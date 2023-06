Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 3 e 4 de junho de 2023

Correio B+

A carta do Carro sugere sucesso e vitória essa semana. Conheça o significado deste arcano e entenda como ele pode atuar na sua vida neste período.

A energia do Tarô da semana é de vitória com a carta do Carro Foto: Divulgação

Pronto para dominar as suas emoções e assumir o controle, ou melhor, o volante da própria vida? A carta do Carro é um excelente presságio e representa nada mais, nada menos do que vitória!

O sucesso é o resultado da coragem, determinação e fé (em você). Saia do ponto morto e comece a agir!

O arcano de número 7 dos Arcanos Maiores fala sobre superação das dificuldades. Mantenha, portanto, o foco e a autoconfiança e não se esqueça de apertar o cinto de segurança porque, não vou negar, vai ter que enfrentar obstáculos ao longo do caminho.

Nada é fácil, não é mesmo? Mas não tenha medo, sua determinação garantirá que você atinja seu objetivo. A mensagem aqui é a seguinte: você precisa sair do banco do carona e passar a conduzir o carro. Siga em frente!

Você aprendeu a fazer escolhas mais consistentes e coerentes com o seu coração. Pode ter tido até dúvidas ao passar pela carta de número 6 dos Enamorados, mas gora chegou até a carta de número 7 e está seguindo em frente com coragem rumo ao seu verdadeiro propósito.

Você definiu onde quer chegar, colocou a localização no seu GPS pessoal e não vai desviar do curso. Nada de tomar um caminho errado e ter que “recalcular a rota”!

Agora é a hora de descobrir exatamente o que você quer. Para seguir em frente, o Carro sugere a necessidade de equilibrar dois impulsos opostos, que são representados pelos dois cavalos ilustrados na carta.

Embora eles possam puxá-lo para direções diferentes, você vai conseguir controlá-los e se manter no caminho certo. O Carro representa encontrar o equilíbrio entre o coração e a mente.

A carta do Carro - Divulgação

A carta do Carro pode ocasionalmente levantar questões sobre as suas decisões anteriores, mas lembre-se de que foram estas escolhas que o trouxeram até aqui, mesmo tendo tido paradas e sido necessário, por vezes, até engatar uma marcha a ré. O arcano do Carro nos encoraja a não olhar para trás (nem pelo retrovisor!) e a dirigir para frente com determinação.

A carta do Carro sugere que agora é o momento propício para resolver quaisquer problemas que o incomodam. Este arcano sinaliza a abertura de novas oportunidades, novas portas e controle sobre situações adversas.

Essa carta também é um símbolo de ambição e diz que você pode vencer tudo. As energias ao seu redor, incluindo as do Universo, estão lhe dizendo que você vencerá todos os seus problemas.

Tome as rédeas da sua vida! Seja ousado e corajoso. Expresse seus desejos e estabeleça os seus limites; caso contrário, não conseguirá o que quer (e merece!).

Em um sentido muito literal, o Carro pode representar viagem, mudança de casa, um relacionamento novo, até uma troca de carro!

O Carro é, sem dúvida, uma das melhores cartas do tarô. “Superar é preciso. Seguir em frente é essencial. Olhar para trás é perda de tempo. Passado se fosse bom era presente.” (desconhecido)

Acredite em si próprio mesmo que tudo esteja parecendo neste momento ir na contramão do que você deseja. Busque abastecer o seu emocional de otimismo. Tenha fé e a garra necessárias para ter sucesso.

Apesar de ter apenas dois cavalos na carta do Carro no Tarô, penso que podemos associá-lo à quadriga, que era um carro puxado por quatro cavalos, no qual os antigos romanos faziam sua entrada triunfal na terra conquistada.

A quadriga é considerada como o veículo dos deuses e heróis na mitologia grega. Por isso, é símbolo de triunfo, vitória ou fama. Tudo está a seu favor. Não pise o pé no freio agora.

Boa semana e muita luz!

Cris Paixão