Corpus Christi.

O Chá Acadêmico é tradicionalmente realizado na última quinta-feira de cada mês. O evento de hoje faz parte do projeto ABL na ASL: Palestras Imortais, realizado pela ASL em parceria com a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), por meio da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul (FCMS), com o objetivo de difundir, estimular e valorizar a leitura e a educação no Estado.

A palestra, a partir das 19h30min, será presencial, com entrada franca e traje esporte, no auditório da ASL, localizada na Rua 14 de Julho, nº 4.653, nos Altos do São Francisco, em Campo Grande.

O tema escolhido por Antônio Torres para a sua fala é “Eu Venho Lá do Sertão... E Posso lhe Agradar” e, segundo o autor baiano, “trata-se de um passeio por um velho cenário, há muito tempo considerado um terreno exaurido para a criação literária, volta a ter uma forte presença no imaginário nacional, com resultados surpreendentes. Como é o caso de ‘Torto Arado’ [2019], romance de Itamar Vieira Júnior [seu conterrâneo] que tem ao fundo o sertão baiano da Chapada Diamantina”.

Para o imortal, ocupante da cadeira fundada por Machado de Assis (1839-1908) na ABL, a mesma que já teve Jorge Amado (1912-2001) e Zélia Gattai (1916-2008) como titulares, “esse é só um exemplo do quanto a literatura brasileira vem se revigorando pelas veredas da temática sertaneja”.

O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, reafirmou a importância do projeto ABL na ASL: Palestras Imortais para a cultura de Mato Grosso do Sul, “abrindo ainda mais caminhos para a discussão literocultural”.

Após Antônio Torres, o ciclo do ABL na ASL terá prosseguimento com palestras até novembro, em Mato Grosso do Sul, dos imortais da ABL Ana Maria Machado, Godofredo de Oliveira Neto e Ricardo Cavaliere. Pela ASL, os imortais que ainda participarão das Rodas Acadêmicas até novembro serão Ana Maria Bernardelli, Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros, Lenilde Ramos, Raquel Naveira, Rubenio Marcelo, Sérgio Cruz e Sylvia Cesco.

UFMS E CONFRARIA

O Chá Acadêmico deste mês vai dar continuidade a mais dois projetos que a ASL vem programando em sua sede, um desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e outro com a Confraria Sociartista.

O projeto Arte na Academia, com a Confraria, realiza exposições de artes visuais durante as rodas e chás acadêmicos. Já o projeto Música Erudita e suas Fronteiras, realizado em parceria com a UFMS, está inserido no projeto Movimento Concerto e apresenta recitais de música erudita. E ainda: o músico Otávio Neto, um dos mais prestigiados multi-instrumentistas de MS, também vai marcar presença no momento de confraternização do encontro de hoje.

ANTÔNIO TORRES

Nascido em Sátiro Dias, no sertão da Bahia, a 200 km ao norte de Salvador, em 1940, Antônio Torres descobriu a vocação literária na escola rural da sua infância, na qual se lia poesia e textos em prosa em voz alta todo dia. Logo, passou a escrever as cartas das pessoas do lugar e a recitar poemas em praça pública no Dia da Bandeira (19/11) e no Sete de Setembro, além de ajudar o padre a celebrar a missa – e em latim. Esse tempo ficou gravado em sua memória e marcaria o seu destino de escritor.

Sua estreia literária se deu em 1972, com o romance “Um Cão Uivando para a Lua”, que causou um grande impacto na crítica e no público. De lá para cá, publicou 19 livros, entre os quais se destacam : Trilogia Brasil (“Essa Terra”, “O Cachorro e o Lobo” e “Pelo Fundo da Agulha”), publicada a partir de 1976; “Meu Querido Canibal” (2000); “Querida Cidade” (2021), seu 12º romance; e o livro de contos “Meninos, Eu Conto” (2003), que está na 15ª edição.

Sua premiada obra, que passeia por cenários urbanos, rurais e históricos, tem várias edições no Brasil e traduções em muitos países, da Argentina ao Vietnã. Torres é membro da ABL, na qual ocupa a Cadeira 23, fundada por Machado de Assis; da Academia de Letras da Bahia (ALB), onde sucedeu João Ubaldo Ribeiro (1941-2014); da Academia Petropolitana de Letras; da Academia Contemporânea de Letras (São Paulo); e é sócio correspondente da Academia de Ciências de Lisboa.

ADRIANA, LUCIANA E LÚCIA

Três integrantes da Confraria Sociartista participarão da exposição de artes visuais deste mês, explorando diferentes linguagens sob o tema Paisagens e Colagens que Vibram e Iluminam.

Adriana Teixeira, artista visual e grande admiradora dos pintores expressionistas e modernistas, traz em suas obras temáticas relacionadas ao afeto, à família, à amizade e à maternidade. A figura feminina é recorrente em suas telas e é comum aparecerem circundadas por flores e folhagens na composição de seus trabalhos.

Luciana Rondon, artista visual, psicóloga e escritora, tem pinturas presentes no livro “No Mundo Encantado de Luciana” e já expôs em diversas instituições e mostras de artes.

Lúcia Monte Serrat é formada pela Escola de Belas Artes de Curitiba, mestre em Educação e professora. Seus trabalhos de pintura percorrem diversos caminhos, desde figuras femininas a pinturas carregadas de densidade e cores vibrantes. Além de exposições, participou da publicação de livros sobre as artes visuais em Mato Grosso do Sul.

JOEL MENDES

Realizado em parceria com a ASL, o projeto Movimento Concerto, iniciativa da UFMS, com sua vertente Música Erudita e suas Fronteiras, traz, no programa, o violonista Joel Mendes relendo a obra de Marco Pereira, Fernando Deghi e João Pernambuco.

Com licenciatura em Música pela UFMS e atualmente lecionando violão pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac) da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme), Mendes iniciou seus estudos de violão aos 11 anos de idade e foi integrante da Orquestra de Violões de Campo Grande (OVCG).

Estudou com Marcelo Fernandes e Anderson Francellino e participou de vários cursos e masterclasses com renomados violonistas, entre eles: Paulo Porto Alegre, André Simão, Luciano Moraes, Edelton Gloeden, Ana Cristina Tourinho, Edmauro de Oliveira, Gilson Antunes, Fabio Zanon, Turíbio Santos, Pedro Jesus e Henrique Annes.

