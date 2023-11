Correio B+

Um prato para você fazer em casa para os amigos e para a família a qualquer hora, no almoço ou no jantar

O Rondelli tem sua origem na Itália e somente o seu nome já rende muita história. Em tradução livre o nome com a junção dos significados no latim e na Itália significa: “redondo, perfeito e completo”. O rondelli é uma massa recheada produzida com farinha de trigo tipo 1 especial, ovos e água mineral, com diferentes recheios.



No Correio B+ desta semana, aprenda a fazer um rondelli de frango delicioso! Ele é um prato prático, gostoso e com um toque sofisticado. Essa receita é perfeita para um almoço em família ou com os amigos a qualquer hora, no almoço ou no jantar. Esta semana no B+ a marca Renata garante a qualidade do seu prato com a sugestão da Renata Massa de Sêmola com Ovos para Lasanha, deixando sua receita ainda mais saborosa.



Anota tudo aí...

Ingredientes:

1 pacote de Renata Ovos Lasanha pré-cozida;

2 litros de água;

1 colher (chá) de sal;

1 xícara e meia (chá) de frango cozido e desfiado;

Fios de Azeite Renata Superiore Extra Virgem;

1 cebola picada;

1 pitada de sal;

1 xícara e meia (chá) de queijo muçarela ralado;

Molho de tomate;

100 gramas de Queijo Parmesão Renata Formaggio.

Modo de preparo:

1- Coloque em uma panela o azeite, a cebola, deixe refogar e junte o frango, os tomates e tempere com sal. Finalize o recheio com salsa picada.

2 - Refogue por 5 minutos e deixe esfriar. Depois, acrescente o queijo muçarela e misture.

3- Em uma panela, aqueça a água com sal e coloque a massa para cozinhar até ficar al dente

4- Regue o refratário com um pouco do molho e recheie a massa com o frango.

5- Enrole e coloque no refratário, depois cubra com molho e finalize com queijo parmesão.

6- Leve para aquecer ao forno por 20 minutos.



Bom apetite!