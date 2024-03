Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 15 e 15 de março de 2024

Correio B+

Uma jornada de conclusão e renovação com a carta do Mundo no Tarô.

“A vida é um círculo completo, ampliando-se até se juntar aos movimentos circulares do infinito.” (Anais Nin)



Nesta semana temos o início do ano novo astrológico no dia 20. Que possamos acolher as energias benéficas deste novo ciclo, aproveitar as oportunidades de expansão e transformação que se apresentam.



Que este ano novo astrológico seja uma celebração da magia e da sabedoria do universo, um convite à descoberta de nosso potencial mais elevado e um lembrete constante de que somos cocriadores de nossa realidade e de nosso destino.



E não é à toa que fomos brindados com a carta do Mundo como regente da semana. O Mundo representa a conclusão bem sucedida de um ciclo de vida.



“Não existe vitória nem derrota no ciclo da natureza: existe movimento. Quando o coração do ser humano compreende isto, fica livre. Aceita sem pesar os momentos difíceis e não se deixa enganar pelos momentos de glória.” (Paulo Coelho)

Como o último arcano maior do Tarô, a carta do Mundo representa a nossa última parada em nossa jornada pelos Arcanos Maiores. É uma carta de culminação e integração. É ao mesmo tempo um fim e um começo.



Na imensidão simbólica do Tarô, poucas cartas tem a magnitude desta carta. O mundo significa novos começos. Esta carta é um lembrete de que a vida é uma série de ciclos e que devemos abraçar tanto os finais como as novas oportunidades que surgem.



Se você ainda não atingiu esse ponto de conclusão, está muito perto! Reveja suas experiências anteriores e reconheça o quanto aprendeu ao longo do caminho. Essa reflexão pode ser justamente o que você precisa para se libertar do passado e abrir espaço para o novo.

Seja grato por toda a jornada que o trouxe até aqui, com todas as suas perdas e decepções. Lembre-se que cada desafio moldou você na pessoa que você é hoje. “Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Deixe de ser quem era e transforme-se em quem é.” (Fernando Pessoa)

Num contexto geral, a carta do Mundo pode representar novos mundos se abrindo para você. O Mundo também pode significar que você terá o mundo a seus pés, ou seja, que você terá sucesso e que as oportunidades disponíveis para você no momento são infinitas.



O sucesso pode trazer todo um novo conjunto de desafios ou preocupações, por isso certifique-se de não carregar o peso do mundo nos ombros. Você trabalhou duro para chegar a este ponto, então pare e saboreie o momento! Comemore suas realizações.

É hora de reconhecer e celebrar as conquistas, os aprendizados e as transformações que nos trouxeram até aqui, permitindo-nos abraçar a sensação de realização e plenitude interior. Ao nos sintonizarmos com a energia do Mundo, somos lembrados da importância de honrar o passado, viver plenamente o presente e acolher o futuro com confiança e gratidão.



Que esta semana seja um momento de conclusão e renascimento que nos prepara para novas aventuras e descobertas em nossa jornada de evolução espiritual. Com o Mundo, você pode esperar ver as coisas se encaixando e experimentar uma sensação de harmonia e equilíbrio em sua vida.



Abrace as mudanças que estão por vir e confie que o Universo o está guiando em direção ao seu bem maior. Novas possibilidades mágicas estão se abrindo para você agora. Respire fundo, reúna coragem e cruze com ousadia a linha de chegada. Feliz Ano Novo astrológico!

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão