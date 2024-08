Confira a coluna Diálogo na íntegra, deste sábado e domingo, 3 e 4 de agosto de 2024

AGENDA CULTURAL

Após 8 anos acompanhando o Grupo Acaba, o jornalista Rodrigo Teixeira lança seu livro nesta sexta-feira; fim de semana terá shows e oficina do Barbatuques, em turnê comemorativa dos 25 anos do grupo, e espaços públicos serão tomados por exposições de arte

O jornalista Rodrigo Teixeira vai lançar o terceiro livro de sua carreira como escritor hoje, às 19h, no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. A cerimônia de lançamento vai contar com a presença do autor e dos integrantes do Grupo Acaba, assim como convidados e público em geral.

O livro “Grupo Acaba – A História dos Canta-Dores do Pantanal” é um mergulho na trajetória de mais de 50 anos do grupo sul-mato-grossense, uma das mais antigas do País em atividade ininterrupta.

O grupo tem sua fundação oficial em 1972, sob o nome de Associação dos Compositores Autônomos do Bairro Amambaí, título que, reduzido, resulta na sigla Acaba e faz referência ao primeiro bairro de Campo Grande onde os integrantes moravam.

Rodrigo Teixeira começou a se dedicar ao projeto em 2016, quando recebeu o convite do acabense Moacir Lacerda para escrever a biografia do grupo. O jornalista mapeou a história da banda e de seus integrantes, selecionou centenas de itens do vasto arquivo de Moacir Lacerda e montou este grande quebra-cabeça que é a trajetória do grupo.

A metamorfose do grupo de começar a se autodenominar Cantadores do Pantanal, a participação vencedora nos festivais, a contratação da banda pelo mitológico empresário Marcus Pereira para gravar o primeiro disco e tantas passagens curiosas, polêmicas e marcantes do Acaba são esmiuçadas por Rodrigo Teixeira.

O leitor poderá conferir a discografia do grupo, as letras das composições e registros fotográficos raros e inéditos, assim como críticas e reportagens publicadas por veículos de comunicação sobre o Grupo Acaba e a cena cultural de Mato Grosso do Sul.

Ao focar na história do Acaba, o autor também relata os principais acontecimentos da música de Mato Grosso do Sul, já que a banda participou de praticamente todas as iniciativas pioneiras do Estado em seus 52 anos de atividades, completados neste ano.

A publicação tem 362 páginas e traz 227 imagens relacionadas à história do Acaba, sendo 142 fotos, 30 capas de discos, 28 matérias de jornais e 27 documentos.

Além do livro, o projeto disponibiliza gratuitamente no YouTube uma versão da publicação em formato audiobook. São 10 episódios, adaptados do texto do livro, roteirizados e apresentados por Rodrigo Teixeira.

O objetivo é democratizar a informação e atender ao quesito acessibilidade, pois vai oportunizar a publicação também para públicos específicos, como as pessoas com algum tipo de deficiência visual.

Serviço – o lançamento do livro “Grupo Acaba – A História dos Canta-Dores do Pantanal” acontecerá hoje, às 19h, no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (Av. Calógeras,

nº 3.000, Centro).

Barbatuques

O grupo Barbatuques, referência mundial em música corporal, comemora seus 25 anos de trajetória com uma turnê nacional especial, que inclui apresentações e workshops em 15 cidades brasileiras.

Com patrocínio da Petrobras e apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a turnê “Barbatuques 25 Anos” chega a Campo Grande neste sábado e domingo, com duas apresentações no Teatro Dom Bosco. Os ingressos estão sendo comercializados on-line, via Sympla.

Criado em 1995 pelo já falecido Fernando Barba, que é homenageado nesta turnê, o Barbatuques redefiniu a forma como percebemos a música corporal: seus integrantes formam uma verdadeira orquestra humana.

Atualmente, o grupo conta com André Hosoi, André Venegas, Charles Raszl, Giba Alves, Helô Ribeiro, João Simão, Luciana Cestari, Lu Horta, Mairah Rocha, Marcelo Pretto, Maurício Maas, Renato Epstein e Taís Balieiro em seu elenco.

OFICINAS GRATUITAS

Além dos shows, o Barbatuques oferecerá oficinas gratuitas de música corporal em todas as cidades da turnê. Em Campo Grande, um workshop acontecerá amanhã, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Destinadas a pessoas a partir dos 14 anos, essas oficinas trazem uma oportunidade única de aprendizado da técnica desenvolvida pelo Barbatuques, que é amplamente reconhecida por sua aplicação pedagógica e por fomentar a criatividade e a expressão corporal.

Serviço

“Barbatuques 25 Anos”

Datas e horários: amanhã, às 20h, e neste domingo, às 15h.

amanhã, às 20h, e neste domingo, às 15h. Local: Teatro Dom Bosco (Av. Mato Grosso, nº 227, Centro).

Teatro Dom Bosco (Av. Mato Grosso, nº 227, Centro). Telefone: (67) 3312-3035.

(67) 3312-3035. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Vendas on-line: via Sympla (bileto.sympla.com.br/event/96518).

via Sympla (bileto.sympla.com.br/event/96518). Classificação: livre.

livre. Duração: 90 minutos.

Oficinas gratuitas