Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 10 e 11 de junho de 2023

Manoel de Barros - poeta brasileiro

"Nesta hora de escândalo amarelo, os pingos de sol nas folhas cantam hinos ao esplendor".

FELPUDA

Parlamentar que pretende fazer voo mais alto está sendo massacrado nas redes sociais pela posição manifestada em voto contra colega que acabou perdendo o assento em Brasília. Ficou claro, portanto, que ele auxiliou na queda, e por isso as consequências poderão vir em 2024, pois o que se ouve é que o troco será dado. Não se pode duvidar disso, levando-se em conta que a maioria do eleitorado cá por essas bandas tem perfil conservador.

Saliva

Dos cinco maiores colégios eleitorais de Mato Grosso do Sul, prefeitos de três deles estarão disputando a reeleição, e desde já as articulações estão intensas para evitar que haja confronto com maior intensidade na briga pelo poder, até porque em quatro desses municípios não existe segundo turno, por terem menos de 200 mil habitantes. Para que não haja "fadiga" e os custos sejam baixos, muita saliva está sendo gasta para possíveis alianças das legendas. Mas, dizem, está muito difícil um possível acordo.

Antenado

A maioria do comando dos partidos está atenta à faixa etária dos eleitores, pois nos últimos tempos ocorreram mudanças no que se relaciona à politização do eleitorado, que se mostra muito mais antenado do que em tempos de outrora, principalmente com a chegada da internet.

Foco

O eleitorado desses cinco municípios, no caso Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá, soma 1.040.522 pessoas, de um total de 2.003.874 que formam o contingente de aptos a votar, conforme dados de 30 de abril deste ano, última estatística divulgada pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Os números, portanto, justificam o confronto que vem pela frente, pois o foco das legendas é preparar o terreno para 2026. Afinal, quanto mais melhor para conquistar ou manter o poder.

Risco

Em Mato Grosso do Sul, são 422.492 eleitores na faixa etária de 25 a 34 anos. Em Campo Grande, o contingente é de 137.498 pessoas do total de 640.991 aptos a irem às urnas. Erros na mensagem são um risco muito grande. Assim sendo...

É pique!

Foi no dia 4 de maio que Luísa Massocatto Figueiredo Gameiro comemorou seus três anos, completados dia 5. Cercada do carinho e da atenção dos pais, Sílvia e Leandro, além de familiares e amigos, ela curtiu muito a festa, que teve a personagem Skye como tema e aconteceu no Buffet Galinzé. Os cliques são de Marcus Moriyama.

Aniversariantes