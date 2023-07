Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 15 e 16 de julho de 2023

Éddson alkontar - escritor brasileiro "...Fui criança primavera, inocente, inconsequente, despida de preconceitos, indiferente aos preceitos, leve, livre e solta nos folguedos e com brilho nos olhos curiosos daquilo que o mundo dizia serem regras e tais conceitos" FELPUDA

Ex-parlamentar está de olho na cadeira principal de prefeitura no interior de Mato Grosso do Sul, mas tudo indica que enfrentará dificuldades pela frente, pois são fortes seus futuros adversários. Um deles é do seu ex-partido; o outro, de legenda com a qual tinha bom trânsito. Entretanto, em ambos os casos, há quem garanta que o dito-cujo não conseguirá viabilizar aliança para ser cabeça de chapa. Já teria recebido aviso que não, isso nem pensar. Sendo assim...

DIVULGAÇÃO

Com design inspirado nas ondas do mar, o litoral alagoano vai ganhar um novo resort de luxo. Chamado Oikos Maragogi, o empreendimento será construído em frente à Praia do Camacho, com todos os apartamentos tendo vista para o mar. Serão dois blocos de 362 apartamentos, com área de lazer completa, duas piscinas para adultos, uma piscina infantil, playground, bar seco, bar molhado e até cinema, além de spa, espaço de massagens e salão de beleza. O resort também contará com um restaurante japonês e outro com capacidade para 262 lugares, além de hamburgueria, lojas de conveniência e espaço ciber. Com extensão de 200 metros de frente para o mar, os apartamentos de um quarto acomodarão até quatro pessoas. O Oikos Maragogi terá localização estratégica, pois ficará a cerca de 130 km de duas importantes capitais, Maceió e Recife.

José Thomaz Filho e dra. Debora Marchetti Chaves Thomaz

Luiza Levy

"Esfarelando"

Apesar de hoje ser um partido com o maior número de cadeiras na Câmara Municipal de Campo Grande, há quem afirme que o PSD está “se esfarelando” a olhos vistos e que dificilmente deverá ter nome com potencial eleitoral forte para enfrentar outros adversários que vêm, principalmente, com força dos seus respectivos partidos. “De cabeça de jacaré, passou a cauda de lagartixa”, dizem.

Não é piada

A vereadora Maryanne Terezinha Mattos, de Florianópolis (SC), apresentou um projeto para a inclusão do Dia do Batman na lei que dispõe sobre datas e festividades da cidade. Segundo o texto em tramitação, o dia seria comemorado em 17 de setembro.

Herói

Em sua justificativa, a vereadora explica que o Batman Day é uma celebração mundial que ocorre a cada ano, em setembro, quando cidadãos homenageiam o legado do personagem, o qual, por mais de 80 anos, vem coletando popularidade, pois reflete a justiça e se destaca na segurança pública. “Salienta-se que o Batman não tem superpoderes em sua luta contra o crime, mas utiliza uma enorme coleção de equipamentos avançados, veículos extraordinários e técnicas de combate corpo a corpo”. complementa. Como se vê...

Aniversariantes

SÁBADO (15)

DOMINGO (16)

