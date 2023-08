Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 19 e 20 de agosto de 2023

Geraldo Ramon Pereira - poeta brasileiro

"Sonhei com uma árvore florida, abrindo ao céu um turbilhão de cores... Em cada rama havia nova vida e aves havia em cânticos nas flores!”

FELPUDA

Categoria acostumada a fazer barulho por qualquer coisa se encontra silenciosa que só em relação à recente episódio, o qual, inclusive, teve necessidade de envolvimento de diversos segmentos para resolver a questão. Há quem garanta que as bocas foram mantidas fechadas porque, caso contrário, poderia vir à tona o “cabidaço de emprego” que beneficiou essa “galerinha dos protestos”. Vai vendo…

Desunida

Em Mato Grosso do Sul, a chamada direita mostra que não estaria tão unida assim – e isso poderá ser um complicador na disputa eleitoral de 2024. No PL, por exemplo, partido do ex-presidente Bolsonaro, o deputado João Henrique Catan atua de maneira independente dos demais colegas do partido que integra a base aliada do governador Riedel. A legenda pensa em lançar candidato, mas ainda há indefinições, embora uns e outros estejam querendo a “unção”. Novas pesquisas vão mostrar como anda o humor do eleitorado em relação ao papel da sigla de perfil conservador.

Rocambole

A cidade de Lagoa Dourada (MG), desde o dia 3, é oficialmente a Capital Nacional do Rocambole – reconhecimento dado por lei federal. A guloseima remonta à família local descendente de libaneses, cuja produção teve início em 1907.

Balança

O peso político da ministra Simone Tebet (Planejamento) e do chefe da Casa Civil do governo Riedel, ex-deputado Eduardo Rocha, seu esposo, poderá ser aquilatado nas eleições do próximo ano. Os dois têm como base eleitoral o município de Três Lagoas, que atualmente está nas mãos do tucano Angelo Guerreiro, o qual vem ampliando seus espaços e que deverá querer ter influência para fazer sucessor. Se o PSDB e o MDB não formarem uma aliança, o casal terá de entrar em campo para o confronto.

Ligação

Na hipótese de uma disputa entre o PSDB e o MDB, Rocha entrará em confronto com lideranças do ninho tucano, a quem está ligado desde a administração estadual anterior. Para assumir o cargo, ele teve de se licenciar da Assembleia Legislativa e do MDB. Na atual gestão, segue como chefe da Casa Civil. Sua ligação com o PSDB é forte, mas como a política é muito dinâmica…

Com feijão

A animação foi a tônica da 23ª edição da Feijoada Jefferson de Almeida, que ocorreu no dia 5, na Estância Montana. A Orquestra Prelúdio, André Violinista e o sambista Daran Júnior, com participações do Grupo Pegada de Macaco e Cristiano Negão, foram os responsáveis pelo cardápio musical.

Fotos: Studio Vollkopf

SÁBADO (19) Eduardo Coletto Figueiredo,

Jéssica Alencar,

Dr. Rudel Espíndola Trindade Júnior,

Ana Luiza Leal,

Niutom Ribeiro Chaves Junior,

Airton Edison de Araujo Filho,

Benedito Ramão Mansilha,

Honorio de Oliveira,

Reginaldo Silva Santos,

Zenilda da Costa Leite,

Ir. Sílvia Vecellio Pais,

Gislaine Aparecida Loubet Brum,

Marcia Gisele Silva Hisano,

Rodrigo Possari,

Nedy Gonçalves Mastrageli,

Ricardo Colombo Ferreira,

Flávia Anache Marsiglia Cavalcanti Garcia,

Silvia Garcia Arguello,

Ivan da Cruz Pereira,

Milton Fernandes Sena,

Letícia Alves,

Edson Paulino Dutra,

Kamary José Santos Silva,

Neuza Barrozo de Almeida,

Jeany Graciela Bichofe,

Marcos Roberto Lopes,

Valéria Caldas Chedid,

Gilberto Kodjaoglanian Di Giorgio,

Dra. Klissia Pires Souza,

Manoel Martins Vieira,

Paulo Celso Pinheiro Saraiva,

Iza Leite Barbosa,

Anete Serra Reinbold,

Dra. Ângela Maria Dias Queiroz,

Antonio Dias Pedroso,

Takashiro Asato,

Bruna Medeiros Gonçales,

Licínio Lanteri de Almeida,

Zeni Fratine Campos,

Genise Molina Filartiga,

Claudio Cericatto,

Flauzino Gonçalves Costa,

Luiz Fernando Borges dos Santos,

Inah Maria Corrêa da Costa,

Neide Maria de Barros Chagas,

Elka Batista de Souza,

Clarice Gomes de Almeida,

Marco Aurelio Ronchetti de Oliveira,

Maria Helena Vieira Pinheiro,

José Carlos da Silva Corrêa,

Tereza Cristina Fonseca,

Carolina Débora da Silva,

Márcia Maria Orro Gonçalves,

Emanuely Vilalba das Virgens,

Cacilda Kimiko Nakashima,

Michelle Barcelos Alves Silveira,

Renata Duarte Jacomo,

Flávio Cerzósimo Souza,

Fernanda Suares Rocha Martins,

Nancy Raquel Orue Pinasso,

Emileide Lucineia da Costa,

Regina Célia Oshiro,

Carlos Flag Rocha,

Abigail Marques Souza,

Ana Luiza de Carvalho,

Jeronimo Ricardo de Melo Falcão,

Allyson Britto Motomiya,

Carlos Romanini Bernardo,

Sonia Maria Ferreira Barrueco,

Luiz Carlos Moraes Laburu,

Roberto Wachsmuth Rios,

Milena Aparecida de Oliveira Gatto,

Antônia Rosa Holland,

Vânia Leila Farias Parizze,

Ney Fuzeta Peres,

Soraya Danielli Hammoud Brandão,

Adriana Aparecida Foizer.

DOMINGO (20)

Danaila Rayol Oshiro,

Júlio César de Campos,

Marisa Frantchesca Benevides Ortiz,

Juliana Leite Kirchner Bocalon,

Evelyn Librelotto Sirugi,

Jaci Lima dos Santos,

Nathalia Piccolo,

Orozino Alves da Silva,

Regina Celia Artioli Magalhães,

José da Mota Ferreira,

Mario Sergio Ribeiro,

Ricardo Augusto Nogueira Alves,

Hugo Vidal Moreira,

Ailson Jorge Abreu Roriz,

Arnaldo Ferreira Leite,

Eduardo Cabral Passos,

Joelmyr Robson Guilhen,

Rosimar Freitas de Jesus,

Marta Soares da Cunha Fernandes,

Walquiria Salvi,

Fabio Ayres Pereira Mendes,

Naudy Castilho Fontoura,

Josanne Rezek Tannous Cordenonssi,

Adenil Carneiro Moreira,

Lutfi Wady Tanus,

Dra. Adriana Murad Abrão,

Marcela Reis Ponzini,

Elídio José Del Pino,

Márcio Corrêa da Costa,

Tabatha Fiorini Dalacosta,

Gabriella Pais Pellizzer,

Antonio Martos,

Rita Fonseca Lelis Santos,

Ali Satti,

Dra. Eliana Yonamine,

Frederico Moraes Silva,

Evaldo Silveira Passos,

Jane Varga Antacle,

Carlota Maria Alencar Ennes,

Dirval Pedro Godoy Pessione,

Maria Bernardina Cremonesi Ferreira,

Dra. Maria Cristina Mitiko Tokuyama,

Mauritania Bezerra Chaves,

Bernadette Fontoura Freitas,

Tatiana Leinig Loureiro,

Artur Massujo Maecawa,

Osvaldo Gomes de Souza,

Júnior,

Dra. Daianne Ferreira de Freitas,

Nilva Nemerski Tsuha,

Dr. Cláudio Eduardo Girão D’Ávila,

Dr. André de Carvalho Pagnoncelli,

Sônia Aparecida Simões Fainer,

Atilio Magrini Neto,

Dr. Affonso Carneiro Filho,

Dr. Wilson Fortes,

Paulo Rodrigues Calado,

Urbano Ennes Portugal,

Cassio Ribeiro Marsiglia,

Pollyanne Andressa Oliveira Rios Neckel,

Dalton Adorno Tornavoi,

Eduardo Binotto,

Aristides Borges de Esquivel,

Fábio Nakao Arashiro,

Carlos Eduardo Santoro Storti,

Wagner Crepaldi,

Pedro Henrique Katurchi Mendes,

Kamila Soares Corrales,

Tatiana Saab Pereira Fernandes,

José Carlos Youssef Ibrahim,

Maria Darci Madeira Tiago,

Paulo Camargo Arteman,

Josinori Higa.

Colaborou:Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado