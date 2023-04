Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 22 e 23 de abril de 2023

LUAN SANTANA

Em entrevista exclusiva, astro sertanejo fala sobre MS, comenta sua atual fase e promete canção inédita no show

De volta ao começo, Luan Santana retorna a Campo Grande para o show de encerramento da turnê "Luan City". A Capital foi também o ponto de início da excursão do álbum, que fez o cantor emplacar 10 singles nas paradas das plataformas de música e conquistar mais de um bilhão de streams de áudio e vídeo.

Em entrevista ao Correio do Estado, o astro sertanejo fala da alegria e do frio na barriga que sente a cada regresso à sua cidade natal, exalta a música, a culinária "gostamos de comer bem e muito" e a natureza de Mato Grosso do Sul, comemorar o "conceito de festa", que fez da turnê a sensação da temporada, conta o que mais gosta de fazer por aqui e confirma lançamento de novo single "Deus É Muito Bom" para a próxima semana.

"Realizado e amadurecido" com a carreira, Luan adianta que a faixa inédita, parceria do músico com Lucas Santos, Matheus Marcolino e Marcos Estevez, está garantida no repertório do show deste sábado, no encerramento da Expogrande (ingressos de R$ 120 a R$ 599 mais taxas).

Quem esteve na primeira apresentação de "Luan City", no ano passado, também na Expogrande, ou acompanhou a turnê pela tevê ou pelas redes sociais sabe que tudo é mega na produção.

ABRAÇAR AS PESSOAS

Mais que um show, as apresentações foram pensadas como "uma grande festa, capaz de abraçar as pessoas da plateia". A gravação que deu nome à turnê foi realizada, em dezembro de 2021, na Vila Itororó, patrimônio histórico tombado em São Paulo.

No palco, em meio à parafernália de jogos de luzes e efeitos especiais, que remete à Nova York dos anos 1920, inéditas e grandes sucessos integram um repertório para nenhum fã botar defeito.

"Minha ideia foi realmente trazer uma nova sonoridade para a minha história", conta Luan. "As pessoas vão estar envolvidas nesse mundo, nessa cidade que a gente criou para percorrer o Brasil no propósito de que tudo seja uma grande festa, uma grande tribo em nome da alegria, da emoção e da energia que envolve o repertório, bem na vibe de Campo Grande", afirma.

REPERTÓRIO

Embora o cancioneiro se debruce sobre as "questões de amor", como traição, saudade, prazer e perdas, a maioria das faixas está embalada com "muita pulsação e energia" para o público cair na dança e usar e abusar das coreografias que tomaram conta do gênero.

Mas o artista promete que o romantismo também vai ter um lugar especial na city sob o seu comando.

"Quando a Bad Bater", "Choque Térmico", "Água com Açúcar", "Ilha", "Seu Doutor", "Morena", "Abalo Emocional" e "Erro Planejado" não faltarão no show, assim como, "Meteoro", "Amar Não É Pecado", "Sinais", "Acordando o Prédio", "Vingança" e "Escreve Aí", além de covers, como "Muda de Vida", "Dois Corações e uma História" e "Estou Apaixonado", e de sucessos mais recentes, como "Sorria", "Vingança", "Abalo Emocional", "Perigo Noturno", Coração Cigano" e "Perigosa".

"Vai ser uma festa com astral muito gostoso. Estou falando festa porque é o que a gente quer passar. A gente quer que todo mundo se sinta assim, não necessariamente em um show. Não é só olhar para o palco e ver a apresentação.

Eu quero que as pessoas se sintam abraçadas por toda essa energia, envolvidas nessa cidade. E ter Campo Grande como cenário já é motivo para comemorar", festeja Luan, aos 32 anos de idade, 15 anos de carreira e oito álbuns lançados.

Entrevista

O que sente a cada nova apresentação em Campo Grande?

Ainda sinto o mesmo frio na barriga de quando comecei. Acho que por ser tão especial: a cidade onde nasci, onde tenho tantos amigos e familiares.

Cada show parece o primeiro e me traz muitas recordações. Inclusive, Campo Grande foi a primeira cidade a receber o 'Luan City Festival', que tem percorrido o Brasil e vem sendo muito elogiado. Na ocasião, em abril do ano passado, o festival teve Clayton e Romário e Jetlag. Foi incrível.

O que podemos esperar do show na Expogrande?

O 'Luan City' tem recebido elogios em todos os lugares que passamos. Começamos o festival por Campo Grande e agora voltamos para encerrar uma turnê com o conceito de festa, do conectar as emoções em meio a uma cidade criada para um grande espetáculo, com músicas que marcaram minha carreira e hits atuais. Mas já adianto que a inédita "Deus É Muito Bom" [que estreia dia 28/4 em todas as plataformas digitais] está no repertório do 'Luan City'.

Na tua opinião, o que o sul-mato-grossense tem de mais característico?

A natureza , com seus sons e tons, da fauna e da flora, creio que desenha e esculpe com maestria a arte como um todo do nosso estado. Somos ricos musicalmente, com grandes nomes como Almir Sater.

Como avalia a contribuição do Estado (MS) para o sertanejo?

Mato Grosso do Sul é um estado jovem em comparação a outras regiões do Brasil, mas que já vinha sendo ocupado há séculos por nativos e migrantes de vários locais, seja do Brasil, de países vizinhos ou de outros continentes. Isso fez com que a nossa terra seja palco de uma gama de tradições e de costumes.

E é na culinária que sentimos a força dessa variedade: vamos do tropeiro ao sobá japonês. Gostamos de comer bem e muito, e o sul-mato-grossense também gosta de reunir amigos e família para uma boa viola.

O que mais gostava e/ou gosta de fazer por aqui?

Gosto muito de ir para o Pantanal, pescar com amigos e familiares. Visitar a família. Quando tenho mais tempo, rever lugares importantes. Reviver minha infância que foi tão incrível.

Como vê a tua atual fase da carreira?

Me sinto realizado, amadureci na imagem e no som, colocando em prática os projetos que quero mostrar e dedicar ao meu público. Estou com a carreira consolidada, graças a Deus, e abraçada pela crítica e pelo público.

E o que anda aprontando em termos de novidades? O que vem por aí?

O lançamento do DVD que gravamos em Belo Horizonte no dia 18 de março, "Luan City 2.0" [dirigido por Gui Dalzoto]. Ele será feito em etapas, e o primeiro single, "Deus É Muito Bom", chega nas plataformas digitais semana que vem [a faixa, às 21h de 27/4; e o clipe ao vivo, às 12h de 28/4].

