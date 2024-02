Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Mario Sergio Cortella - escritor brasileiro "Nem tudo que eu quero eu posso;

nem tudo que eu posso eu devo;

e nem tudo que eu devo eu quero”. FELPUDA

Dispostos a encarar a batalha eleitoral deste ano, grupos daqueles que já exerceram mandatos, chamados ironicamente de “turminha da ampulheta”, vêm se acotovelando com o “time das fraldas”, todos com olhos em cadeiras da Câmara Municipal de Campo Grande. Muitos desses postulantes têm laços familiares com quem possui estreitas relações com os Poderes. Há quem afirme que esse pessoal quer colocar em prática o dito popular “onde come um, comem dois”. E com impressionante voracidade, hein?!

Em falta

Após serem gastos milhões de reais para executar o projeto Reviva Centro, com objetivo de tornar a área central mais atraente aos consumidores, o local está mais para as moscas do que para o público. Faltam atrações, lojas abertas até mais tarde e polícia e sobra desinteresse daqueles que poderiam “agitar o pedaço”.

Não emplacou

O presidente Lula queria porque queria emplacar o ex- ministro Guido Mantega para o cargo

de CEO da Vale, privatizada desde 1997. Porém, ele desistiu da sua pretensão, diante das reações negativas do mercado financeiro e depois de tomar conhecimento de que o governo sairia derrotado.



Com 21 desenhos selecionados em concurso para alunos, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Bonito, em parceria com o IASB, lançou o calendário 2024 do Programa Municipal de Educação Ambiental. As ilustrações foram produzidas por estudantes do 5° ao 9° ano do Ensino Fundamental, abordando temas como "Água é tudo", "Resíduos sólidos", "Saneamento básico","Sustentabilidade" e "Defesa da fauna e flora".

Dr. Mozart Vilela de Andrade Junior com a mae Sumara Andrade Zaza Pacego

Mesmo barco?

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, embora ache difícil, não descartou a possibilidade de ser formada federação com a participação do seu partido, do União Brasil

e do Republicanos. Caso isso venha a acontecer este ano, estariam no mesmo palanque a prefeita do Progressistas Adriane Lopes, o deputado estadual do Republicanos Antônio Vaz

e Rose Modesto, do União Brasil.

Cadeiras

A possibilidade de o presidente do PP em MS, Marco Santullo, assumir a Secretaria de Governo da prefeitura da Capital voltou a fazer parte das conversas nos meios políticos. Ele é um dos integrantes do partido de confiança da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, que vem sendo considerada “madrinha” da prefeita Adriane. Sua ida seria para substituir o vereador licenciado João Rocha, que voltaria para a Câmara Municipal e tentaria a reeleição.

Isenção

Projeto de lei do Senado veda uso de conteúdo com viés político nas provas do Enem, nos concursos e nos vestibulares das universidades públicas. Ainda conforme o texto, caso

a medida não seja cumprida, a banca examinadora ficará sujeita à penalidade de suspensão de até cinco anos, além de pagamento de multa. A proposta, de autoria do senador Cleitinho (PL-MG), ainda passará pela análise das comissões.

Colaborou Tatyane Gameiro