Correio B+

O curta-metragem premiado, com elenco majoritariamente preto, incluindo o Homem- Aranha, vivido pelo ator Will Crispim, a capital carioca é o novo cenário para o herói dos quadrinhos.

É com admiração pelo personagem e muita curiosidade que o diretor e roteirista Igor Doval assina o curta “Aranha: Sob a Sombra da Máscara”, que traz o Homem-Aranha, herói das ruas de Nova York, no Rio de Janeiro. Doval, natural da capital carioca, nascido em Campo Grande, zona oeste da cidade, teve a ideia após refletir sobre sua própria realidade e a identificação que sempre teve com o personagem.

“Por que não fazer minha própria versão”, pensou o diretor, após se perguntar como o aracnídeo enfrentaria os problemas mundanos que já enfrenta, como contas a pagar, mas inserido na cultura brasileira.

Ao lado de Doval estão Geovanna Zampenini e Raphael Lion, produtores do projeto. Lion também atua no curta, dando vida ao personagem de Tio Benjamin. Como uma produção independente e colaborativa, “Aranha: Sob a Sombra da Máscara” mobilizou múltiplos talentos da equipe. Igor Doval, além de assinar o roteiro e a direção, produziu a trilha sonora original, o desenho de som, e conduziu os processos de edição e pós-produção.

“Procuramos trazer elementos visuais e conceituais para ambientar o novo universo do aracnídeo, trazendo uma estética abrasileirada para o mundo”, conta Doval sobre a ambientação carioca do curta. As filmagens ocorreram entre agosto e dezembro de 2022, todas feitas com sets em diferentes bairros da cidade maravilhosa como Praça Seca, Campo Grande, Santa Teresa e o Centro que foram palco para as cenas.

O curta não aproveitou somente ruas históricas e bairros clássicos do subúrbio para construir sua narrativa, aspectos culturais também foram incluídos nessa encarnação inédita do herói.

Doval destaca a representação caricata de jornais sensacionalistas populares, vilões com linguajar estereotipado carioca e a diversidade étnica como principais aliados da adaptação. O elenco, em sua maior parte formado por pessoas pretas, é intencional e muito celebrado por Doval.

Foto: Divulgação

“Vivemos em um mundo do audiovisual onde ainda há uma resistência para colocar minorias no protagonismo de filmes, séries e novelas. Procuramos quebrar aos poucos esse padrão estético onde o preto costuma ficar em segundo plano”, diz Doval.

Will Crispim, que interpreta Pedro Parques, o “Aranha”, foi uma escolha sugerida por Raphael Lion e comemorada por Doval. A experiência do ator com parkour facilitou a produção de cenas que precisavam de acrobacias e saltos.

“Como sou apaixonado pelo herói e possuo o uniforme há muito tempo, eu cheguei a cogitar a hipótese”, brinca Doval sobre ele mesmo interpretar Pedro Parques. O diretor reconhece que o filme deve vir na frente da própria vontade, mas não deixou de integrar o elenco como um personagem secundário, Renan, melhor amigo de Pedro.

A ligação pessoal de Doval com o projeto também é presente nos temas abordados pelo curta, como o dilema com a bebida de Tio Benjamin (Lion), inspirado por situações familiares que já fizeram parte da família do diretor.

“O alcoolismo é um vilão presente em muitos lares no Brasil. É um debate necessário para um tema que não é muito explorado em universos do gênero”, explica Igor sobre o elemento que o marca como indivíduo e artista.

O filme participou do circuito internacional de cinema, sendo indicado em seleções oficiais. No Cannes World Film Festival, na França, o curta-metragem ganhou o prêmio de Melhor Direção e foi finalista na categoria Melhor Curta Indie.

Já no Rio Webfest de 2023, a produção recebeu nove indicações e ganhou Melhor Ideia Original. O curta também está na seleção oficial do NZ Web Fest 2024, festival de cinema que acontece na Nova Zelândia.

Foto: Divulgação

“Saber que estamos competindo ao lado de produções de países que têm tradição no cinema, como Estados Unidos e Inglaterra, sermos avaliados por profissionais de Hollywood e ganhar, é muito gratificante”, celebra o diretor.

Sobre os próximos passos do projeto, Doval adianta que o objetivo é produzir um longa-metragem para os cinemas, contando uma nova história a partir de “Aranha: Sob a Sombra da Máscara”. Dessa vez, a intenção é retratar a história de origem do herói no Rio de Janeiro.

Enquanto o “Aranha” não volta a escalar prédios históricos da cidade, Doval e equipe trabalham em, pelo menos, três novas ideias originais para o mercado de longa-metragem fora do universo de heróis. “São projetos grandes e ambiciosos, que certamente farão jus ao legado deixado pelo Aranha”, diz.

O curta metragem “Aranha: Sob a Sombra da Máscara” está disponível no YouTube pelo https://www.youtube.com/watch?v=54ocQNE331I