Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 30 de maio de 2023

Correio B+

Empresa é composta por um time de profissionais veteranos referência no mercado de moda e já é considerada uma das melhores agências do Brasil sendo ela destaque na edição 55 da SPFW.

O modelo Joel (foto) tem 55 anos e desfilou no maior evento de moda do país Divulgação São Paulo Fashion Week

O SPFW 55 mobilizou o mundo da moda por uma semana, e assim como na edição anterior, 42 marcas nacionais ocuparam o Komplexo Tempo, o Senac Lapa Faustolo e outros espaços, como Theatro Municipal, da cidade para apresentar suas coleções e de fashion film.

Na edição 55 da maior semana de moda do país e também da América Latina, a São Paulo Fashion Week teve entre seus inúmeros destaques os modelos e celebridades da agência Atto MGT dos sócios Jocler Turmina e Wagner Feriatto.

Time da Atto MGT foi destaque na edição 55 da SPFW - Foto: Vini

A modelo Duína de apenas 19 anos que já é um grande sucesso internacional com apenas seis meses de carreira no mundo da moda é uma das apostas da Atto.

Das passarelas do SPFW direto para a Alta Costura de Paris, a jovem new face de 1.80m natural de Teresina no Piauí, a Atto esteve também em inúmeros desfiles com outros modelos e grandes apostas como Mariana Hasushi que com apenas um mês no mercado de trabalho estreou na semana de moda paulista, esteve recentemente em editorial da revista L’officiel e já já embarca para o exterior. No mesmo caminho está o modelo Thiago Chagas, que pegou o número recorde no SPFW e também Douglas Lima que esteve na passarela do estilista IGOR DADONA.

A modelo Duína tem apenas 19 anos e do SPFW foi direto para Paris - Divulgação SPFW

“Com toda a minha experiência nesse mercado me vejo feliz com tanto reconhecimento, e também do meu sócio Wagner Feriatto e do time Atto, afinal, o trabalho é de toda uma equipe.

Ser destaque na maior semana de moda do país só me traz satisfação e os nossos modelos destaque dessa edição já estão com agenda cheia, sendo que alguns com as malas prontas para o exterior”, explica Jocler Turmina.

A modelo Andrea Marin desfilou para a marca MARTINS, ela tem 45anos - Divulgação SPFW

Na edição 55 do evento de moda, a Atto teve mais dois cases super importantes e de grande visibilidade. Os modelos Joel de 55 anos e Andrea Marin de 45 se destacam nas passarelas de marcas como MARTINS, TA STUDIOS e FORCA, aplaudidos de pé, além da concretização de oportunidades para modelos 40+ e 50+ se posicionarem no mercado de trabalho de moda.



"Estar nas passarelas do maior evento de moda da América Latina é algo inesplicável aos 55 anos, que mais portas e oportunidades assim aconteçam em minha carreira, sou muito grato", explica Joel nos bastidores.

Para a agência mais uma oportunidades de trabalhos e sucessos com o seu estrelado casting.

“Estou nesse mercado há muitos anos, e ver toda essa revolução e posicionamento de oportunidades é fantástico e sem dúvida a Atto está abraçando toda essa expansão tão significativa para todos da moda. Temos muito orgulho”, finaliza o sócio Wagner Feriatto.



O modelo Thiago Chagas, recordista de desfiles do SPFW - Divulgação