Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

Em produção

Atuante no jornalismo cultural e fã de rock pesado, Lucas Arruda dá início às filmagens de "Barulho do Mato", documentário que mergulha na cena do heavy metal de Campo Grande nos anos 1980 e 1990

A poucos dias do Carnaval, o jornalista Lucas Arruda mandou avisar que, finalmente, deu partida em um projeto audiovisual acalentado há bastante tempo. Trata-se do documentário “Barulho do Mato”, sobre o heavy metal em Campo Grande, com o qual ele e sua equipe pretendem “mergulhar nas sombras dos bastidores para trazer as histórias por trás das músicas que merecem ser ouvidas” dentro do repertório criado por bandas locais no gênero de rock pesado que surgiu no fim da década de 1960.

A ideia é revelar um lado menos conhecido, “mas igualmente pulsante” da cultura musical de Mato Grosso do Sul, a partir do testemunho de quem, de algum modo, protagonizou por aqui a expressão do estilo que tem entre seus precursores Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath.

Trata-se da história do heavy metal campo-grandense, a ser retratada, no documentário, a partir de um recorte de tempo específico, conforme o projeto de Arruda, conhecido pelos colegas de profissão por sua atuação no jornalismo cultural.

Com previsão de lançamento para o segundo semestre deste ano, o média-metragem promete mergulhar nas profundezas do chamado cenário metal, que é cheio de riffs pesados, “letras profundas e histórias marcantes”. Tudo pensado para ser um registro artístico que quebre paradigmas, comprovando que há espaço para o rock ‘n’ roll por aqui.

O documentário tem tudo para mexer com o saudosismo dos amantes do rock de MS, ao mesmo tempo em que poderá servir de apresentação do estilo para a geração mais jovem.

“Campo Grande é uma cidade que tem pouco de sua memória documentada. Não sei se é o reflexo de um estado jovem. E, na música, senti que faltava um documentário que falasse sobre o metal”, afirma o jornalista, que teve nos seus questionamentos pessoais o desejo de buscar as respostas.

“Cadê a história das bandas? Principalmente as bandas antigas. Quem foi o primeiro a fazer? Como surgiu?”, indaga Lucas Arruda.

“A partir daí, conversei com alguns amigos do meio musical, como o [grupo] Katástrofe, com o Kão, artista que é do punk mas sempre esteve no rolê do metal. E aí foi nascendo o projeto, até eu conseguir, agora, passar no edital [do Fundo de Investimentos Culturais , do governo do Estado] e iniciar a produção”, conta o jornalista e cineasta de 33 anos.

DEZ ENTREVISTADOS

Com entrevistas e pesquisa documental e de imagens, o objetivo é fazer um recorte do período de 20 anos – décadas de 1980 até 1990 – para mostrar as diversas nuances de estilo e influências de bandas nacionais e internacionais, para chegar aos nomes dos artistas do Estado que fizeram do heavy metal “uma realidade na vida noturna de Campão”.

Alta Tensão, Black Church, Devastation, Necroterium, Sacrament, Krematory, Desejo Impuro, Katástrofe, Zero Tribe, Kreatures Dark e Haze são algumas das bandas que estão cotadas no roteiro de “Barulho do Mato”.

“Ter relatos se torna urgente, pois já perdemos alguns músicos e produtores do período, tal como materiais em vídeo que retratavam a época”, pontua o diretor do documentário.

As filmagens, inclusive, já começaram, em 21/1, e tiveram como primeiro entrevistado, dos 10 que estão previstos, o músico e produtor cultural Marco Aurélio dos Santos, mais conhecido no meio musical como Kão.

O artista teve, e tem, uma vivência intensa no cenário underground sul-mato-grossense e acabou se tornando um colaborador fundamental no projeto para mapear as bandas que deram voz ao estilo em Campo Grande.

“O documentário é fundamental para registrar histórias sobre a cena do metal. As novas gerações poderão saber e entender como surgiram e quais foram as dificuldades que as bandas tinham para tocar e ensaiar, sem contar que é um registro de pesquisa e valorização artística”, afirma Kão, um autêntico ativista da música que pode testemunhar sobre bandas que extrapolaram a cena local.

“Alta Tensão foi uma banda de renome tanto aqui, em Mato Grosso do Sul, como no Brasil”, garante Kão. Também foram entrevistados os músicos Mark, da banda No Name, Enrique Gonçalves, da banda DxDxOx, e a produtora cultural Ângela Finger.

“DESAFIO E TANTO”

Para quem está por trás das câmeras de “Barulho do Mato” e é fã de heavy metal, como a diretora de fotografia do documentário, Cátia Santos, registrar esses relatos tem sido um desafio criativo, no qual ela espera deixar aquele gostinho de nostalgia no espectador.

“Contar a história desse estilo, dentro de um estado com uma presença musical predominantemente sertaneja, será um desafio e tanto”, diz Cátia. “Nesse sentido, a fotografia e a edição são muito importantes em um trabalho tão complexo como esse, pois elas ajudam a interligar as histórias que construíram o nosso heavy metal”, avalia a fotógrafa.

“‘Barulho do Mato’ promete desvendar os desafios e as conquistas dos roqueiros em um estado onde o conservadorismo é muito forte. Desde os obstáculos logísticos até as barreiras culturais, o vídeo mergulha nas profundezas da cena do heavy metal no coração de Mato Grosso do Sul, explorando um repertório rico de influências, que deixou impacto duradouro no meio artístico”, arremata Lucas Arruda.

O documentário “Barulho do Mato” conta com financiamento do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), sob a gestão da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), do governo do Estado de Mato Grosso do Sul.