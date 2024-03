Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado, 23 de março de 2024

Ileides Muller poeta brasileira

Para viver, há que se tocar palavras pelo tempo afora, feito boiada no campo e no lombo do vento”.

FELPUDA



Há quem garanta que o clima em determinado partido é desolador e que até a formação de chapa

com nomes fortes não está conseguindo ser definida para a disputa eleitoral de 6 de outubro à Câmara Municipal.Se, em anos áureos da sigla, os interessados em participar do embate quase saíam no tapa com os colegas, agora, dizem, simplesmente estão afirmando “eu passo”. Afe!

Divulgação UFMS

Na quarta-feira, às 20h, no Teatro Glauce Rocha, terá início a nova temporada do Movimento Concerto, promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A apresentação será uma homenagem às obras do compositor Johann Sebastian Bach, com participação dos solistas Mirian Suzuki e Heitor Lott e da Camerata Madeiras Dedilhadas, sob a regência de Marcelo Fernandes e Ana Lúcia Gaborim. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser reservados no portal da universidade.

Manjados



“Estrategistas políticos”, como não poderiam deixar de ser, estão se acotovelando para conseguir ter um dedo de prosa com pré-candidatos e, assim, oferecer propostas mirabolantes, que levariam o postulante a um mandato e a ser “o mais votado do planeta Terra”. O problema é que muitos já são conhecidos “de outros carnavais”, e a credibilidade é tal qual uma área de areia movediça sendo oferecida como alicerce seguro.

Muxoxo



Dia desses, o deputado estadual José Teixeira (PSDB) mostrou seu descontentamento com as composições das comissões permanentes na Assembleia Legislativa de MS. Seu partido é o que tem o maior número de assentos, seis no total, mas ele sinalizou que a sigla não estaria sendo contemplada devidamente.

Mais



Por isso, pediu uma reunião com os colegas para discutir a questão. Tudo ficou resolvido: ele será o presidente da Comissão de Eficácia Legislativa e Legislação Participativa e permanecerá em mais duas: na de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, bem como na de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas. Como se vê...

