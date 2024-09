Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 14 e 15 de setembro de 2024

AGENDA CULTURAL

Fim de semana tem festivais que vão da gastronomia ao indie rock, feira com música jamaicana na Praça do Preto Velho e oficina de pintura grátis no Centro Cultural José Octávio Guizzo; nos cinemas, um dos destaques é Rodrigo Faro no papel do apresentador

Neste sábado, a Associação Reggae de Mato Grosso do Sul faz um chamado para que as famílias da Capital ocupem a Praça do Preto Velho, no Jardim Paulista, para a celebração da primeira Afro Reggae Feira, das 15h às 22h, com muita música maneira, comidinhas, arte, artesanato, slackline e outras curtições para a garotada, além de um bom chope.

A música será com Rockers Sound System, Marta Cel e a rasta music de Sandim e banda, tendo Rasdair da Mata como apresentador. A organização do evento sugere que se leve cooler de bebidas, cadeira de praia ou canga e “bom humor”.

Além do astral “pra cima” desde a divulgação, o melhor é que a feira já nasce também movimentando aquele profundo sentido de comunidade. Pois, além de proporcionar uma programação de nível – e gratuita –, traz para a agenda duas ações de impacto humanista e cidadão: o mutirão de voluntários para a limpeza da praça e a campanha de doação de alimentos não perecíveis e agasalhos.

MIAU

No Boteco do Miau (Avenida José Nogueira Vieira, nº 1.303, Tiradentes), hoje, a partir das 21h, a 3ª edição do Festival Cerrado Alternativo embala a sexta-feira, com entrada a R$ 15 e muito rock alternativo, do noise ao pop.

O projeto é coordenado pelo cantor e compositor Sem Fabios e pela produtora cultural Karla Velasco, e dessa vez reúne as bandas campo-grandenses de música autoral Ovelhas Elétricas, Os Alquimistas, Peixes Entrópicos e Barata Branca.

CARNE

De hoje até domingo, o 2º Festival Internacional da Carne leva mais de 30 estações de carne com diferentes tipos de cortes para o Parque de Exposições Laucídio Coelho. A entrada é franca, e as porções saem a partir de R$ 25. Entre as estações confirmadas na programação estão nomes como Friboi, Old Sheep Steak Bar, Stanley, MS Carnes, Don Guará, Carreta Churrascada, Morena Bier, Delatto Sorvete, Carniceria Bastião e Búfalo Bife.

Entre os assadores estão Alê Ciasca, Leoni Bresolin, João Japonês, Bruno Xavier, Chama o Le, Thiago Ursão, Alonso Moreno, Zezão e Diego BBQ. O festival realiza a 2ª edição do Meat Master – Copa Internacional de Assadores e o Concurso Abrachefs. A copa será no melhor estilo fogo de chão, e os vencedores recebem prêmios em dinheiro.

Na disputa, os churrasqueiros inscritos servem suas proteínas para juízes e para o público. Os escolhidos são premiados e recebem premiação em dinheiro.

Já o Concurso Gastronômico de Chefs Abrachef é uma novidade na programação do evento e vai selecionar o chef ou o bartender de Mato Grosso do Sul que vai representar o Estado em 2025 no concurso nacional em Fortaleza (CE).

O festival começa às 18h nesta sexta-feira e se encerra às 23h, com shows da banda Naip e da dupla João Haroldo & Betinho. Amanhã, os portões abrem mais cedo, às 16h, e a programação musical fica por conta das bandas Alzira’s e Os Filhos de Campo Grande e de Vitor Gregório & Marco Aurélio.

No domingo, o almoço da família está garantido no festival a partir das 11h, seguindo até as 18h. Sobem no palco o músico Chicão Castro e a dupla João Bosco & Vinícius, responsável por sucessos como “Chora, Me Liga” e “Deixaria Tudo”.

O evento é produzido por Márcia Marinho, em parceria com a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e com o governo do Estado.

SOFRÊNCIA

A exposição “Sofrência”, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, nº 453, Centro), com 72 obras que têm como matriz a figura feminina, aberta à visitação hoje e amanhã, das 9h às 18h, realiza oficina de pintura livre, amanhã, das 10h às 11h, convidando as famílias para “produzir pinturas e desenhos inspirados nas obras em exposição”.

Às 15h, na visita guiada “Conheça Sofrência”, educadores percorrem a exposição com o público a partir da musicalidade do feminejo, que fundamenta o projeto curatorial de Ulisses Carrilho.