Rubenio Marcelo - escritor brasileiro Antes de cair da janela do último andar,

a felicidade descobriu-se mais leve que o ar...

mais lúcida que uma estrela... mais janela, jamais muralha!”.

FELPUDA

A pretensão de se destinar verba pública para que determinado segmento promovesse festa para crianças acabou ficando só nas intenções, após recuo de se liberar o faz-me rir. É que teve tchurma querendo ganhar também sua fatia do bolo, botando até a boca no trombone. Afinal, o dinheiro era público. Para a situação não se complicar, o jeito foi “não inventar mais moda”.

Como se vê…

Paciente pediátrico de 4 anos iniciou o tratamento de radioterapia contra um câncer de carótida (região do pescoço) no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), em Campo Grande. Para esse tipo de aplicação, é necessário o uso obrigatório de máscara, que é um acessório que posiciona e imobiliza a cabeça do paciente a fim de que a dose de radiação seja entregue no local correto de tratamento. Na sequência dos procedimentos, a criança acabou recebendo máscara do Homem-Aranha. Tamanha foi sua alegria que encarou as sessões de forma tranquila, até mesmo sem a necessidade do paciente ser sedado.

Amigos de sempre: Isabella Medeiros Vieira Sirena e Dr. Gustavo Lotfi

Nara Fachada

Lista

Com o PT definindo, enfim, a pré-candidatura da deputada federal Camila Jara, a disputa eleitoral na Capital conta com três postulantes ao cargo. A prefeita Adriane Lopes (PP) tentará a reeleição e, além de Camila, enfrentará Beto Pereira (PSDB). Não se descarta a entrada de Rose Modesto (União Brasil) e Pedrossian Neto (PSD) na arena. A lista deverá crescer nos próximos dias.

Oficinas

Foram abertas as inscrições para os interessados em participar das oficinas que serão ministradas durante a realização do Bonito Cinesur – Festival de Cinema Sul-Americano, que ocorrerá de 4 a 11 de novembro, em Bonito. Elaboração de projetos visuais, roteiro cinematográfico e coprodução internacional serão os temas abordados. O número de vagas é limitado, e o prazo para inscrições se encerra no dia 15, podendo ser feitas em bonitocinesur.com.br/2023/oficinas-talleres.

Prêmio

O dia 26 de novembro é o último dia para quem quiser participar da quarta edição do Prêmio Não Aceito Corrupção, iniciativa do Instituto Não Aceito Corrupção (Inac), associação sem fins lucrativos e apartidária. Mais informações pelo site premionaoaceitocorrupcao.com.br.



Aniversariantes

SÁBADO (7)

Diná Pontes de Oliveira Alvares Ferreira,

André Luiz Scaff,

Eclair Socorro Nantes

Vieira,

Geraldo Ramón Pereira,

Emerson Paulo Barbosa,

Oswaldo Filizola,

Valdomiro Fernandes,

Anderson Wallace da Silva Pereira,

Dr. Elias César Kesrouani,

Paulo Essir,

Sérgio Ferreira de Ornelas,

Mário Augusto Wanderley Xavier,

Padre José Marinoni,

Lucia Maria Nunes,

Giulia Batista,

Eduardo Marega de Souza,

Luciana Baseggio,

José de Mello,

José Flávio Gonçalves

de Oliveira,

Sandra Aparecida Lopes,

Yuri Garcia Anjos,

Rubens Salim Saad,

Arlindo de Almeida,

Andréa Cássia Neves

de Azevedo,

Maria de Fátima Salles,

Aroldo Ferreira Galvão,

Idete Miranda Balbuena Yule,

Dr. Alcides Higa,

Darcy Lourdes Rondon,

Paulo Roberto Braga,

Elesbão Munhoz,

Ulisses Pinto de Almeida,

José Alves Ferreira,

Mário Márcio Salomão Budib,

Angelo Capela Mendonça,

Ingrid do Carmo Godoy,

Simone de Albuquerque,

Jaci Guimarães Freire,

Albany Ferreira de Souza,

llto D’Oliveira Mariano,

Dr. Valdir Teles da Silva,

Elaine Cristina de Araújo,

Jair da Silva Almeida,

José Gomes de Oliveira,

Marineide Guerreiro Ramos,

George Jaime Teixeira,

Jacy Duailibi,

Aldo Conceição,

Eliasze Luizo Guimarães,

Geralda Berte Silva,

Jorge Luiz Gigolotti,

Nora Nei de Almeida,

Cássia Liz Andrade,

Denise Andrade,

Eloisa Costa Berro,

Francisco José Albuquerque Maia Costa,

Zoé Souza de Abreu,

Ademar Antonio da Silva,

Valmir Inácio de Souza,

Karina Rios Ribeiro,

Álvaro Garcia Souza,

Luzia Maria Teixeira,

Samuel Fernandes Correia,

Paula Nunes de Souza,

Tatiane Nobue Iseki,

Ademir Alves de Paula,

João Lemos Sandy,

Nelson Alves Coimbra,

Aparecida Macedo Vieira,

Denise Regina Madureira,

Neusa Pinheiro,

Ana Claudia Zamban,

Celso Nicolau Albuquerque,

Terezinha Moranti,

Elias Razuk Jorge Filho,

Lione Kaviski Peixoto,

Anderson Umada Monteiro,

Daniela Wanderley Ouriveis Mendes de Oliveira,

Maria Regina Martinelli Benez,

Antonio da Silva Domingos,

Sérgio Atilio Chiavoloni,

Paula Silva Sena Capuci,

Sami Mahmud Alawi.

DOMINGO (8)

Nailor Vargas Marcondes

de Souza,

Maria José Xavier,

Dr. Aluízio Pessoa Frazão,

Jonas Chaves Junior,

Solange Mitsuko Yamamoto,

Eloá Subtil Padial,

Dario Pegoraro,

Jorge Yoshimitsu Kurauchi,

Rodrigo Soares de Freitas,

Alexandre Maluf Victório,

Ilma de Maria de Lima e Silva,

Mitsuru Kurauchi,

Walsao Maciel de Oliveira,

Antonio Oshiro,

Dr. César Aníbal Aguiar Benavides,

Munira Ferzeli Neta,

Jair Perin,

Sadi Bertin,

Samuel Ferreira Sampaio,

Erliete Palhano Canavarros,

Vanderlei Amado,

Ises Ferreira Nasser,

Renata Kamiya Abdala,

Dra. Áisa Haidar Lani,

Raquel Silva Fernandes,

Aurenice Rodrigues Pinheiro Pilatti,

Dr. Antônio Carlos Vasques,

Eva Maria Katayama Negrisolli,

Paulo César Katayama,

Adriano Magno de Oliveira,

Cláudia Helena Bitencourt,

Nelson Inácio Moreno,

Francisco Alves de Araújo,

Aparecido Ney Rodrigues,

Idalino Alves da Silva,

Heloisa Helena Mota Peres,

Elisangela da Silva,

Marcos Antonio Nery

da Silva,

Jomil Vinicius

de Albuquerque,

Laura Achucarro,

Simar Dias de Lessonier,

Terezinha Aparecida

de Freitas,

José Claudio Fabris,

Aldo de Oliveira,

Laerte Garcia Ferreira,

Emílio Arruda Filho,

Luiz Souza Meira,

Eneide Gomes

do Nascimento,

Jonas de Paula Diniz,

Haydeé Inácio Ribeiro,

Jayme de Andrade Júnior,

Marco Aurélio Vilanova,

Dr. Evódio Teodoro da Silva,

Dr. Izaias Pereira da Costa,

Paola Azambuja Marcondes,

Leonardo Nicaretta,

Daniel Cavalcanti Hayashi,

Thays da Silva Rosa Schwanz, Joaquim Pereira Alves Junior,

Nori Mateus Vieira,

Anizio de Almeida Borges,

Milton Mambelli,

César Braga Maidana,

Moisés Teodoro Erbano,

Dra. Manuela Janini Gonçalves,

Renato Vilhena Silva,

Aparecida Quicue Koyanagui Inoue,

Sônia Cristina Valtuille França Saigali,

Gustavo Silva Pelissaro,

Dr. Alberto de Oliveira Rosa Pires,

Luiz Carlos Mello Castanheira,

Jocelyn Salomão,

Lidiane de Ávila Carpejani,

Pedro Nei Pereira da Costa,

Nilvo de Souza Moraes,

Raul Trucolo.

Colaborou Tatyane Gameiro