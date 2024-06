Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 1 e 2 de junho de 2024

Correio B+

A carta da Lua no Tarô traz a energia de intuição, medo e ilusão. Conheça o significado deste arcano e suas influências para a semana.

Na vastidão simbólica do Tarô, a carta da Lua é o terreno sombrio. Ela representa mistério, intuição e ilusão. Ela nos convida a mergulhar nas profundezas do inconsciente, a explorar nossos medos, fantasmas pessoais, e a abraçar a escuridão como uma fonte de revelação e transformação.



É como se estivéssemos nos sentindo particularmente vulneráveis numa jornada emocional, onde é difícil distinguir se o que estamos pensando é real ou imaginário. A confusão é relativa ao nosso universo psicoemocional. É quando nos sentimos “no escuro” em relação a alguma coisa e não sabendo em que terreno estamos pisando. Daí temos medo, ficamos em dúvida (“será que vai ser bom?” ou “será que vai dar certo?”), imaginamos coisas e projetamos cenários nebulosos.



Sim, nem tudo são flores no mundo da imaginação. Portanto, muito cuidado. Com a energia da Lua, podemos ter angústias, preocupações infundadas, distorcendo a realidade. Pelo lado bom, somos convidados a nos conectar com a nossa intuição e a usá-la como uma ferramenta para nos conduzirmos com confiança ao sucesso.



Esteja atento aos sinais do universo. Preste atenção nos seus sonhos e premonições, pois eles podem revelar verdades importantes sobre você mesmo e o seu caminho.

A carta da Lua muitas vezes é ilustrada com imagens enigmáticas, como dois cães uivando para a lua, um caminho sinuoso e a lua suspensa no céu noturno. Estes símbolos evocam a dualidade entre a luz e a sombra, a consciência e o inconsciente, e a jornada emocional e espiritual que nos leva das profundezas da noite para a clareza da manhã.

Carta da Lua - Divulgação

Não se espante se nesta semana emoções mal resolvidas possam ressurgir. Contudo, apesar de difícil, é importante não evitarmos os sentimentos que nos causam incômodo. O ideal é entendermos o porquê e a raiz da angústia.

Você está preocupado ou temeroso com seu futuro, com a saúde, com seu trabalho, com seus recursos financeiros? Procure não aumentar a proporção das coisas. Lembre-se que após a carta da Lua no Tarô, tem a do Sol que irradia justamente alegria e clareza. A Lua é literalmente a última prova, antes de transcender.

A Lua muitas vezes fala sobre o desconhecido e de situações em que nos sentimos inseguros sem saber se o resultado que queremos, de fato, se concretizará. São coisas que não dependem apenas de nós mesmos, mas da vontade dos outros.



Este arcano representa, entre outras coisas, incerteza, instabilidade e insegurança, pois ela fala muito sobre nossas emoções e o nosso lado psicológico quando não conseguimos enxergar o que vem pela frente. São temores irracionais, relacionados a experiências ou traumas passados. Use esta energia para entender a si mesmo. Neste sentido, o medo é um grande aliado, pois faz com que nos conheçamos melhor.

A carta da Lua nos lembra que a escuridão não é necessariamente um lugar de desconforto, mas sim um terreno fértil para a introspecção, a cura emocional e a descoberta de novas perspectivas. Ao sintonizarmos com a Lua, somos incentivados a confiar em nossa intuição, a explorar nossos sonhos e visões, e a seguir os sussurros do subconsciente.



Ela nos lembra que, muitas vezes, a verdade mais profunda não está no mundo exterior, mas sim no mundo interior, no reino dos sonhos, da imaginação e da espiritualidade. “É verdadeiro tanto o que vemos com os olhos como aquilo que aprendemos mediante a intuição mental.” (Epicuro)

Ao adentrarmos na semana sob a influência da carta da Lua, somos convidados a abraçar a escuridão como uma aliada, a confiar em nossa intuição e a explorar as profundezas de nossa alma. Que seja um momento de autoconhecimento, de conexão com nossas emoções mais íntimas e de mergulho nas águas turbulentas da psique. “Bravo não é quem sente medo, é quem o vence” (Nelson Mandela).

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão