Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 3 e 4 de fevereiro de 2024

Ismael Machado - poeta brasileiro Escrevia, às vezes, com verbos no pretérito,

talvez pela brevidade

do instante que passa”. FELPUDA

História que circula nos meios políticos é que prefeito de município do interior de Mato Grosso do Sul que se colocou em ritmo de discórdia com cabecinha coroada acabou levando um “chega pra lá” em reunião institucional entre ambos. “E as eleições?”, perguntou ele, em um momento que acreditou ser de descontração e para tentar demonstrar que estava tudo na paz entre ambos. “Vão ter, né?”, foi a resposta. Nada mais foi dito nem perguntado...

Avaliada em R$ 5 milhões, uma Ferrari modelo F8 Spider, ano 2022, será leiloada este mês pela Receita Federal. O veículo de luxo foi apreendido por fraude, no ano passado, no Porto do Rio de Janeiro. A Ferrari tem motor com 720 cavalos de potência e capacidade de fazer de zero a 100 km/h em apenas 2,9 segundos. O carro atinge velocidade máxima de 340 km/h. As propostas

serão recebidas a partir do dia 19, conforme edital nº 0717600/0001/2024, disponível no site da Receita Federal.

Sinal

Figurinha política estaria interessada em levantar bandeira branca e se aproximar de adversário, que tem sido alvo das suas críticas constantes. O aceno foi feito no fim do ano que passou e, pelo menos por enquanto, continua aguardando resposta. Dizem que o dito-cujo cansou de dar murro em ponta de faca.

Nenhum

Na Câmara Municipal de Campo Grande,na legislatura que termina neste ano, não há 1 vereador, entre os 29, que seja filiado

ao PL. Nenhum fez parte da onda bolsonarista e, apesar da aproximação da data de abertura da janela partidária, não se nota disposição de alguns deles rumarem para o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Menos

O menor índice de chuva e as altas temperaturas nas três primeiras semanas de janeiro podem ter restringido o desenvolvimento de parte das lavouras em Mato Grosso do Sul.

A informação consta no Boletim de Monitoramento Agrícola divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento.

São Paulo e Paraná também foram afetados.

Colaborou: Tatyane Gameiro