Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 17 e 18 de junho de 2023

Correio B+

Cabeleireira ensina cortes que são tendência da estação

O corte de cabelo longo está em alta e, hoje, não faltam opções para quem deseja adotar um visual moderno sem diminuir o comprimento.

Com estilo certo para cada personalidade e estilo de rosto, você sem dúvida encontrará o seu e vai arrasar! A profissional Tatiana Araújo, cabeleireira, ensina as tendências dos cortes para quem não quer sair do longo, confira:

- Cabelos crespos, cacheados e ondulados:



"O corte em U é um dos mais recomendados para os cabelos longos que não são lisos já que ele varoliza o balanço dos cachos, por ter um acabamento arrendondado nas pontas, ele deixa o efeito de pontas mais cheias."



- Dar movimento:

"O corte repicado é a melhor opção para da movimento aos fios, já é uma forma clássica de dar esse efeito no cabelo."

A atriz Agatha Moreira - Corte repicado - Divulgação

- Dar mais volume:

"Nesse caso é importante apostar numa boa finalização, com essa etapa feita de uma forma correta, os fios ficarão mais encorpados, ganhando aparência de mais volume.



Vale usar um spray texturizantes para dar um acabamento mais ondulado nas madeixas, com o leave-in também é possível dar esse volume. Para isso, é importante fazer um corte em camadas."

A modelo Gisele Bundchen - Corte em camadas - Divulgação

- Reduzir volume:

"Nesse caso, o corte desfiado é o mais indicado, ele deixará o cabelo mais leve, ainda com balanço mas tirando o volume em excesso dos fios."

A atriz Paola Oliveira - Corte para reduzir o volume - Divulgação

- Cabelos lisos e finos:

"O cabelo liso e fino tendem a serem mais pesados quando estão muito longos, por conta desse efeito, é necessário distribuir o peso do cabelo com o corte em camadas, ele deixará o cabelo encorpado de uma forma mais harmônica e equilibrada, sem pesar o visual."

A modelo Sasha Meneguel - Corte para cabelo liso e fino - Divulgação

- Quais os efeitos criados por cada corte de cabelo indicado?

"O corte indicado para cada tipo de cabelo é uma ótima forma de não correr riscos. Ele deixará os fios harmônicos, no lugar certo, sem parecer um corte que deu errado e aí foi preciso dar um jeito para tentar ficar bonito. Ele deixará o cabelo equilibrado."

- Dicas básicas de cuidados com o cabelo longo:

"É importante lavar os fios de maneira correta. Muita gente acha que é preciso lavar todo o comprimento com o shampoo, mas na verdade lavar somente a raiz já é o suficiente, porque o shampoo automaticamente irá cair para as pontas do cabelo fazendo uma limpeza mais sutil sem agredir as pontas que por si só já são mais ressecadas.

Sempre use protetor térmico quando for usar ferramentas de calor como o babyliss, chapinha ou secador. O cabelo longo tem grandes chances de ser mais poroso, ressecado e essa alta temperatura pode acentuar a falta de hidratação dos fios.

Sei que é dífícil, mas aparar as pontinhas com uma frequência maior é muito importante. Essa manutenção deixará o cabelo mais bonito, tirando as pontinhas duplas, porosas e que tem a aparência de fios sem vida.

Não durma com o cabelo úmido ou molhado de jeito nenhum, os fios que não secaram por inteio ficam mais flexíveis e propensos a quebrarem, além de também poder ter a proliferação de fungos e bactérias no couro cabeludo", finaliza.