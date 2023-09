Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 2 e 3 de setembro de 2023

Correio B+

A carioca Victoria Teles, de 27 anos, Chef executiva do hotel Vila d’este, em Búzios, está participando da quarta temporada do Top Chef Brasil, programa de competição gastronômica na Record. A Chef, formada em Gastronomia e com 10 anos de profissão, já estagiou e trabalhou em restaurantes no Rio e em São Paulo e em restaurantes internacionais em Nova York, nos EUA, e em Montreal, no Canadá.

“Passei por restaurantes como o do Palácio Tangará, assinado pelo Jean-Georges, e por outros 3 restaurantes dele em NY também. Fiz um estágio no Park, em Montreal. Tive outras experiências no Brasil, como por exemplo no Evvai e na hotelaria. Atualmente sou Chef Executiva na Vila d'este, em Búzios”, explica Victoria.

Em Búzios, a Chef é responsável pelo A&B do hotel, que envolve o café da manhã, o restaurante (Altto) e room service, trabalhando junto às equipes de cozinha, salão e bar. Ela é responsável pela elaboração e implementação de menu, fichas técnicas, conceito, gestão da equipe, custos, busca de novos ingredientes e fornecedores, entre outras coisas.

“Tenho uma rotina muito corrida. Muitas vezes estou trabalhando da hora do almoço até a hora da cozinha fechar. Eu sou muito "mão na massa", e gosto de estar envolvida em muitos processos que acontecem, principalmente dentro da cozinha. E quando não estou lá, gosto muito de buscar ideias e referências para o meu trabalho também”, diz a Chef.

Sobre a participação no programa Top Chef Brasil, Chef Victoria diz que está mostrando o seu trabalho, cozinhando bastante, se desenvolvendo bem nas provas, superando os desafios que aparecem, tendo muitos aprendizados, fazendo novos amigos de profissão e eestá junto com chefs tão renomados como os jurados.

"Aparecer na TV para tantas pessoas, é uma experiência nova para mim, e eu espero que o público goste e se identifique comigo e com a minha história", diz Victoria.

Seu atual desafio e meta é estar em constante evolução para entregar uma comida que a represente, fazendo com que o seu trabalho seja mais conhecido e aprovado por quem prova os seus pratos. Victoria gosta de colocar as suas emoções na comida, fazendo com que as pessoas tenham experiências afetivas com ela.

Segundo Victoria, sua cozinha é feita com muito afeto e cuidado, e representa quem ela é. A chef gosta muito de bases de pratos clássicos, com alguns toques de criatividade. “Para mim, a comida deve ser quase como um abraço, e ao mesmo tempo surpreender. Meu estilo de cozinha se encaixa mais no mediterrâneo, com muitos frutos do mar e frescor. Embora eu ame fazer um pouco de tudo”, define.

Victoria gosta de estar em constante evolução, em vários aspectos de sua vida. Como chef, é muito focada em resultados e qualidade, exigente, parceira do time, compreensiva e está sempre procurando aprender mais em tudo. Busca liderar a sua equipe da forma que gosta de ser liderada, sem nenhum tipo de assédio, falta de respeito ou exageros.

“A vida de Chef pra mim é uma vida de muitas renúncias e dedicação, porém muito amor e parceria também. Ficamos muitas horas por dia em um ambiente de muita pressão, trabalhando com pessoas que acreditam em nós, para pessoas que querem todos os dias ser surpreendidas à mesa. Tudo precisa estar girando em sincronia, e nós chefs somos os responsáveis por coordenar isso”, finaliza Victoria.

Foto: Record TV

Lasanha com ragu de rabada e agrião

- Ingredientes:

500g de massa de lasanha fresca ou seca

2 kg de rabo bovino (rabada)

1 cenoura descascada e cortada ao meio

1 cebola descascada e cortada ao meio

1 talo de salsão cortado ao meio

500 ml de vinho tinto

100 ml de óleo

1 ramo de tomilho

Sal e pimenta-do-reino a gosto

600g passata de tomate

5 dentes de alho

1/2 maço de agrião sem talo

600ml de leite integral

60g de manteiga

60g de farinha de trigo

Noz moscada ralada (opcional)

200g de queijo parmesão ralado

- Modo de preparo:

*Tempere a rabada com sal e pimenta. Na panela de pressão, doure os dois lados da carne. Acrescente os legumes cortados, tomilho e o vinho.

*Tampe (não precisa de água), leve ao fogo médio e cozinhe por 50 minutos após pegar pressão. Desfie a carne, separando dos ossos.

*Em uma panela, no fogo médio, acrescente o alho picado, passata de tomate, rabada desfiada e 2 conchas do caldo do seu cozimento.

*Cozinhe por 15 minutos, ajustando o tempero. Acrescente as folhas de agrião.

*Para o molho branco, no fogo médio, derreta a manteiga com a farinha e acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre. Deixe cozinhar até engrossar, alguns minutos após ferver. Tempere com sal, pimenta e noz moscada (opcional).

- Montagem:

*Para a montagem da lasanha, intercale camadas de ragu de rabada, molho branco e massa. Nessa ordem, em aproximadamente 3 camadas. Na última camada finalize com molho branco e parmesão ralado.

*Leve ao forno a 180 graus, até gratinar em cima, aproximadamente 30 minutos.