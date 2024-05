Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado, 18 de maio de 2024

Correio B+

"Ser uma boa líder é motivar, engajar, criar relacionamento, dar feedback e promover melhorias contínuas e ágeis".

A fundadora e CEO da Livas - Holding de Negócios, e também CEO da Pafer cargo que assumiu recentemente na empresa, Liliam Vanessa Zier, nasceu em Campinas (SP), mas viveu em Piracicaba, de onde saiu aos 23 anos para fazer intercâmbio na Irlanda.



No país estrangeiro, a empresária consolidou a sua carreira no mercado corporativo na área de projetos internacionais atuando pelo governo irlandês, abrindo portas para integrar o brasileiro, no ano de 2015. Aos 28, conquistou o seu primeiro R$ 1 milhão. Atualmente, é um dos principais nomes de mulheres em cargos C-Level no setor industrial do país.

Liliam possui vasta experiência em estratégias de mercado, consultoria empresarial e atuação em conselhos, possibilitando que a empreendedora fundasse a Livas sua Holding de Negócios. Casada há 9 anos com o empresário Oscar Roberto Zier, com quem tem a filha Valentina Zier (2 anos), a empresária assumiu este ano também a presidência da Pafer distribuidora e importadora de fixação industrial. A marca, que é referência no setor na Região Sul, recentemente anunciou plano de expansão para o Sudeste, em São Paulo (SP).



“Desde criança, tinha o sonho de trabalhar numa grande organização para aprender a área administrativa e estratégia de negócios. Trabalhei em pequenas, médias e grandes empresas nacionais e internacionais, e percebi que em algum momento, devido a minha forte personalidade, ser uma pessoa dominante e ter um ‘Q a mais’ para tomada de decisão rápida e estratégica, resolvi abrir a minha empresa de assessoria e colocar em prática tudo que havia aprendido em minha carreira, desde os 13 anos de idade”, relembra ela sobre a fundação da Livas.



Liliam conquistou recentemente para seu currículo e trajetória admirável, o seu espaço no LIDE, entidade que conecta os mais relevantes líderes empresariais nacional e internacionalmente, fortalecendo a livre iniciativa, promovendo desenvolvimento social e econômico. O LIDE representa um espaço de diálogo e desenvolvimento de pautas que representam o estado do PR que é a quarta maior economia do país.

Em 2023, pelo terceiro ano consecutivo, o LIDE Paraná foi reconhecido por sua contribuição e suas iniciativas inovadoras dentro do Sistema LIDE (com 23 unidades regionais e 17 unidades internacionais), graças ao pioneirismo no desenvolvimento de estratégias de negócios para seus membros e relevância para o ecossistema empresarial do estado.



"Além de CEO da Pafer, sou CEO da Livas e de todo o grupo das empresas do Grupo Zier, e participo de grandes conselhos renomados como Lide, Tonino Lamborghini, Porsche e demais entidades renomadas.”

Em um bate papo exclusivo com o Caderno B+, a CEO fala sobre a sua carreira, e relembra feitos que a tornaram hoje uma referência da indústria brasileira. Além disso, Liliam também conta curiosidades da sua vida pessoal e diz o que pensa sobre o mercado corporativo para mulheres em cargos de liderança. Leia abaixo a entrevista completa:

A empresária Liliam Vanessa Zier é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Henrique Vilela - Diagramação Denis Felipe e Denise Neves

CE: Liliam, resumidamente, como foi a sua vida em Campinas e o que a motivou profissionalmente para iniciar sua carreira?

LVZ: “Nasci em Campinas (SP) em 1983 e venho de uma família com descendência italiana. Minha mãe sempre teve uma vida muito sofrida e começou a trabalhar muito cedo. Ela se casou com meu pai, que nos abandonou quando eu tinha apenas 3 anos de idade, e, a partir daí, minha mãe se mudou para a cidade de Piracicaba, que é próxima de Campinas.



Ali, minha mãe se casou novamente para que pudesse me dar um novo lar, com isso tive a iniciativa de começar a trabalhar desde criança. Dava aula de reforço nas escolas aos 9 anos de idade e ganhava meu o primeiro ‘troquinho’ para pagar minha aula de Informática. Posteriormente, aprendi a tocar teclado aos 12 anos, e dava aula para pagar o meu Inglês. E, assim, fui engrenando na carreira contábil, depois para o mercado de seguros, educacional e assessorias.”

CE - O que a motivou a fazer intercâmbio na Irlanda? Quantos anos você tinha?

LVZ: “Achei que Piracicaba estava pequeno para os meus sonhos. Tinha o desejo de melhorar o meu inglês e tentar uma vida melhor, para dar um conforto à minha família. Saí de casa com 23 anos.”

CE: Como foi a experiência de trabalhar com o governo irlandês?

LVZ: “Desafiador! Cheguei na Irlanda com o inglês que estudava no Brasil, e, ao chegar em Dublin, recomecei a minha vida do zero. Fui ser ‘cleaner’ e tive várias experiências até chegar no governo irlandês. Em 2007, tive a oportunidade de coordenar a parte de eventos do governo da Irlanda, e consegui um estágio na área de projetos financeiros internacionais. A partir dali, tive muito crescimento profissional, mas estudava muito, pois, me mandavam para muitos desafios em países na Europa, na Ásia e na África. Foi uma grande experiência e bagagem que levarei para toda a vida. Sou muita grata pela oportunidade.”



Liliam Vanessa Zier - Foto: Henrique Vilela

CE: Você pensa em trabalhar na área política?

LVZ: “Sim, porém, ainda tenho as minhas dúvidas... Porque sou uma pessoa de muito impacto, gosto de mudanças e de processos corretos, e vejo que o Brasil ainda não está preparado para isso, porém, alguém precisa ter a iniciativa. Quem sabe um dia.”

CE: O que você destaca como situações mais importantes que foram fundamentais para formar a carreira que você construiu no mercado empresarial?

LVZ: “Resiliência, persistência, forma de pensar e enfrentar a vida positivamente e conhecimento.”

CE: Como a sua empresa, a Livas nasceu?

LVZ: “Desde criança, tinha o sonho de trabalhar numa grande organização para aprender a área administrativa e estratégia de negócios. Trabalhei em pequenas, médias e grandes empresas nacionais e internacionais, e percebi que em algum momento, devido a minha forte personalidade, ser uma pessoa dominante e ter um ‘Q a mais’ para tomada de decisão rápida e estratégica, resolvi abrir a minha empresa de assessoria e colocar em prática tudo que havia aprendido em minha carreira, desde os 13 anos de idade.”

CE: Você conquistou o seu primeiro milhão de reais aos 28 anos. A que você atribui esse resultado?

LVZ: “Sempre fui focada e dedicada aos estudos, tive disciplina e ousadia em meus pensamentos, talvez isso tenha feito toda a diferença ao longo dos anos.”

Liliam Vanessa Zier - Foto: Henrique Vilela

CE: Como faz para se dividir entre trabalho e família?

LVZ: “Optei em desenvolver e capacitar uma boa equipe para que possa ter alguns momentos livres, mas, ainda é uma habilidade que preciso desenvolver mais, confesso!.”

CE: Como você avalia o mercado de trabalho na indústria para as mulheres?

LVZ: “A presença da mulher no mercado de trabalho tem avançado muito nos últimos anos e, apesar de ainda não estar em um cenário ideal, hoje em dia é possível ver grande participação feminina. Após três revoluções industriais, sendo a 4ª acontecendo neste momento, o sexo feminino ganhou mais importância.”

CE: Quais os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia no mundo corporativo?

LVZ: “Ocupar uma posição de liderança em uma empresa é motivo de orgulho, mas também traz uma série de preocupações e responsabilidades, devido também às estratégias que devemos nos atentar todos os dias, pois, os desafios são a cada instante. Ser uma boa líder é motivar, engajar, criar relacionamento, dar feedback e promover melhorias contínuas e ágeis. Lidar com pessoas e suas expectativas, sempre será o maior desafio, principalmente para esta nova geração.”

CE: Nas horas livres, o que a Liliam gosta de fazer?

LVZ: “Muitas coisas. Sou bem eclética, e ter hora livre para mim é um desafio, porque o meu trabalho é um hobby, porém, amo estar com minha família, viajar, navegar, correr de carro, apreciar um bom vinho e cozinhar.”

Com a filha Valentina e uma de suas paixões, navegar - Divulgação

CE: Quais objetivos na sua carreira ainda não realizou e tem vontade de alcançar?

LVZ: “Ser presidente da República.”

CE: Como CEO da Pafer, quais são os seus planos para o futuro na empresa?

LVZ: “A Pafer não chegou ao seu patamar após 36 anos de história por acaso. Foi uma construção árdua em diferentes momentos. O atual, é um deles. Estamos realizando uma série de melhorias e investimentos para que a companhia alcance mais empresas em todo território nacional.



Já adquirimos uma área industrial que aumentará em 300% nossa capacidade produtiva e em breve lançaremos esse projeto ao mercado. Este é apenas um dos passos que estamos dando rumo ao futuro. Pois, além de CEO da Pafer, sou CEO da Livas e de todo o grupo das empresas do Grupo Zier, e participo de grandes conselhos renomados como Lide, Tonino Lamborghini, Porsche e demais entidades renomadas

CE: Qual a importância da expansão da marca para o estado de São Paulo e para o país?

LVZ: “O mercado paulista é o principal do país, tem a economia mais rica e diversificada. Além do potencial de fornecimento que a Pafer possui para esta região, para mim, ainda há um valor afetivo, uma vez que nasci neste estado e agora poder voltar com tamanha bagagem e experiência, será gratificante e estratégico.”

Prêmio Tramontina - Foto: Henrique Vilela

CE: Quais serão os próximos passos da Pafer no mercado tendo a sua liderança?

LVZ: “Pretendo manter a cultura organizacional e aprimorar ainda mais os setores e, principalmente, o capital humano, para que possamos aumentar nossa capacidade de empregos. Pois, estamos a cada dia buscando nos atualizar com as ferramentas de inteligência de mercado e também aperfeiçoando o trabalho em campo.”

CE: Como surgiu a sua paixão por barcos e área náutica?

LVZ: “Tive a oportunidade de conhecer uma feira náutica, o BoatShow em São Paulo (SP). Em 2013, a convite do meu atual marido, e me apaixonei pelas ondas do mar e pelo capitão (risos).”

CE: Já sofreu alguma dificuldade por ser uma mulher à frente de tantos negócios?

LVZ: “Claro. Não somente no Brasil, mas também fora, principalmente nas negociações que realizei com o país Emirados Árabes Unidos.”

CE: Um conselho da Liliam para incentivar outras mulheres?

LVZ: “Cultive seu o amor próprio ele será a base de qualquer sucesso e segurança que transcende o poder feminino.”