Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 10 e 11 de agosto de 2024

Maranhão Viegas poeta de MS

Navego banzeiros, alcanço calmarias,

respeito os mistérios marinhos, flutuo em ventanias:

meu Porto Seguro dá vista pro horizonte”.

FELPUDA

Pré-candidato a prefeito que foi “rifado” pelo partido não deixou por menos e uma de suas primeiras providências foi exonerar o principal assessor, por considerar que houve traição dele a seus projetos.

Aproveitou a caneta na mão para também demitir a esposa do tal “barnabé de luxo”, que, aliás, é candidato a vereador. Para demonstrar sua indignação, decidiu apoiar candidata que estaria entre seus adversários, caso tivesse conseguido oficializar seu nome para a disputa. Ah, o poder!

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, lançou seu livro autobiográfico intitulado “O Lado B de Boni”, na terça-feira, na Livraria Travessa, no Rio de Janeiro, e contou com a presença

de artistas das mais diversas áreas do entretenimento brasileiro. O livro narra bastidores da TV e da jornada

do executivo, tendo como objetivo contar aquilo que o público ainda não conhece sobre o processo de revolução, encabeçado por Boni, na forma de lidar com os telespectadores. A relação da ditadura militar

com a Globo, a amizade profunda com Dercy Gonçalves e as inúmeras criações, com estrelas da grandeza de Chacrinha, Fausto Silva, Jô Soares, Marília Gabriela e Renato Aragão, também são histórias contadas na obra. De curiosidades aos acontecimentos mais relevantes da TV brasileira, a biografia fala sobre as primeiras transmissões ao vivo de eventos esportivos na Copa de 1970, assim como da Fórmula 1, em 1972.

Otimistas

Pela projeção com marca de otimismo exagerado de alguns partidos, prevendo que elegerão o maior número de vereadores, “faltarão” vagas na Câmara Municipal de Campo Grande. Maioria das lideranças não fala

em menos de três cadeiras, e há até quem afirme que conquistará seis vagas. Tudo isso, sem combinar com o eleitor. Como ensina o velho ditado: “Mais vale um pássaro na mão do que dois voando”.

Mamata

Uma espécie de Refis (refinanciamento de dívidas) para partidos políticos e seus institutos ou fundações, a fim de regularizar seus débitos, com isenção dos juros e das multas acumulados, foi aprovado pela Câmara

dos Deputados e agora está no Senado. Será aplicada apenas a correção monetária sobre os valores originais das dívidas, conforme ficou estabelecido.

Mais

O texto também considera como cumprida a aplicação de qualquer valor de recursos em candidaturas de negros e pardos nas eleições ocorridas até a promulgação da futura emenda à Constituição. No entanto, a regra valerá apenas se o partido aplicar, nas quatro eleições seguintes à promulgação da emenda, a diferença em relação à cota que não foi cumprida nas anteriores.

*Colaborou Tatyane Gameiro